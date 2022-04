Política en Off: Mendoza es la culpable, el llamado silenciador y los jarrones chinos del PJ

MENDOZA ES LA CULPABLE

Nada de lo que pase de este lado del límite interprovincial con La Pampa pasa desapercibido del otro lado. Nos tienen apuntados con todos los reflectores, nos auscultan y comentan con saña. Al fin y al cabo somos los culpables de todos los males pampeanos.

Sería necio negar que varios periodistas hemos escuchado a alguno que otro mendocino argumentar comprensivamente con el reclamo por el agua del río Atuel y se entristecen al recordar que los bañados de Santa Isabel, del otro lado del límite sur de General Alvear, hace tiempo que son un reino de arena. Eso, a pesar de que desde hace una década el problema del agua es para las dos provincias por la falta de nevadas.

Pero el encono con nosotros es tal que incrementa el rechazo. “Mendoza es la culpable, de todas mis angustias y todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de salobres inquietudes y secos desencantos”, cantan a coro los pampeanos.

Ahora resulta que Mendoza también es la culpable de haber puesto en peligro de extinción a la rana Pehuenche. La acusación del diario pampeano La Arena, indica que la pavimentación de la ruta 145, realizada entre 2014 y 2017, ha generado tal daño a esa especie que “está considerado actualmente como en estado crítico, según la calificación que hizo la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza”.

para el diario La Arena La Pamps, el fin de la rana Pehuenche es culpa de Mendoza

La noticia tiene intencionalidad. Con el fin de argumentar que Mendoza no tiene sensibilidad ambiental y que por eso no hizo el impacto ambiental de toda la cuenca del río Colorado para el proyecto de Portezuelo del Viento, en el caso de la rana Pehuenche, tampoco habríamos hecho los estudios para evitar que la construcción de la ruta tuviera tan funestas consecuencias para la ranita.

El problema es que esa obra la licitó y adjudicó Vialidad Nacional. Los últimos 30 kilómetros se empezaron a construir en 2014, por lo que quien se habría olvidado del impacto ambiental sería la gestión de Cristina Fernández. Colegas de La Arena, chequeen los datos antes de querer castigarnos, porque Portezuelo del Viento está detenida por la intervención del Gobierno nacional. Sabemos que para ustedes es negocio pegarnos a los mendocinos, pero no sabemos si es negocio castigar a Cristina.

LAS CIFRAS MÁS JUGOSAS PERMANECEN OCULTAS

La encuestadora Reale Dalla Torre dio a conocer una encuesta antes del fin de semana que relevó el ranking de los dirigentes, locales y nacionales, en Mendoza. Se dio a conocer a través de estos números, por ejemplo, que el libertario Javier Milei tiene un alto índice de rechazo en Mendoza, que los radicales Rodolfo Suárez y Alfredo Cornejo tienen los índices más altos de credibilidad y que la inmensa mayoría de la población mendocina tiene en la cima de sus preocupaciones a la crisis económica, y principalmente a la inflación.

Pero también hay cifras que no se conocen, porque el cliente manda mantenerlas ocultas. El Gobierno provincial resguarda unos cuantos guarismos sensibles, porque son los que marcan, por ejemplo, la situación actual de quienes son hoy por hoy los radicales mejor posicionados para la disputa por la gobernación el año que viene.

Tadeo García Zalazar, Daniel Orozco, Marcelino Iglesias e incluso Ulpiano Suárez (quien ha dicho que no será candidato a gobernador en el próximo turno), y quien sabe si alguno más, son algunos de los personajes medidos, pero no difundidos. Según ha trascendido en off esta semana, a los intendentes radicales la población les cree más que a Milei, por ejemplo, pero ninguno supera el umbral del 50% en cuanto al conocimiento de la población mendocina.

Puntos más o puntos menos, los intendentes oficialistas tienen como tarea buscar que los conozcan más fuera de sus departamentos para ser realmente competitivos en 2023.

EL LLAMADO EMPRESARIO QUE QUISO CALLAR A UNA PERONISTA

Siguiendo con el agua y Portezuelo del Viento, recordamos el tema viene conviviendo en la agenda política desde hace tiempo, cuando las sensaciones de que la mega represa no se haría y los fondos podían usarse para otras obras.

Así fue que en el Consejo Económico, Ambiental y Social (Ceas) se trató el master plan con respecto al agua que agitó la comisión de Agua y Saneamiento que preside Tadeo García Zalazar. El intendente de Godoy Cruz quiere ser candidato a gobernador y esta iniciativa le viene como anillo al dedo para la campaña.

El PJ salió con los tapones de punta a criticar ese proyecto y a quejarse de no haber sido consultados según indicaron a Los Andes. El lunes, en la votación, Patricia Fadel denunció que había recibido el llamado de un empresario, pidiéndole (más bien a tono de exigencia) “que los dejaran trabajar tranquilos”.

La respuesta de Fadel no fue la más sumisa, algo que todos los que la conocen se imaginaron (no son pocos los que le dicen “Doña Bárbara”, el fuerte personaje femenino del escritor Rómulo Gallegos y que inspiró una telenovela). No se supo el nombre del empresario, pero Fadel dijo que “su apellido es muy conocido, casi que no necesita presentación”.

LOS JARRONES CHINOS DEL PJ

Hoy Los Andes informa sobre los movimientos que empiezan a mostrarse en la interna peronista. Las consultas que este diario llevó adelante para publicar esa información fueron muchas y esas charlas siempre suelen dejar algunas perlas ajenas al tema en cuestión.

En las charlas se habló de las diferentes posturas de los intendentes históricos del peronismo, que hasta no hace mucho eran un eje de peronismo tradicional y que hoy aparecen en distintos bandos. Así mientras Emir Félix (San Rafael) y Roberto Righi (Lavalle) aparecen en el nuevo espacio, Martín Aveiro (Tunuyán) hoy aparece cercano a Fernández Sagasti y, de hecho fue jefe de campaña de la senadora nacional en las elecciones generales de noviembre pasado.

Hablando de esos tres intendentes, un ingenioso observador de la realidad peronista decía que “Martín, Emir y Roberto son como jarrones chinos; son valiosos, delicados, requieren cuidado del peronismo, porque ganan en sus territorios. Pero, cuando llega el momento de armas listas, no sabés dónde ponerlos”.

EL ANGEL DE LA CALIDAD

La imagen del intendente de Maipú Matías Stevanato, ingresando al salón de actos del Ministerio de Desarrollo Productivo, donde recibió el Premio Nacional a la Calidad, ha desatado varias reacciones. En principio, es sabido que Maipú ha ganado esa distinción 4 veces durante tres décadas de gobiernos justicialistas. Único caso en el país.

La aureola de Matías. Un ángel de la calidad.

Pero el detalle de la accidental aureola es lo que más ha llamado la atención. Es que Stevanato es un fiel católico, y la imagen de una luz que “flota” encima de su cabeza, habla por sí misma. No pocos pensaron al verla, si tal vez Stevanato sea quien pueda resucitar al peronismo de Mendoza.

Claro, los voceros del mal también hicieron sus interpretaciones. Y, tras recordar la derrota electoral que lo dejará en minoría en el Concejo Deliberante cuando asuman los nuevos ediles en unos días, los agoreros manifestaron que Stevanato necesitará un ángel que lo ayude a ganar las elecciones 2023 y retener la intendencia.