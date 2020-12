Política en Off: Una ley escondida, Suárez anclado en Buenos Aires y el librepensador del PJ

Contacto: politica@losandes.com.ar

Ley de leyes difícil de encontrar

El gobernador Rodolfo Suárez consiguió tener Presupuesto para el año que viene antes de diciembre. Específicamente, la Ley de Leyes consiguió sanción definitiva el 18 de noviembre, después de ir y venir por las dos cámaras. En general, una vez sancionadas, las leyes se suben al sitio de la Legislatura a los pocos días. Pero después de casi un mes, la letra definitiva todavía no está disponible. Tampoco está en el sitio del Ministerio de Hacienda donde están todos los Presupuestos con sus leyes desde 2005 hasta el de 2020. Aunque los números gruesos del Presupuesto no variaron. Entre el proyecto y la norma se cambiaron algunos artículos, es más se sumaron un par que no tenían nada que ver con el roll-over o el endeudamiento. El Presupuesto recién se publicó en el Boletín Oficial y solo ha trascendido la norma entre algunos allegados a la política y al periodismo.

Éramos tan pobres

Es sabido que Mendoza es una de las pocas provincias del país que no tiene un avión oficial. Y lo que a veces es una muestra de la austeridad con la que se manejan nuestros gobernadores, en otras termina siendo una evidencia de las carencias que tiene el Ejecutivo frente a otros. Es lo que se vio una vez más el viernes, cuando el Gobernador debía viajar a Buenos Aires a firmar el pacto fiscal con la Nación. Como ese día, aunque parezca mentira, no había vuelos comerciales programados desde Mendoza, y tampoco un avión privado para alquilar -alternativa que se utilizó en otras ocasiones durante la pandemia-, Suárez debió acudir al sanjuanio Sergio Uñac para que lo llevara en su flamante Lear Jet hasta el aeropuerto de San Fernando, Buenos Aires. Así, en la nave oficial de San Juan, el mandatario mendocino se fue el viernes para acordar en la Casa Rosada junto a sus pares provinciales la firma del pacto que congela la rebaja de impuestos que habían acordado hace solo dos años con Mauricio Macri.

El problema para Suárez no terminó allí, porque como no fue invitado al asado de los gobernadores en Olivos, debió esperar a que Uñac terminara de degustar las mollejas y costillas que sirvieron en la residencia presidencial para emprender la vuelta a Mendoza. Un regreso que en realidad fue hasta San Juan, donde Suárez, como cualquier hijo de vecino, se subió después a un auto para llegar bien de noche, y bien cansado, a nuestra provincia. En el Gobierno provincial reconocen que esto es un trastorno logístico que se podría solucionar, sin mayores gastos, vendiendo uno de los tres helicópteros que tiene la Provincia y comprando un avión como el que tienen San Juan y otras provincias. Y aseguran que no solo se usaría para trasladar al Gobernador, sino también para vuelos sanitarios como los tantos que se requirieron en ese año de pandemia.

Un “librepensador” en el PJ

La ley impulsada por Jorge Difonso para quitar beneficios sociales a quienes usurpen tierras en Mendoza salió victoriosa de la Legislatura el pasado 17 de noviembre. Sólo con los votos de los legisladores de la UCR y el Pro y del Frente Renovador de Difonso, porque el PJ puso el grito en el cielo al igual que a izquierda. Sin embargo, esto no impidió que ahora el intendente peronista de Tunuyán, Martín Aveiro, se reuniera con los oficialistas Rolo Scanio y Gustavo Soto para adherir al proyecto en sus comunas. La misma ley que el peronismo rechazó en la Legislatura es la que acaba de aceptar Aveiro junto a los intendentes de San Carlos y Tupungato, pertenecientes a Cambia Mendoza. El encuentro fue sellado con una foto de los tres e incluso aclararon en el tuit que los acompañó el mismísimo Difonso. Siendo un intendente del PJ (de los más cercanos a la nueva presidenta del partido, Anabel Fernández Sagasti) resulta llamativo ver a Aveiro firmando esta adhesión, luego de una discusión tan marcada en la Legislatura. ¿Se trata de una jugada pragmática (nadie quiere tomas de tierras en su departamento) o es sólo un caso de libre albedrío?

El monopatín más famoso del país

La foto se la sacó un periodista de Clarín que andaba por ahí e inmediatamente se viralizó. Allí estaba José Luis Ramón, el mediático diputado nacional mendocino que habla a diario por las radios porteñas, subido a un monopatín y con alpargatas. El escenario: el patio de la Casa Rosada, el mismo que coparon los barrabaravas el día del caótico funeral de Maradona. ¿A qué se debía el look entre hipster y campesino del líder de Protectora, que en Mendoza supo hacer famosos la frazada, la bicicleta y después la “ramoneta”? Ramón, a quien los medios de Buenos Aires presentan como un massista puro y duro, es un cultor de la movilidad sustentable y adoptó el monopatín para circular por Capital Federal, donde se pasa toda la semana entre el Congreso y la Rosada. Así fue que el miércoles se fue hasta la Casa de Gobierno a reunirse con el ministro Wado de Pedro y eligió llegar en su moderno (y caro) vehículo eléctrico. Así como venía entró y llegó con el monopatín hasta la oficina del camporista, ante la sorpresa de los encargados de la seguridad presidencial que no lo pudieron parar. ¿Lo habrá convencido al ministro del Interior de comprarse uno?

Promoción industrial: ¿Leyenda urbana?

El gobernador rioja Ricardo Quintela hizo mucho ruido hace unos días cuando llegaron hasta Mendoza los ecos de una propuesta suya para que el gobierno nacional reviva la promoción industrial, ese régimen impostivo injusto que benefició a las provincias vecinas durante tres décadas y que hasta hoy cuando algún funcionario local lo escucha le pone los pelos de punta. Lo más grave es que Quintela no estuvo solo en esa cruzada, sino que lo acompañaron otros nuevos gobernadores del norte que vieron el filón de volver a capturar recursos sin mover un dedo. En la Nación, por lo bajo, negaron siempre que hubiera intención de reponer la promoción aunque a la par recibieron en la Rosada a algunos de estos gobernadores para hablar del desarrollo de sus provincias. La cuestión es que con el paso de los días el tema se ha ido enfriando y casi que se congeló cuando la última semana Quintela vino a Mendoza y se reunión con Suárez en la Casa de Gobierno. Allí, el mendocino le preguntó y el riojano, rápidísimo, le aseguró que lo “malinterpretaron” y que “de ninguna manera” pretende recuperar para su provincia este sistema. Todo aclarado, la promoción industrial ya no existe. Pero como las brujas, que la hay, la hay.

Encuestadores calientan motores

La pandemia arrasó hasta con las mediciones. No sólo porque los fondos de las gestiones fueron a insumos, sino porque hubo que reperfilar la metodología ante el impedimento de la presencialidad. Digitales, telefónicos y cualquier método innovador fue válido cuando se encargaban trabajos. Sin embargo más de uno renegó porque “no es lo mismo que el cara a cara”. Con la apertura de muchas actividades y la vuelta a la “nueva normalidad” los protocolos van permitiendo muestreos casa por casa. Así es como algunas encuestadoras empezaron a hacer mediciones ya sea por encargo o por motu propio para afilar el método. Claro, las legislativas están a la vuelta de la esquina y varios están esperando el llamado para empezar los muestreos. Barrio por barrio, la imagen positiva y negativa de varios dirigentes, además de las valoraciones de las gestiones suelen picar en punta. “Ningún método es como el cara a cara, la tecnología no te reemplaza el face to face”, largó alguien que ha pateado y bastante los barrios haciendo encuestas.