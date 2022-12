Política en Off: los límites éticos del diputado, lentes oscuros en el Comité, el mundial de Daniel y la interna playera

Lombardi y los límites éticos

Es sabido que en distintos barrios privados de Mendoza, en malls ubicados en lugares muy exclusivos y en zonas coquetas, los domingos por la mañana los cafés arden con políticos, militantes y gente común comentando la realidad. Este domingo tocó en uno de esos cafés que hablaran, como siempre, de una de las notas de diario Los Andes. Nos referimos a la del poco interés que le están dando en diputados a los proyectos para regular el lobby en Mendoza. “Qué caraduras estos radicales, hasta Kirchner que lo viven tildando de corrupto, reguló el lobby con un decreto, y estos se hacen los apegados a la transparencia y ni les interesa hacerlo”, comentó uno más peronista.

Otro fue más allá, “el presidente de la Cámara de Diputados Andrés Lombardi no puede ser más cara de mármol, por ser liviano en la descripción. El año pasado dijo que no lo iban a tratar por las elecciones y ahora dice que lo van a tratar el año que viene. ¿Cuándo?¿En plena campaña? ¿No era que no quería contaminar el debate con las elecciones?”.

Y al final cerró la discusión uno citando al politólogo Mario Riorda y dejando una duda: “La autorregulación democrática es, por sobre todas las cosas, tener conciencia del límite. Un punto ético a no traspasar. Cuando el límite de los actos sólo es la chance de que algo tome estado público (el escarnio de la ‘picota’), estamos jodidos”, así está actuando Lombardi frenando la ley, busca evitar la transparencia. Y si lo hace con esto, ¿con qué otras cosas más lo estará haciendo este legislador que antes estaba en el Casino?. Pero no sólo él, buena parte del radicalismo también”.

Lentes oscuros en el comité

El viernes por la noche, en Maipú se celebró una fiesta de fin de año de la militancia radical y también con dirigentes. Según cuentan algunos, terminó tarde y al otro día había que asistir al Congreso Partidario de la UCR.

Fue en un salon de eventos maipucino y contó con la presencia de Alfredo Cornejo, el anfitrión Néstor Majul, entre otros. Es algo que suele hacerse todos los años, esta vez con la presencia de varios congresales que al otro día iban a asistir al Congreso Partidario.

En un acto en Maipú, junto a @MajulNestor y su equipo, despedimos el año con el @FrenteCambiaMza, y renovamos el compromiso para continuar trabajando por un mejor futuro para el departamento. pic.twitter.com/tiSZUq7CQv — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) December 3, 2022

A las 16 jugaba Argentina y más de uno tenía organizado el asado para luego presenciar lo que terminó siendo el triunfo albiceleste ante Australia. “Había caras de cansancio, varios lentes de sol”, contaron.

Si bien no se esperaban grandes discusiones ni dilación en los temas a tratar, todo pareció entrar por un tubo y terminar relativamente temprano. “El partido terminó siendo una excusa para irse rápido a sus Distritos”, agregaron.

Un lasherino en el mundial

Más de la cumbre radical del sábado. Cómo se informó, allí se definió que la UCR sólo presentaría un precandidato a la Gobernación, que se enfrentaría con los que presenten las otras fuerzas aliadas que conforman Cambia Mendoza.

Hay quienes apuntan que ese “mensaje” tenía un par de destinatarios, uno es el ex diputado nacional Luis Petri, el otro es el intendente de Las Heras Daniel Orozo.

La cuestión es que ninguno de los dos destinatarios estaba en el comité. La verdad, no sabemos qué estaba haciendo Luis Petri, pero sí sabemos que hacía Orozco.

Cualquier desprevenido podría decir que el intendente de Las Heras estaba en un asado, haciendo la previa del partido que Argentina terminó ganándole a Australia, pero no. Orozco ni siquiera estaba en la Argentina y tampoco en Catar, aunque sí estaba en un “mundial”.

Fui invitado y expuse en la Cumbre Mundial de Municipalistas 2022 en la ciudad de México donde recibí un reconocimiento del Senado por el modelo de gestión #MTD en Las Heras. Estamos seguros que debemos exportar nuestro modelo de gestión, mejorar, transformar y desarrollar. pic.twitter.com/4nNHAPdbqK — Daniel Orozco (@mdanielorozco) December 4, 2022

Un voto al kirchnerismo que agitó la interna radical

En San Rafael se votaba otorgarle un bono de $50.000 a los empleados municipales. En una jugada pícara, la sesión se convocó una hora antes del partido de Argentina ante México. Por supuesto que la sesión duró sólo cuarenta minutos y la moción salió rechazada, pero con dos votos a favor. Uno fue el del autor de la propuesta, el kirchnerista Nadir Yasuff y el otro, el del presidente de la UCR en San Rafael, Francisco Mondotte.

La actitud del edil radical, muy cercano a Ernesto Sanz, cayó mal dentro del partido. Más allá de las justificaciones, varios entienden que es una muestra más de las diferencias con el cornejismo. Cuentan que otros sanrafaelinos tienen gestos diferentes cuando llegan radicales de afuera. “Se quedan, participan, en cambio los sanzistas pasan a cumplir con la foto y se van”, dicen.

Otra muestra es que Mondotte y Sanz participaron hace algunas semanas en la presentación de un libro del Concejal K.

“Brillaron por su ausencia en el Comité provincial”, contaron en la sede del partido ubicada en la calle Alem. La conexión fue totalmente virtual desde el búnker radical ubicado en el sur. Los alvearenses, más alejados, llegaron y estuvieron presentes y volvieron sin problemas ni retrasos. A esto se suma el coqueteo entre Luis Petri y Sanz por la candidatura del ex diputado nacional que quiere ser Gobernador.

Rectorado en llamas

Interclaustro pujó y mucho para terminar de dirimir sus candidaturas. Terminó conformándose la fórmula de Esther Sánchez-Gabriel Fidel que ganó en las urnas por poco margen. La ex decana de la Facultad de Ciencias Económicas, proviene de un sector que fue bullicioso durante la gestión de Daniel Pizzi.

La salida de Valentina Díaz, de Libres del Sur, de un cargo estratégico dentro del Rectorado, por una reorganización del organigrama, desnudó el enojo que hay adentro. No sólo con actuales funcionarios, sino con militantes. Por eso esperan el fin de año con ansias, dados los cimbronazos internos que hay.

Según cuentan, Pizzi tuvo mucho más tacto para contener a los aliados políticos en cargos importantes. Con la nueva gestión, que tiene fuerte impronta de Ciencias Económicas, empiezan a vislumbrarse estilos que muchos no comparten y esto ha impactado en los propios radicales: graduados y otros en espacios estudiantiles.

“A juzgar por los hechos, con el argumento de la eficiencia, se están limpiando a los que políticamente no correspondería limpiarse”, dicen en los pasillos universitarios. También advierten que hay ensañamiento y mucha desprolijidad en los cambios.

Lamentable el rumbo que está tomando la gestión universitaria https://t.co/FBNceQs97N — SUR Mendoza (@SurMza) December 1, 2022

La situación ha generado tal incomodidad que a muchos que bancaron fuerte la candidatura de Sánchez-Fidel, no saben cómo argumentar estos manejos “con visión mercantilista” a quiénes piden explicaciones. Hay rumores que el mismo “modelo” se replicaría en otras áreas de la Universidad. En las charlas de pasillo, y muy por lo bajo, algunos muestran arrepentimientos en el apoyo inicial a la fórmula, de distintas Facultades y claustros.

Yapa: interna feroz entre UCR y PRO

Si bien ambas fuerzas políticas provinciales vienen mostrándose los dientes y teniendo diferentes posturas en distintos temas, ahora quedó clara la interna y nadie sabe en qué terminará.

Es que desde que la comuna radical de Junín decidieron hacer las “playitas de Medrano” en el PRO mirán la iniciativa como una copia de las playas que se hicieron a orillas del río Mendoza en Luján y que se denominaron las playas de De Marchi. “Habrá que ver qué nombre le ponen en Junín, si las playas de Abed o las de Ruiz” dicen con sorna los militantes del PRO.