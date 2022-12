UNCuyo: desplazan a una funcionaria de la era Pizzi y hay tensión en el oficialismo

Interclaustro se aseguró la continuidad al frente de la Universidad Nacional de Cuyo y la nueva conducción encabezada por Esther Sánchez y Gabriel Fidel asumió en agosto. Desde ese momento empezó una reorganización de áreas y hay decisiones que molestaron al partido Libres del Sur, que forma parte del oficialismo universitario.

La decisión que está produciendo reacciones en este sector es el anuncio de la salida de Valentina Díaz, quien ejercía como directora de Políticas Públicas y Planificación. “Interclaustro se desarmó”, disparó la funcionaria que deberá dejar el cargo a fin de mes. El tema excede a la Universidad y hubo repercusiones por afuera.

Libres del Sur, espacio que a su vez es aliado político de Cambia Mendoza (el frente político que gobierna la provincia) denunció que se está ejecutando un ajuste en la UNCuyo. Pero desde el Rectorado defendieron los movimientos y aseguraron que los programas que existían en la era de Daniel Pizzi se seguirán implementando.

Lo cierto es que las nuevas autoridades que llegaron para suceder a Pizzi empezaron a hacer cambios y algunos de ellos irritaron a Libres del Sur. La dirección que conducía Díaz venía de la era Pizzi y dependía de la Secretaría de Relaciones Institucionales, Asuntos Legales, Administración y Planificación, a cargo de Ismael Ferrando. Con el nuevo esquema, se redistribuyeron las tareas y se reestructuró hacia la Secretaría General, a cargo de Conrado Risso Patrón.

“Hasta ayer era Directora de Políticas Públicas y Planificación. La publicación que hice por Twitter va más allá de mi baja, la comunicación fue muy violenta, muy agresiva, sin fundamento de gestión sino con algo político”, aseguró Díaz. Indicó que de las 35 personas que conformaban el equipo, varias fueron reubicadas a otras áreas.

El enojo de Díaz por su salida, un día después de presentar un informe sobre indicadores de género.

En la descripción de las tareas que cumplía, indicó que “uno de los ejes de trabajo son las políticas de género y el martes estuvimos presentando un informe en el que venimos trabajando y abordando, con indicadores de género, los avances de la paridad de género. Ya habíamos presentado nuestra planificación de trabajo”. Un día después, le avisaron que no seguirá.

“El miércoles me cita Ignacio Estrada, de la coordinación de Legal y Técnica y me informa que fue por una decisión motivada por un recorte presupuestario. Lo más preocupante es que entendemos que hay un riesgo importante de que eso no se implemente. Esta gestión retrocede en esas políticas”, aseveró Díaz, que finaliza su vínculo con la casa de Altos Estudios el 31 de diciembre.

Por otro lado, se refirió al Plan Estratégico hacia 2023 que “es un instrumento de planificación, es necesario tenerlo y mi equipo fue derivado a la Secretaría Académica. Y el secretario les comunicó que el plan no se iba a implementar y eso es una obligación. Vemos que hay un grupo de personas, muchos de ellos sin capacidad, tenemos secretarios sin un título que los especialice en alguna disciplina, se están adueñando de la Universidad, nos parece un retroceso muy grave. Y eso va más allá del cargo que esperaba que no continuara”.

“Y siempre con un discurso hacia afuera de defensa de estas políticas. El plan estratégico lo teníamos a cargo nosotros, políticas de género, de modernización, de transparencia. Yo ya no tengo funciones, ni equipo”, expresó Díaz. “No van a contratar más personas, no entendemos qué va a pasar con estas políticas”, avisó. Y para dar prueba de la calidad del trabajo que se hacía en la dirección, resaltó que la semana próxima, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) distinguirá a la UNCuyo por el programa de transparencia que lleva adelante.

La ex funcionaria manifestó preocupación por la continuidad de algunas políticas

La funcionaria advierte que “no hay una línea clara de gestión, vemos que desconocen la realidad y recortan donde les parece. No hay diagnóstico previo de las políticas”. Apunta a motivos políticos y a “cómo está conformada esta gestión. Lamentablemente incide mucho Miguel González Gaviola, decano de la Facultad de Ciencias Económicas”.

“No creo que tenga peso externo la decisión, creo que viene con un ensañamiento a unos sectores que fueron relevantes en la gestión de (Daniel) Pizzi. El espacio de González Gaviola fue minoritario en el Interclaustro originario. El problema es que siempre hay intencionalidad, y no hay diagnóstico ni evaluación de desempeño. En todas áreas y facultades hay muchas dificultades”, cuestionó Valentina Díaz.

La salida de Díaz no pasó desapercibida. Su expresión en Twitter tuvo mucha repercusión, incluso por afuera del ámbito universitario. “Lamentable y sorpresiva decisión de la Rectora”, expresó Belén Bobba, directora de Género y Diversidad del Gobierno provincial. Adhirieron militantes universitarios y territoriales de Libres del Sur.

El Rectorado habla de eficacia y eficiencia

Desde la Secretaría General, a cargo de Conrado Risso Patron, dieron su versión de los hechos y explicaron que los cambios se deben a una refuncionalización. “Cuando la nueva rectora asumió empezamos a tomar conocimiento de las secretarías, qué áreas, programas y organigramas. En ese momento la rectora decide eliminar una secretaria que era la institucional, legal y técnica y políticas públicas y crea la Secretaria General y desde ahí una coordinación”, explicó Risso Patron a Los Andes. Indicó que para “no cometer errores ni injusticias”, se decidió renovar cargos, contratos, becas hasta el 31 de diciembre y poder tener tiempo de evaluar las áreas.

“Ya pensando en un ordenamiento, porque habíamos visto en muchas secretarías que había programas, áreas que estaban repetidas, o podían fundirse y complementarse para hacer más eficiente y más eficaz porque eran temas parecidos, complementarios o iguales. La rectora crea otra secretaría que es de Transformación Digital que no existía en la universidad”, agregó el ex titular del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza.

En este nuevo organigrama, “la dirección de Políticas Públicas tenía la parte de planificación que también estaba en la Secretaría Académica y se pasó hacia allá. La parte de Mujeres libres, y ya teníamos Defensa de Género, pasó a la Secretaría de Bienestar. Universidad transparente, que manejaba la parte tecnológica, pasó a la nueva secretaría”, expresó el secretario general sobre la continuidad de las políticas.

¿Impactará en Cambia Mendoza?

Libres del Sur es uno de los aliados de Cambia Mendoza por fuera de la Ciudad Universitaria. “Estimo que no debería tener ningún impacto con el radicalismo. No tengo miedo que esto se traslade a la provincia. No vemos que se pueda trasladar”, aclaró en este sentido el senador Ernesto Mancinelli, principal referente del sector, a Los Andes .

“Esto es algo muy particular de la actual conducción. No solamente ha tenido una política sectaria con nosotros, nos preocupa por el devenir de la Universidad. Ajustan sobre políticas que han sido innovadoras con la Universidad, como perspectiva de género, transparencia, etcétera. En un marco donde hay una situación complicada a nivel nacional, la Universidad no tenía un desmanejo que justifique hacer un ajuste”, agregó el referente.

Mancinelli entiende que estos movimientos tienen que ver con el cambio de gestión de Pizzi a Sánchez. “Efectivamente quien se terminó imponiendo fue un sector opositor dentro del mismo Interclaustro pero que Pizzi tuvo la voluntad política de contenerlos. Estaba encarnado en la facultad de Ciencias Económicas, Esther Sánchez, González Gaviola, pero desde el Interclaustro se lo contuvo. El cambio es que no se contiene a la otra parte que no conduce y no han sido tan contemplativos. Después en los pasillos hay bastante descontento dentro del propio radicalismo con esta conducción”.