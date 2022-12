La UCR tendrá un sólo precandidato en 2023 y buscará ampliar Cambia Mendoza para las elecciones

La Unión Cívica Radical (UCR) mendocina realizó un congreso partidario este sábado por la mañana con un fuerte contenido político, en el cual formularon duras críticas al Gobierno Nacional de Alberto Fernández, pero también se ocuparon de señalar a un peronismo mendocino “que no defiende los intereses de la provincia” y que se encarga -por el contrario- de “proteger” los intereses políticos y judiciales de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Además, se resolvió que el partido presentará sólo un precandidato a gobernador para las elecciones del 2023, lo que terminará acotando sin dudas las expectativas de varios de sus dirigentes con intenciones, y agregaron que buscarán ampliar aún más el frente Cambia Mendoza.

El congreso partidario, que se realizó en la sede del partido en calle Alem del microcentro, contó con la participación de prácticamente todos los principales dirigentes del radicalismo, y quienes dieron sus discursos de contenido político fueron el gobernador, Rodolfo Suárez; el senador nacional, Alfredo Cornejo; y el presidente de la UCR, Tadeo García Zalazar.

Congreso Ordinario UCR Mendoza, camino a los 40 años de democracia, eligió nuevas autoridades Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

En el documento que se firmó al finalizar la actividad, que duró alrededor de dos horas, se sintetizó la visión del partido tanto de la realidad provinical, como así también la nacional, más los lineamientos de cómo se encarará todo el proceso eleccionario del 2023, en el que aspirarán a conducir los destinos de Mendoza por tercera vez consecutiva.

La UCR, con un solo candidato

En las últimas semanas surgió en varias oportunidades la posibilidad de que dirigentes del radicalismo participaran en las internas del 2023 más allá que no surgieran del consenso de los principales referentes del partido. Uno de ellos fue Luis Petri, quien manifestó que son “los mendocinos” quienes tienen que elegir a sus candidatos, como clara respuesta en contra de que el nombre surgiera del debate interno.

En el documento que se redactó, cuyo título es “A las cosas”, se marcó que si bien se reivindican a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como la “mejor instancia de definiciones internas”, acto seguido aseguraron que llegarán “a las próximas elecciones con una sola candidatura a gobernador, porque somos capaces de renunciar a los personalismos por un bien mayor y colectivo”.

En este sentido, agregaron que “si desde alguno de los partidos de esta coalición proponen otras opciones, estamos convencidos que son las PASO la mejor manera de dar una definición”.

Congreso Ordinario UCR Mendoza, camino a los 40 años de democracia, eligió nuevas autoridades Gobernador de Mendoza Rodolfo Suarez Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

De hecho, Suárez se refirió a quienes tienen intenciones de ser candidatos y llamó a “no hacer lo que está pasando, por ejemplo, en Cambiemos a nivel nacional o en CABA donde hay tantos candidatos”.

“Que en nosotros prime el sentido común. Si hoy le toca a uno, en este esquema estratégico que estamos planteando, después le va a tocar a otro y luego a otro. Ese es el mejor camino para los mendocinos”, aseguró.

El “Modo Mendoza”

En esa línea, hablaron del “Modo Mendoza como una forma de gestionar, pero también un trabajo en equipo a través de una suma de espacios políticos que conforman Cambia Mendoza, que tienen en claro que las coincidencias son muchas más que las disidencias”.

Asimismo, aclararon que “juntos enfrentamos la discriminación” de parte del Gobierno nacional hacia la provincia y recordaron los casos Portezuelo del Viento, los subsidios al transporte y la “nueva y demagógica ocurrencia de la tolerancia al alcohol cero”.

En cambio, el mensaje apuntó los cañones contra la oposición local, que “intenta frenar cada una de las iniciativas y proyectos y que se niega a la defensa de nuestra provincia con una especie de lealtad partidaria ciega que los desdibuja y los presenta como una estructura cada vez más perimida, anquilosada, vacía y funcional a la máquina populista”.

Crisis y dardos al Frente de Todos

En el documento del Congreso Ordinario 2022, la UCR apuntó a la crisis que atraviesa el país su “magnitud” y la “impericia” con la que el Gobierno nacional la gestiona. Además, expresaron que no solo es económica, sino institucional, social, cultural y educativa como “fruto de la inoperancia de quienes ahora dicen no pertenecer” y lamentaron una Argentina “más pobre y desigual que nunca”.

Congreso Ordinario UCR Mendoza, camino a los 40 años de democracia, eligió nuevas autoridades Alfredo Cornejo junto a Mario Abed Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

También señalon a Alberto Fernández como una figura “cuya falta de autoridad y poder lo ha desdibujado y desorientado” y el fin último del Frente de Todos de “garantizar la impunidad de la vicepresidenta y su entorno”.

El documento enumera la inflación, la falta de inversiones y la pobreza creciente, la cuarentena eterna y los abusos y privilegios del Estado como consecuencias de la mala administración y rechaza el argumento oficialista de “responsabilizar a otros por el mal que ellos mismos causaron”.

“Deben gobernar y no dar excusas. Que no repitan como un mantra el nombre del ex presidente porque les puede haber servido algunas veces, pero ahora, sólo les sirve de justificación ante necios y fanáticos”, dispararon en el escrito.

Ante ese “descalabro”, los radicales mendocinos ratificaron que se requiere “una oposición unificada, fuerte para enfrentar con decisión y estrategia al kircherismo” y “dar respuesta a las necesidades de la gente”.

Por el lado del Gobernador, advirtió en parte de su discurso que la crítica situación económica se puede seguir agravando debido a “la gran irresponsabilidad del Gobierno nacional por las rencillas políticas internas, donde tenemos una vicepresidenta que ahora parece oposición”.

“Es insostenible seguir gobernado con estos niveles de inflación. Tenemos que frenar a los jóvenes que se van y tratar de encontrar estabilidad”, dijo Suárez. También mostró su preocupación por los niveles de pobreza: “es una certidumbre que no podemos negar y nos tiene que interpelar a quienes ejercemos la función pública”.

Congreso Ordinario UCR Mendoza, camino a los 40 años de democracia, eligió nuevas autoridades Tadeo Garcia Zalazar Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

En tanto, Cornejo, quien defendió sus iniciativas en contra de la tolerancia cero al alcohol, por la instauración de la Boleta Única y a favor de una mejor distribución de subsidios estatales al transporte público, entre otros, apuntó a los legisladores mendocinos del Frente de Todos al decir que “no promueven proyectos importantes para nuestra sociedad porque “son protectores de Cristina en todos sus aspectos, en los judiciales por la agenda judicial y de la tremenda discriminación de los fondos que recibe la provincia de Buenos Aires para sostener su bastión electoral que es el conurbano”.

Pero además los acusó de bloquear iniciativas que incluyen ventajas para los mendocinos: “Van a representar en el Congreso a Cristina o Kicillof y no representan a los mendocinos por más que en cada elección plantean esa consigna genérica de representar a Mendoza”.

Según el senador, los representantes de Mendoza en el Congreso no utilizan el poder político que tienen para deender a Mendoza e influir en los temas estratégicos.

García Zalazar, en tanto, explicó que el documento aborda temas centrales, como “el apoyo al Gobierno provincial y una visión crítica sobre falta de rumbo del Gobierno Nacional respecto a lo que está pasando en la Argentina y el deterioro de todos los indicadores sociales”.

También dijo que “pone en valor a Cambia Mendoza, dejar abierta la alianza y el armado de una agenda de trabajo concreta con todos los partidos”.

Finalmente, indicó que es importante resaltar “la unidad del radicalismo para enfrentar el proceso electoral destacando algunos aspectos institucionales, como que el año que viene va a ser el primero donde se va a votar con Boleta Única, toda una novedad que va a mejorar la calidad democrática de la provincia”.