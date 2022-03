Política en Off: lío por los números del delito, legisladores que añoran el “modo cuarentena” y una dura crítica al Gobierno

LÍO POR LAS ESTADÍSTICAS DEL DELITO

Los números del delito son motivo de molestias por estas horas. Además de la abultada cifra de hechos preocupa otra cosa: la elaboración de las estadísticas, que se realiza a partir de las denuncias de las víctimas ante el Ministerio Público Fiscal.

Su titular, Alejandro Gullé, tiene un problema con este tema. Cuando María Teresa Day dejó de ser coordinadora del área para convertirse en ministra de la Suprema Corte de Justicia, se llevó con ella al personal especializado que realizaba la carga de los hechos. En consecuencia, ahora, esa tarea tan sensible está a cargo de empleados administrativos que pueden cometer errores.

Ya hubo algunas quejas y problemas ante cifras equivocadas que hubo que corregir. Por ejemplo, antes de la publicación que este domingo hizo Los Andes sobre los números de la inseguridad en Mendoza. También ha detectado el Ministerio de Seguridad “anomalías estadísticas” que ponen incómodo a más de un funcionario.

Es por ello que, también como publicó este diario ayer, en el Ministerio de Seguridad se planea volver a difundir los datos que procesa el observatorio propio, que desgrana, además de las denuncias, los llamados al 911. Se trata de datos que se procesan, pero que, a diferencia de los que emanan del Ministerio Público Fiscal de la Justicia, casi nunca adquieren estado público.

BULLRICH Y MOSSO BUSCAN RECLUTAR DEMÓCRATAS

El sábado Córdoba fue el punto de encuentro para “Liberales Juntos”. Una cita para sumar a todos los que tienen el pensamiento liberal dentro de Juntos por el Cambio. Estuvieron Martín Tetaz, Ricardo López Murphy, Federico Pinedo; también algún ajeno al principal espacio opositor como Luis Rosales (un aliado de José Luis Espert), que ofició de panelista en el foro de liberales.

Hubo mendocinos: Omar de Marchi y su adversaria interna en el Pro Hebe Casado. Y también estuvo el diputado Guillermo Mosso, un demócrata que se mantiene dentro de Cambia Mendoza, de hecho su bloque unipersonal se llama “Demócratas en el Frente”.

Mosso hizo un video junto a Patricia Bullrich. En la publicación la presidenta del Pro nacional saludaba a los mendocinos y en especial a los dirigentes del Partido Demócrata, a quienes invitaba a sumarse al espacio de Liberales Juntos. “Para todos los dirigentes y simpatizantes del Partido Demócrata de Mendoza, que siempre han tenido las ideas que necesita el país de república, de libertad, quiero que se sigan acercando acá, con Guillermo, que es nuestro representante en la Legislatura y que va a seguir convocándolos a todos”.

Ayer participé de la cumbre de Liberales Juntos en Córdoba, en donde @PatoBullrich envió un saludo a todos los demócratas de Mendoza. pic.twitter.com/IjFIGnPhKy — Guillermo Mosso (@guillemosso) March 20, 2022

Es clara la invitación a los gansos, quienes dieron el portazo de Cambia Mendoza y quisieron enfrentar la última elección junto a los lilitos locales, encabezados por Gustavo Gutiérrez, por fuera de la coalición oficialista de Mendoza que lidera el radicalismo.

La semana pasada decíamos en este espacio que Mosso se encolumnaba detrás de la candidatura presidencial de Bullrich. Ahora “Pato” se jugó y puso a Mosso al frente para la recolección de demócratas para fortalecer al ala liberal del frente.

LA IZQUIERDA, CONTRA EL KIRCHNERISMO EN EL SUTE

La semana pasada el Sute llegó a un acuerdo paritario con el Gobierno, en el cual se aceptó un aumento del 40% en siete tramos, más un bono remunerativo por $7.200 y una revisión del avance de la inflación en septiembre.

No obstante, la decisión fue ajustada en el plenario docente del SUTE, y hubo un buen porcentaje, que no llegó a la mayoría, que se había opuesto a la aceptación.

Se trata, principalmente, del sector que comulga con la ex conducción del Sindicato. Hablamos del Frente Unido para la Recuperación del SUTE, que convocó a una protesta este sábado, llamado “parientazo docente” que arrancó por la mañana en San Carlos y terminó en la rotonda de la Virgen, entre caminatas y caravanas en vehículos. Allí se criticó, entre otras cosas, la paritaria firmada por el gremio, que hoy es conducido por dirigentes ligados al kirchnerismo.

Más allá del desacuerdo en la aceptación de la oferta salarial que hizo el Gobierno, tuvo un buen condimento político, ya que participó de la convocatoria el ex titular del gremio, Sebastián Henríquez. En tanto, el senador del Partido Verde, Marcelo Romano, hizo lo mismo, y además presentó un proyecto en la Legislatura, que fue mandado a comisión por el oficialismo.

¿Sigue la resistencia?

LEGISLADORES QUE SIGUEN EN “MODO CUARENTENA”

Desde hace bastante tiempo que la Legislatura provincial volvió a la presencialidad en sesiones y reuniones de las distintas comisiones. La pandemia aflojó y si bien se respetan los protocolos sanitarios, hay que ir hasta el edificio céntrico a trabajar.

Sin embargo, al parecer hay legisladores de ambas cámaras que han pedido autorización para participar vía ZOOM de algunas reuniones de las comisiones que integran. El “no” fue rotundo porque no hay motivo alguno como para NO dejar la comodidad del hogar y asistir al lugar de trabajo.

Los sueldos que cobran son bastante suculentos y algunos cobran ítem desarraigo. “Van a llegar a las 300 lucas este año, que se dejen de joder y vengan a laburar”, despotricó un empleado legislativo.

Tal era la ira que casi da nombres de los que hacían el pedido, pero se prefirió por ahora hacer silencio. Si la situación se repite no habría que sorprenderse que se sepa quiénes quieren seguir trabajando en modo cuarentena.

FUERTE CRÍTICA AL GOBIERNO DE UN EMPRESARIO

El Consejo Económico, Ambiental y Social (Ceas) que impulsó el ahora gobernador Rodolfo Suárez cuando estaba en campaña empieza a aportar algunas novedades. Tras varios meses de evaluar proyectos (uno por cada comisión), se llegó a una votación el viernes por la tarde.

Arrancaba a las 17, por lo tanto era casi obvio que no se terminaría de votar en ese momento. La segunda tanda se votará dentro de un mes. El órgano consultivo no vinculante ha sido cuestionado, por lo bajo, por los propios integrantes y también por foráneos. “Es muy burocrático y lento todo”, han dicho. Hay quienes dicen también (por lo bajo) que los proyectos en cuestión no atienden las necesidades más urgentes.

Sin embargo, quien no tuvo reparos es criticar los proyectos que se evaluaron fue Julio Totero, un ex aliado de Cambia Mendoza luego de aquella aventura legislativa en las primarias legislativas cuando quiso ser candidato a diputado nacional.

Julio Totero, ex candidato a legislador por Cambia YA (dentro de Cambia Mendoza) criticó duramente los proyectos del Ceas.

“Los proyectos para el desarrollo de Mendoza que ayer aprobó el CEAS son el equivalente a la guerra contra la inflación de Alberto”, disparó con mucha ironía el empresario metalmecánico.

Encontró eco por parte de algunas organizaciones que le exhibieron los datos escalofriantes que tiene Mendoza en materia de pobreza, entre otros aspectos. “Somos artífices de nuestro destino”, indicó sin tapujos.