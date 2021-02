Política en Off: la reunión no difundida de Cornejo, la vacuna para Suárez y un Whatsapp con retraso

El halcón Cornejo y las palomitas radicales

A no pocos les llamó la atención que Alfredo Cornejo, presidente del partido, no haya firmado el comunicado que varios de los dirigentes más importantes de la UCR difundieron el viernes llamando a abandonar “las dos minerías intensas y movilizadas”. Es decir, a superar la grieta. Entre los firmantes hay otro mendocino, Ernesto Sanz, a quien se señala como el ideólogo de esta movida interna junto al bonaerense Jesús Rodríguez. A ellos se suman el cordobés Mario Negri y el formoseño Luis Naidenoff, entre otros dirigentes identificados con el ala moderada de radicalismo. Es decir, las “palomas” que se oponen a los “halcones” como Cornejo.

Según fuentes del su entorno, el ex gobernador sabía del comunicado porque “se lo pasaron antes para que lo vea” y “coincide en la mayoría de los términos”. Desde el cornejismo también minimizaron el mote de opositor “duro” que el mendocino ha adoptado desde que pasa la mayor parte de la semana en Buenos Aires por su rol de diputado nacional: “Al Alfredo le dicen halcón los que no lo conocen de antes, pero desde siempre dice las cosas de frente”.

Lo cierto es que en vez de firmar el documento de las “palomas” de la UCR (o “palomitas”, según ironizó el mismo cornejista), el “halcón” Cornejo se ocupó el miércoles pasado de difundir su reunión con otra opositora dura, Patricia Bullrich, presidenta del Pro. La foto de ambos compartiendo un café palermitano se viralizó rápidamente. “Alfredo está trabajando fuerte en la construcción y consolidación de Juntos por el Cambio”, argumentaron en su entorno.

Lo que casi nadie sabe es que no fue su única reunión con un macrista de alcurnia: el mismo día el titular de la UCR se reunió con la “paloma” Horacio Rodríguez Larreta en la sede del gobierno porteño, encuentro del que no hubo fotos ni tuits por parte de ninguna de las partes. ¿Habrá habido una masiva falla de celulares que impidió fotografiar ese momento?

Cuándo se vacuna Suárez

Allá por diciembre, cuando Rodolfo Suárez cumplía un año de mandato como gobernador, se empezó a hablar de la inminente llegada de la vacuna contra el Covid-19 a Mendoza. Que era la rusa Sputnik V, en ese momento bajo la lupa porque no había certezas de su efectividad debido a la falta de informes científicos neutrales -es decir que no vinieran de la Rusia de Putin-. En medio de esa incertidumbre, en el Gobierno provincial, agitados por el propio Suárez, empezaron a sugerir que el Gobernador iba a ser el primer vacunado en Mendoza para mostrar “confianza” a la población.

La cuestión es que las primeras vacunas (con demoras) llegaron a fin de año y la que se vacunó fue la ministra de Salud, Ana María Nadal. Pero no el primer mandatario. El argumento que dieron en el 4° piso de Casa de Gobierno, muy entendible, es que la funcionaria es la que está en la primera línea de trinchera contra el virus y que Suárez no es prioridad porque no es población de riesgo (tiene 57 años).

Ahora, en febrero, con el operativo en marcha para la segunda dosis a los trabajadores de la salud que recibieron la primera, la respuesta que dan en Gobierno acerca de cuándo le toca al Gobernador es la misma: “El Rodi se la pondrá cuando se terminen de vacunar los esenciales”. Lo que nadie sabe, ni siquiera el propio Ejecutivo, es cuándo ocurrirá eso porque todo depende del suministro de vacunas que envíe la Nación. Y todos saben que pedirle precisiones a Ginés y a Alberto es como reclamarle a Wado que mande más ATN a Mendoza.

Así que Suárez tendrá que esperar para vacunarse. Algo que no ocurrió con otros gobernadores que sí fueron recibieroon la Sputnik, como Axel Kicillof (que tampoco es grupo de riesgo), Alberto Rodríguez Saá y el cordobés Juan Schiaretti.

El Whatsapp que llegó antes a La Paz que a Lavalle

“Señores/a intendentes: A pedido del Señor Gobernador se los convoca a la Reunión que se realizará el día lunes 8 de febrero del corriente a las 12 horas, en el Salón Patricias Mendocinas del 4to. Piso de Casa de Gobierno. Los temas a tratar serán varios entre ellos el Inicio Ciclo Lectivo 2021. Confirmar asistencia por favor. Gracias”. Este es el mensaje por WathsApp que salió desde la Gobernación para los intendentes la semana pasada, antes de que estallara la crisis por el “impuestazo” del Automotor.

A priori, parecería que era para los 18 jefes comunales, pero no. “Un mensaje de WhatsApp llega antes a La Paz que a Lavalle, una cosa increíble”, ironizó un dirigente peronista. Es que el paceño Fernando Ubieta había sido uno de los invitados, pero ni Roberto Righi (Lavalle) ni Emir Félix (San Rafael) habían sido notificados. Desde el Ejecutivo provincial después aclararon que los dos peronistas iban a ser avisados “en las próximas horas”, pero que todos serían convocados. Y efectivamente así ocurrió.

Lo curioso del hecho es que en la era de la tecnología, en donde se hacen listas de difusión para asegurarse la recepción simultánea de mensajes a todos/as los/as interesados/as, más si es general como consta en el texto, haya demoras de este tipo para las comunicaciones oficiales.

Un radical “desaparecido” en acción

La política y las estructuras verticales van de la mano desde siempre. Y en lo que concierne a lo legislativo, las jefaturas de los distintos bloques son el nexo con las conducciones. En el caso de Cambia Mendoza, quienes comandan los bloques oficialistas cumplen esa función de nexo –o deberían cumplira-, junto a las autoridades de ambas cámaras, con el Poder Ejecutivo. Sin embargo, en la gestión de Suárez esto no sería tan así.

Alejandro Diumenjo, jefe del bloque de la UCR en el Senado y un suarista de la primera hora, tuvo un fuerte protagonismo en los primeros meses del actual Gobierno pero después “desapareció”. Hoy pasa bastante desapercibido de las discusiones internas en la Legislatura y podría decirse que no integra la mesa chica. Incluso hay funcionarios de segunda línea del Gobierno que consultan a otros integrantes del Senado, no tan suaristas, sobre las últimas novedades.

Es cierto que la figura del vicegobernador y titular del Senado, Mario Abed, tiene mucho protagonismo y su diálogo con el gobernador Rodolfo Suárez es casi diario. Pero también lo es que Diumenjo tampoco logra tener peso propio, con alocuciones demasiado correctas, evitando la polémica siempre, sin contestarle a la oposición como lo harían otros más verborrágicos.

Además, casi no tiene actividad en las redes sociales, lugar favorito por la dirigencia para opinar de política y polemizar. Su último tuit es del 30 de octubre del año pasado, con motivo del “Día de la Recuperación de la Democracia”. No son pocos los que criticaron su exposición en el recinto aquel día en que el camporista Lucas Ilardo habló del “olor a mierda” que había en la Legislatura luego del femicidio de Florencia Romano. ”Nos tiró con corrupción… mirá si tenías con qué responderle si son kirchneristas. Y no le dijo nada”, tiró un oficialista bajo absoluta reserva.