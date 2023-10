Política en Off: el fantasma lasherino en Chacarita, el apagón informativo, una presencia extraña en Diputados y la promesa incumplida de los gansos

Una práctica que inquieta

El cierre de campaña de Patricia Bullrich en el parque O’ Higgins convocó a seguidores, militantes y dirigentes políticos que asistieron en muy buen número. En la previa había dudas porque más de un funcionario preguntó si había que ir al acto. “Eso te marca la expectativa que genera, para el acto antes de las primarias no había dudas que había que ir”, confesaron cerca de uno de los árboles del predio capitalino.

Sin embargo, empezó a llegar gente con carteles y cotillón de campaña. Un detalle llamó la atención y fueron los carteles de Francisco Lo Presti, el intendente electo de Las Heras. El dirigente fue uno de los pocos que tuvo cartelería en el evento, teniendo en cuenta que no es candidato, ya que su triunfo se confirmó el setiembre. Al terminar, el dirigente se acercó a sus fanáticos para una foto mientras ellos clamaban con cánticos. Más de uno se acordó del 2019, cuando Daniel Orozco solía convocar a los suyos para regocijarse en su cariño.

En el cierre de campaña de Patricia Bullrich en Mendoza se vieron los carteles de Francisco Lo Presti.

El “apagón” informativo

La avidez periodística por los datos hace que en el gremio se recurra a cualquier recurso. Así sucedió ayer, cuando sin acceso a encuestas en boca de urna, reconocidos exponentes del gremio iban siguiendo los datos del escrutinio en el sitio “secreto” de Cambia Mendoza, dónde el espacio va cargando los datos que vuelcan los fiscales de mesa.

La consulta “clandestina” se venía desarrollando desde las 19 horas, aproximadamente. A medida que se iban sumando mesas, los datos del radicalismo iban mostrando la derrota de Patricia Bullrich y el crecimiento casi milagroso de Unión por la Patria en nuestra provincia.

Entonces, cerca de las 20.30, la conexión se rompió y de pronto fue imposible volver a conectarse para continuar con la consulta clandestina de datos. Parece que hasta fue cambiada la clave para impedir el acceso de los fisgones periodísticos. Un apagón de datos.

Una sorpresiva presencia

Hace 11 días, el ministro de Planificación e Infraestructura Pública Mario Isgró, pasó por Legislatura para explicar los números del presupuesto de su cartera.

Más allá de que parezca extraño que un funcionario que parece va a dejar su cargo vaya a defender su pauta de gastos; pero los tiempos de la gestión no son los de la transición.

Lo que sí llamó la atención fue un “visitante” a la exposición de Isgró. Se trata del secretario de Obras y Servicios de la Municipalidad de Godoy Cruz, Diego Coronel, quien estuvo entre los oyentes de la presentación.

Más llamativo fue cuando se pasó al momento de las preguntas y algún diputado hizo una broma sobre la continuidad de Isgró y quién se iba a gastar la plata de Infraestructura. La chanza generó risas hasta del ministro. En ese momento, cuentan los testigos, Diego Coronel se paró y se fue de la reunión.

Un fantasma lasherino en Chacarita

La avanzada de periodistas que viajó a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para cubrir la trascendental elección presidencial, dejó varios hechos para comentar, como la poco educada respuesta del presidente Alberto Fernández a la colega de Canal 7, Marcela Navarro, ante la pregunta sobre autocrítica y sobre el futuro del mandatario una vez que deje el cargo.

Entre esas historias se cuenta una más interesante aún, al menos para la política doméstica. Es que en el búnker de Unión por la Patria, que se instaló en un lugar de convenciones Complejo C, ubicado en Avenida Corrientes y Dorrego, del barrio porteño de Chacarita, a metros del reconocido cementerio de esa localidad de CABA.

Anoche, Canal 7 detectó entre los asistentes al búnker de Sergio Massa, al intendente de Las Heras Daniel Orozco. Al jefe comunal se lo vio solo, como queriendo escapar de las miradas menducas.

El intendente de Las Heras deambula por el búnker de Massa.

Nunca faltan los comentarios dañinos de quienes analizan la realidad. Se escucharon varias definiciones; desde “anda buscando un nuevo padrino que lo rescate del limbo”, hasta “Dios los cría, y el viento los amontona, a los panqueques”. Lo que queda claro es que el solitario Daniel está penando sin rumbo, buscando un lugar nuevo al que pertenecer, después de quedarse sin la vicegobernación que soñó junto a Omar de Marchi en La Unión Mendocina.

En las buenas sí… ¿y en las malas?

Otra vez quien puso la cara en la derrota de Cambia Mendoza fue Tadeo García Zalazar, el presidente de la UCR. Ayer por la tarde, el búnker radical estuvo más solitario que nunca.

Lejos quedó la algarabía de la elección provincial, en la que asistieron, naturalmente, los candidatos que habían resultado electos y ganadores, sino también ministros, funcionarios, legisladores y decenas de militantes.

La contracara se vio este domingo, donde sorprendió nuevamente -había ocurrido lo mismo en las PASO nacionales- la ausencia de las duplas de gobernadores y vices actuales y electos: Rodolfo Suárez y Mario Abed por un lado; y Alfredo Cornejo y Hebe Casado por el otro.

Además del faltazo de estos principales dirigentes, tampoco estuvieron ni los intendentes, ni los electos, a excepción de Diego Costarelli, que acompañó a García Zalazar.

Tampoco estuvieron los ministros y funcionarios de la actual gestión, como por ejemplo Víctor Ibáñez, que era candidato en tercer término. La ausencia llegó incluso a Julio Cobos, que no apareció en los pasillos del búnker.

Nobleza obliga, sí estuvieron Jimena Latorre, Patricia Giménez, Andrés Lombardi, el mencionado Costarelli, Pamela Verasay, Martín Kerchner y Fabricio Cuaranta, entre algunos otros -pocos- más.

Una promesa gansa incumplida

El armado de Javier Milei se ancló en Mendoza con sus seguidores pero también con el Partido Demócrata, que tiene años en la arena política mendocina. Según contaron, la idea era que los gansos pusieran la estructura territorial y sobre todo, para fiscalizar.

Sin embargo, no dejó de llamar la atención la dependencia que hubo para con los voluntarios que se inscribían para fiscalizarse a Javier Milei. Cerca de la mitad venían por las páginas de internet. Eso expuso, los problemas que hubo en las primarias. Al parecer, no convencieron a los propios demócratas del compromiso con Milei. O peor, ya no tienen la cantidad de militantes de antaño, cuando les alcanzaba para cubrir todas las mesas en todas las escuelas de la provincia.

Muchos agradecimientos a los voluntarios terminó desnudando que ni siquiera los muchos afiliados se hicieron presentes para dar una mano. Todo recayó en los voluntarios que no cobraron, por supuesto, por esa tarea. ¿Habrá motivación para el 19 de noviembre?