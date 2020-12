Política en Off: La grieta del aborto, el visitante mimado, insólitas coincidencias entre PD y FIT y un viaje por “tres empanadas”

Contacto: politica@losandes.com.ar

Grietas partidarias por el aborto

Con el tratamiento y media sanción en Diputados de la Nación a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), conocida como “aborto legal”, quedó en claro que se trata de una discusión sin acuerdo posible que atraviesa incluso a los partidos. Es decir, es una grieta transversal que no respeta alineamientos políticos. Así se evidencia a la hora de analizar los votos de los diputados mendocinos.

En el radicalismo las posiciones quedaron bien divididas: dos a favor (justamente las dos mujeres, Najul y Latorre), dos en contra (Petri y Zamarbide) y uno haciendo equilibrio con su abstención (Cornejo). El ex gobernador jugó al misterio hasta último momento con su voto y eligió “Corea del Centro” pese a que durante su gestión en la Provincia se había manifestado a favor de la regulación del aborto. En la UCR interpretaron que su abstención se justifica porque es el presidente del partido y no podía quedar “alineado” hacia ningún lado, un argumento que para otros es una excusa para evitar decir que Cornejo no quiso apoyar un proyecto impulsado por el Gobierno al que él combate furibundamente.

En el peronismo la situación es similar, aunque allí los trapitos se ventilaron más al sol: desde el kirchnerismo salieron a celebrar públicamente el voto a favor de Uceda y Alejandro Bermejo, a quien hasta calificaron como “héroes”. Así, dejaron solo al otro diputado que tiene el PJ de Mendoza, Omar Félix. E ¿involuntariamente? mostraron que la unidad tan declamada sigue siendo una máscara que no se pone nadie mientras los Félix sigan manejando el peronismo del sur.

Prat Gay, cortejado por el radicalismo

Alfonso Prat Gay pasó por Mendoza y recibió un afectuoso cobijo de la UCR provincial, con Alfredo Cornejo a la cabeza. El ex ministro de Hacienda de Macri (a quien echó del cargo en la Navidad de 2016) está muy activo políticamente y como parte de esa agenda, estuvo en el Este provincial el viernes.

Prat Gay es parte de la mesa chica del radicalismo nacional (junto a Martín Lousteau y el propio Cornejo, entre otros) que está armando un incipiente equipo de gobierno para, quizás, pelearle una candidatura presidencial a Horacio Rodríguez Larreta en 2023 en la interna de Juntos por el Cambio. En este contexto llegó a Mendoza traído por la Municipalidad de Rivadavia para dar una charla en el teatro Ducal, como parte de la Feria Agroindustrial del departamento.

Paró en el hotel del Arena Maipú pero no pisó la Ciudad: ni bien llegó el viernes a media mañana se fue al Este. Almorzó en San Martín y después visitó la empresa Aerotec de Rivadavia, donde se ensamblan aviones. Después brindó una conferencia de prensa a los medios locales y antes de la charla en el Ducal se reunió con Cornejo, el vicegobernador Mario Abed y los intendentes radicales del riñón del juninense: Miguel Ronco (Rivadavia), Raúl Rufeil (San Martín) y Héctor Ruiz (Junín). A ese encuentro también se sumó el jefe de la Cámara de Diputados, Andrés “Peti” Lombardi. Dicen que estaba invitado el gobernador Rodolfo Suárez, pero que no pudo estar.

Izquierda y derecha sean unidas

Es difícil, por no decir imposible, encontrar coincidencias políticas entre el Partido Demócrata y el Frente de Izquierda. La brecha ideológica que divide a ambas fuerzas las coloca en los extremos políticos, sin líneas que en algún punto puedan encontrarse. Por eso es tan curioso, y hasta insólito, que los dos únicos votos que hubo en Diputados contra la reforma del Tribunal de Cuentas hayan sido del PD y del FIT. Es decir, derecha e izquierda votando lo mismo. En realidad, unidas por el espanto.

“Cosas veredes”, diría el Quijote para explicar este hito de la política mendocina. Sin embargo, las coincidencias entre “gansos” y “troskos” se acaban a la hora de los argumentos de su rechazo al proyecto que impulsa el Gobierno. Mailé Rodríguez (FIT) explicó su voto negativo “porque creemos que en este tipo de organismo la principal herramienta es que las autoridades sean elegidas por voto popular, que haya mayor publicidad de todo el estado de las cuentas provinciales y control de la población para que pueda hacer un seguimiento de esas cuentas”.

Mercedes Llano (PD), en cambio, consideró que “el proceso de partidización ha resentido gravemente nuestro sistema republicano de gobierno, cuya nota distintiva es la división de poderes. Este proceso genera dudas ante la ciudadanía sobre el comportamiento imparcial que demanda de estos organismos. La actual iniciativa favorece la concentración del poder en manos del Ejecutivo”.

Esta coincidencia a la hora de los votos difícilmente se dé en el Senado cuando se trate el proyecto. Simplemente porque el PD no tiene representantes en esa cámara.

Un viaje por “tres empanadas”

Esta semana el presidente Alberto Fernández realizó un acto en el Museo del Bicentenario en la cual se inauguraron 30 obras públicas en diferentes provincias del país. A Mendoza le tocaron dos: una en una escuela de San Martín, por $43 millones; y otra en Santa Rosa, que es una ampliación de red de agua potable, por un millón de pesos. Resultó al menos curioso el viaje que realizó la intendenta de ésta última comuna, Flor Destéfanis, quien asistió al evento y apareció parada al lado del Presidente. “Hoy junto al presidente, Alberto Fernández, inauguramos la obra de red de agua potable que está ubicada en la lateral de la Ruta Nacional 7, entre calle Saavedra e Irigoyen, en La Dormida. Esto permitirá que unas 20 familias puedan tener acceso a este recurso vital e indispensable”, sostuvo en redes sociales.

Lo cierto es que Destéfanis aprovechó la visita a Buenos Aires para reunirse con algunos funcionarios nacionales. Uno de ellos fue el subsecretario de Relaciones Municipales del Ministerio del Interior de la Nación, Pablo Giles, para “trabajar en conjunto políticas que beneficien a los vecinos y vecinas de Santa Rosa”.

No obstante, no faltaron los comentarios con sorna por parte del radicalismo, quienes le bajaron el precio (real) a la obra, teniendo en cuenta los elevados costos de la construcción, que hoy con esa plata no alcanza ni para construir una casa: “¡1 millón de pesos! ¿No será mucho?”, dijeron al pasar. Incluso algunos rememoraron la escena de Esperando la carroza: “Qué miseria che. ¿Sabés lo que tenían para comer?”

Las dudas de Patricia

En la presentación del Consejo Económico Social y Ambiental que impulsó el Gobernador Rodolfo Suárez, la exsenadora provincial y flamante funcionaria nacional, Patricia Fadel, reflexionó acerca de ese espacio estaba constituido por cerca de 100 miembros. Ante ello se hizo una pregunta retórica: “Me planteo si seremos capaces de pensar el hoy y el mañana de Mendoza”.

Sin decirlo claramente, Fadel hizo foco en lo que todos dicen por lo bajo: la dificultad para ponerse de acuerdo en un tema 86 personas que defienden distintos sectores, en muchas ocasiones antagónicos. Patricia Fadel es representante del Frente de Todos y aseguró que a pesar de que el PJ se opuso a algunos puntos de la creación del Consejo, una vez sancionado deben estar porque tienen la obligación de darle voz a su partido. La idea del consejo económico ya la había presentado el justicialismo hace unos años en el Senado pero la iniciativa no prosperó.

Los ausentes y los que apagaron la cámara

Hablando del Consejo Social, la reunión de los exgobernadores era uno de los hitos más esperados y que no se pudo concretar físicamente. En el gran salón del auditorio Ángel Bustelo solo estuvieron Roberto Iglesias, Francisco Pérez, Celso Jaque y Arturo Lafalla. Los cuatro fueron muy moderados al hablar y solamente “Paco” Pérez dio entrevistas a los medios antes del evento, porque era la primera vez que aparecía públicamente desde que dejó la gobernación. En tanto, Octavio Bordón y Rodolfo Gabrielli participaron vía remota desde sus casas.

Otros que estuvieron vía remota fueron Alfredo Cornejo y Julio Cobos, ambos conectados solo unos minutos porque estaban sesionando en el Congreso; el primero en la maratónica sesión por la legalización del aborto, mientras que el segundo en el debate por el recorte a la coparticipación de Ciudad de Buenos Aires.

Tampoco estuvieron presentes los intendentes peronistas Emir Félix y Roberto Righi que en más de una oportunidad apagaron la cámara y no se quedaron hasta el final de las intervenciones.