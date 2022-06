Política en Off: la clase superior y la mamadera judicial, el misterio salarial de San Martín y la elección que parece guerra

Una clase superior en la Justicia

La nota de Los Andes del domingo en donde se expone el periplo judicial de la camarista Ana María Salas generó un fuerte enojo en algunos jueces y juezas que mientras desayunaban el domingo, vieron cómo una colega lleva casi la misma cantidad de años reclamando para no aportar a la OSEP que los años que lleva en el cargo.

El enojo con Salas, y también con Mirábile quien ya se jubiló pero su petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sigue su curso, es porque son un puñado de casos dentro del universo judicial. “Nos meten a todos en la misma bolsa, con la fortuna que cobran se quejan por pagarle a la OSEP, son los únicos que se siguen quejando”, largó un importante funcionario judicial cuando abrió el diario el domingo.

Cuenta que en la Suprema Corte de Justicia también subió la temperatura por el caso que aun sigue con vida y que, de haber una condena en contra del Gobierno provincial, abrirá la puerta para un festival de peticiones. “Encima se van a tener que comer las críticas por un par de jueces, que llevan años quejándose, y encima no pagan Ganancias”, dijo ofuscado el hombre.

Dentro del universo de los enojos, argumentan que van a seguir recibiendo críticas porque “siguen creyendo que son una clase superior, siempre han estado lejos de la ciudadanía”. Y remarcan que muchos de los que iniciaron acciones por el 2011, no siguieron el camino de Salas.

Mamadera judicial

Hablando de la Justicia, es sabido que muchas cosas de ese Poder sucenden en los alrededores. En los cafés cercanos a tribunales un grupo de abogados charlaban sobre la decisión del procurador de la Corte, Alejandro Gullé, de permitir que los que violaron la cuarentena puedan terminar el proceso donando dos cajas de leche.

Alejandro Gulle Procurador de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza Foto Jose Gutierrez/ Los Andes

En la mesa de al lado, otros abogados escucharon la conversación y les comentaron: “¿Qué les pareció la resolución de mamadera Gullé?”. Y las carcajadas inundaron la calle Pedro Molina y quizá se escucharon hasta el cuarto piso del Palacio Judicial, allí dónde el jefe de los fiscales tiene su despacho.

Uno de los abogados dijo: “El aporte al derecho de Gullé son las cajas de leche y pedir que los fiscales usen corbata. Qué nivel el mamadera”. A esa altura estaban todos colorados de la risa.

El misterio salarial de San Martín

En la edición de ayer, Los Andes publicó un informe sobre los salarios de los intendentes. Saber el sueldo de los intendentes, en algunos casos fue ágil, en otros fue tedioso mientras que en algunas comunas reina el misterio. Sin embargo, en San Martín no sólo se desconoce cuánto gana el intendente Raúl Rufeil sino que tampoco se sabe de cuánto es el arreglo paritario. La única certeza es que su salario bruto está atado al escalafón municipal como la mayoría de los intendentes.

La oficina de prensa de la Municipalidad de San Martín derivó en el gremio que nuclea a los empleados municipales, la consulta de Los Andes sobre cuántos aumentos tuvo y tendrá la planta municipal. El dato, y un milagro a esa altura, podían dar alguna pista sobre el sueldo del intendente. Sin embargo, lo insólito no fue que la comuna no respondiera y delegara en el gremio la respuesta.

Lo verdaderamente insólito fue la respuesta de Eduardo De Michelis, de SOEM a este medio: “Encantado le puedo comentar los logros conseguidos hasta ahora. Además en agosto nos volvemos a juntar con el Ejecutivo Municipal por nuevos aumentos. Pero no puedo decirle nada por WhatsApp. Si usted puede, yo con gusto la puedo recibir en nuestras instalaciones sindicales o puedo ir personalmente a donde esté usted”.

En síntesis, el discurso de la transparencia encuentra algunas contradicciones en la práctica como en el caso de la Municipalidad de San Martín. No se sabe ni el sueldo del intendente, ni qué aumento tendrán los empleados municipales.

Una elección que parece guerra

La pelea por el rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo es sin cuartel y se juega en la agenda de medios. Nadie quiere dejarle la última palabra al adversario. En las redes sociales hay un par de audios de la candidata de Compromiso Universitario, la ex decana de Filosofía y Letras Adriana García, en los que alienta a toda la militancia peronista y kirchnerista que apoya su candidatura a seguir dando la pelea en medios de comunicación y en las redes sociales.

“Sigamos en las redes, sigamos hablando con cada una de nuestras compañeros y compañeras, porque de acá al miércoles la cosa puede entibiarse y tenemos que recalentar el Consejo Superior”, dice García en el mensaje.

🔵 Comunicado oficial de nuestro espacio

➡️ Se agradece la difusión del mismo pic.twitter.com/ydlyQgumwt — Compromiso Universitario (@compromiso_univ) June 10, 2022

El miércoles se junta el Consejo Superior por el planteo del espacio filoperonista de contar los votos en blanco. El argumento es que en 2014 y 2018 se contaron y ahora deberían también contarse y así, forzar un balotaje.

Hay que recordar que la Junta Electoral general ya se expidió el miércoles pasado (un día antes de la elección) y hasta hubo dictámenes del ex ministro de la Suprema Corte Alejandro Pérez Hualde y el ex secretario electoral de la Provincia, Alfredo Puebla, ambos recomendando que no se cuenten los blancos, porque en las elecciones nacionales y provinciales no se cuentan a la hora de distribuir cargos, porque no hay representación para distribuir entre esos sufragios.

Lo que sí se espera es que este miércoles, que en el rectorado de la UNCuyo se convoque militancia y haya un debate caliente.

Te mostramos en detalle los resultados de la elección en la que triunfó la fórmula de Interclaustro. Además de GANAR en 8 de 12 facultades, ganamos en 3 de los 4 claustros. #EleccionesUNCUYO #Esther2022 pic.twitter.com/cruAxQvS8m — Interclaustro UNCUYO (@Interclaustro) June 13, 2022

Del otro lado, desde el Interclaustro, recuerdan que en 2014 hubo cuatro listas y en 2018 hubo tres. Ir a balotaje implicaba una elección distinta de la primera vuelta. “Un balotaje ahora no cambia nada. Los que vayan a votar van a encontrar las mismas opciones, las mismas listas, pero vamos a gastar 15 millones de pesos más de los fondos de la UNCuyo, por un capricho”.

Media docena de precandidatos radicales

Ya eran muchos anotados, cinco en total, y de pronto se suma otra mas. Como ya dijo en Los Andes, el intendente de Godoy Cruz Tadeo García Zalazar, está transitando su último mandato, puesto que no puede reelegirse otra vez, debido a la limitación constitucional impulsada por Alfredo Cornejo en 2018.

El 22 de mayo, informábamos que los anotados eran el secretario de Obras y Servicios Públicos Diego Coronel, el diputado provincial Diego Costarelli, la directora de Gestión Social Florencia Santoni, el presidente del Concejo Deliberante Fabricio Cuaranta y el director de Cultura Diego Gareca.

En los últimos días apareció una sexta anotada. En los mentideros dicen que la nueva anotada cuenta con el apoyo del senador nacional Alfredo Cornejo. De hecho, fue funcionaria en Godoy Cruz, cuando Cornejo era intendente y fue también funcionaria provincial cuando el Cornejo llegó a la Gobernación.

La nueva aspirante en la actualidad es senadora provincial. Se trata de la ex titular de Ente Mendoza Turismo (Emetur) Gabriela Testa; quien fuera también directora de Turismo y concejal en Godoy Cruz.