Brecha comunal: la diferencia entre los sueldos de los intendentes es de hasta 222.000 pesos

El revuelo en Rivadavia por el sueldo del intendente Miguel Ronco, que según el concejal Ricardo Mansur cobraba más que el Gobernador (versión que luego fue desmentida) puso sobre el tapete la necesidad de saber cuánto gana un jefe comunal. Y el resultado del relevamiento fue sorpresivo: la brecha salarial es muy amplia en Mendoza.

Por otra parte, ante la consulta de Los Andes, la mayoría blanqueó lo que gana, pero no todos respondieron. Los peronistas Roberto Righi (Lavalle) y Ubieta (La Paz), así como el radical Ulpiano Suárez (Capital) incluso hasta mostraron sus bonos de sueldo para dar fe de su transparencia. En el resto de los datos fueron proporcionados por las comunas.

El relevamiento realizado por Los Andes da cuenta de las diferencias notorias que hay entre el sueldo más alto y el más bajo: $222.686, 74 según los sueldos netos de mayo informados a este medio. El podio de los tres intendentes mejor pagos lo encabeza el tupungatino Gustavo Soto (UCR), seguido por el sanrafaelino Emir Félix (PJ) y completado por Marcelino Iglesias (UCR).

La mira en la Casa de Gobierno

En sólo tres casos, los salarios de las máximas autoridades municipales se enganchan al sueldo del gobernador Rodolfo Suárez. Marcelino Iglesias (Guaymallén), Gustavo Soto (Tupungato) y Flor Destéfanis (Santa Rosa) están en esta categoría.

El salario del gobernador Rodolfo Suárez está estipulado de acuerdo a la Ley 5811 y equivale al doble de la clase 13 del escalafón de los estatales provinciales, más un adicional por dedicación de tiempo completo y un 60% de compensación funcional. Según informaron desde el Gobierno provincial a Los Andes, el sueldo neto del mandatario provincial fue de $349.432,07 en mayo.

Para el futuro inmediato, hay que decir que los aumentos por la paritaria estatal impactarán en la clase 13 con subas del 4% en junio, 5% en agosto, 5% en septiembre, 5% en octubre y, por último, 5% en noviembre. Hay un detalle y es el Impuesto a las Ganancias, que tuvo un mínimo no imponible hasta el 1 de junio de $225.937. Por lo tanto Suárez y varios jefes comunales estaban alcanzados por el tributo. Ahora quedarán excluidos los que cobran desde $ 280.792 y el ranking podría variar.

Del salario del gobernador se engancha el mejor pago de la provincia: el tupungatino Soto percibe el 90% del salario del titular del Poder Ejecutivo que, sujeto a descuentos con Ganancias incluído, arroja $313.315.74. Soto verá engrosados sus haberes con los aumentos a estatales.

La intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis cobra un porcentaje del sueldo Suárez, pero es bajo en comparación a otros.

Una situación similar se da en Guaymallén con Iglesias, que gana 95% del sueldo de Suárez (sin descuentos). De acuerdo a lo que informó la comuna, con la poda de tributos, percibió hasta mayo $290.229,70 y también paga Ganancias.

En Santa Rosa también miran el salario de la Casa de Gobierno, pero con un 55% del sueldo bruto de Suárez. Según informaron desde el municipio, de bolsillo Destéfanis percibió $235.000 en su último cobro

Con enganche municipal

En el resto de los municipios, la clase I es la más alta del escalafón municipal y es tomada como base de cálculo para el resto de los sueldos, incluído el del intendente. Después hay otros ítems adicionales, pero no en todos los municipios es igual.

Sin embargo hay particularidades como en San Rafael. La clase 69 es la que le corresponde al jefe comunal Emir Félix, que sumado a gastos de representación arrojaron un salario neto de $302.000 en mayo, descontado el monto por Ganancias. Se ubica, detrás de Soto, entre los intendentes que más ganan, aunque aún no retorne de su licencia. Está previsto un 10% de aumento más en julio para municipales, pero no está confirmado si lo percibirá Félix.

Detrás de Iglesias (el tercero) viene Sebastián Bragagnolo, en Luján de Cuyo, quien cobra el doble de la categoría I del escalafón municipal además de la antigüedad. Su sueldo neto (paga Ganancias) fue en mayo de $251.799,15 aunque aumentará por el acuerdo paritario firmado que alcanza a la Clase I al que le resta un 12,5% en agosto para completar el 50% pactado.

Miguel Ronco, intendente de Rivadavia, dijo que no gana más que el Gobernador, pero está entre los cinco sueldos más altos.

El rivadaviense Ronco es el quinto. Su sueldo bruto surge del equivalente a una Clase 13-I de la escala municipal, con todos los adicionales correspondientes, y a esa sumatoria se le aplica el coeficiente del 2,7. Este mes, Ronco percibió un total de $238.000. A fin de mes, su sueldo aumentará 10%, 10% más en septiembre y 15% más en noviembre.

En sexto lugar del ranking se ubica Destéfanis, quien es seguida por Tadeo García Zalazar (Godoy Cruz) cuyo salario bruto corresponde a 1,4 veces la retribución de la Clase “I” municipal más adicionales. En mayo cobró de bolsillo $229.453,02.

Con un poco menos, Ulpiano Suárez (Capital) se ubica en octavo lugar con $225.272,63 recibidos en mayo y también alcanzado por el Impuesto a las Ganancias. Su remuneración se compone con el doble de una Clase I del escalafón municipal con adicionales y suplementos, incluida una mayor dedicación del 60%. Restan 3 aumentos: 10% en junio, 10% en setiembre y 10% en diciembre.

En General Alvear el sueldo del intendente Walther Marcolini (noveno puesto) surge de dos sueldos básicos de categoría 13 del Escalafón Municipal más varios adicionales. En mano cobró $213.771.85 y también está alcanzado por el impuesto nacional. Restan aumentos del 8% en julio, 8% en agosto y 8% en octubre.

Daniel Orozco (Las Heras) compone su sueldo bruto con el doble que una Clase I más un adicional “full time”, por lo que a fines de mayo percibió haberes por $201.000 aproximadamente, incluido el descuento de Gananacias. Muy cerca está Matías Stevanato (Maipú) con $193.000 recibidos en el mismo período con una remuneración que parte del escalafón municipal.

Rolando Scanio (San Carlos) tiene un salario como personal fuera de nivel pero sobre el que impactan las paritarias municipales. En mayo cobró cerca de $165.000 según indicó el jefe comunal.

El sueldo de Roberto Righi, intendente de Lavalle, no está alcanzado por el Impuesto a las Ganancias. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

En tanto, el sueldo bruto del intendente de Lavalle tiene dos ítems: la asignación de clase (5,38 veces la clase I del escalafón municipal) y la zona que es el 25% de esta asignación. Esta fórmula arrojó en mayo un salario de $153.428,07 para Roberto Righi que no está alcanzado por el Impuesto a las Ganancias.

En Malargüe, Juan Manuel Ojeda percibe dos haberes de la Clase I de agente municipal más adicionales. Según indicaron desde la comuna, su sueldo aproximado es de $145.500 y tiene una “poda” por Ganancias.

Y al final del ranking aparece Fernando Ubieta, de La Paz, con un salario bruto que se conforma de una asignación de clase que fija el Concejo Deliberante y desde ahí se ajusta el resto de los sueldos. De acuerdo a su bono de sueldo, cobró $90.629,28 en mayo.

Los jefes comunales de San Martín, Junín y Tunuyán hicieron silencio

Hasta los miembros de la Suprema Corte de Justicia tuvieron que blanquear hace poco lo que ganan por mes. Sin embargo, hubo intendentes que, ante la consulta de Los Andes, optaron por no difundir sus salarios.

Fueron los menos. Pero lo cierto es que ante la insistencia de este medio por conocer sus haberes, hubo silencio absoluto por parte del peronista Martín Aveiro (Tunuyán) y de los radicales Héctor Ruíz (Junín) y Raúl Rufeil (San Martín).

La situación marcó un contraste con Roberto Righi (Lavalle), Fernando Ubieta (La Paz) y Ulpiano Suárez (Capital) quienes enviaron sus bonos para dar fe de lo que cobraban.

“Es información pública, no hay nada que esconder”, dijeron enojados desde una comuna en la que ya saben de antemano las críticas que pueden recibir cuando se publiquen los montos. En un municipio incluso evaluaban difundirlos oficialmente en la página web.

Cabe recordar que San Martín y Junín adhirieron a la Ley 9070 que regula el Acceso a la Información Pública en la provincia de Mendoza.

En el caso de Tunuyán, hubo un cruce con la Fundación Nuestra Mendoza, cuando avisó que los municipios del Valle de Uco no se habían plegado a la normativa. Estos respondieron que sí se habían adherido, pero la fundación dijo que no tenía precisiones. Con la actitud de no dar su sueldo, el intendente de Tunuyán dejó más dudas.