AMPROS exige al Gobierno una equiparación salarial para todos los profesionales de la salud

roLa Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMProS) reclamó al gobierno de Alfredo Cornejo la equiparación salarial de las 13 profesiones comprendidas en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) Ley 7759 con las mejoras reconocidas en el Régimen Salarial 38, establecido por la Ley N.º 9539.

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A través de un comunicado, el gremio sostuvo que el pedido alcanza a todos los profesionales incluidos en el régimen y plantea que los adicionales y reconocimientos funcionales otorgados en el marco del Régimen Salarial 38 deben extenderse al conjunto del sistema sanitario bajo criterios de igualdad, razonabilidad y sin exclusiones.

Según la organización sindical, el sistema público de salud se sostiene sobre el trabajo conjunto e interdisciplinario de las distintas profesiones que integran el sector, por lo que consideró que no corresponde aplicar mejoras salariales de manera segmentada.

En ese sentido, AMProS señaló que los reconocimientos vinculados a especialidad, subespecialidad, función jerárquica, zona de desempeño, productividad, criticidad, formación profesional y responsabilidad deben ser aplicados de manera equivalente a todos los profesionales comprendidos en el sistema de salud provincial.

El planteo del gremio se da en el marco de la negociación paritaria que mantiene con el Gobierno provincial para el segundo semestre del año.

Días atrás, AMProS rechazó la propuesta salarial del Ejecutivo, que contemplaba incrementos del 5% en agosto y del 3% en noviembre, al considerar que la oferta resulta insuficiente frente a la inflación acumulada y proyectada. Tras ese encuentro, las partes pasaron a un cuarto intermedio hasta el 25 de junio.

En este contexto, el sindicato suma ahora un reclamo estructural vinculado a la organización del esquema salarial del sector salud.

Reclamos administrativos y judiciales

AMProS informó además que ya planteó la situación en ámbitos administrativos, paritarios y judiciales. Entre las presentaciones realizadas, mencionó una acción radicada ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza vinculada a la representación sindical de los profesionales de la salud, la negociación colectiva y los derechos salariales del sector.

El gremio sostuvo que la aplicación diferenciada de mejoras salariales genera desigualdades entre trabajadores que integran el mismo sistema sanitario y que desempeñan funciones con responsabilidades, exigencias de formación y condiciones laborales similares.

Qué contempla el Régimen Salarial 38

El Régimen Salarial 38 fue creado por la Ley 9539 como un esquema específico para profesionales médicos y establece una estructura salarial compuesta por un sueldo básico, adicionales, suplementos y compensaciones.

Entre los beneficios contemplados se encuentran adicionales por antigüedad, grado y especialidad, además de suplementos por función jerárquica, zona y situaciones sanitarias específicas. También incorpora mecanismos de remuneración vinculados al cumplimiento de objetivos y la productividad profesional.

La normativa prevé además una carrera profesional con distintos grados de progresión, evaluaciones de desempeño y reconocimientos por capacitación y formación académica. Asimismo, establece compensaciones para determinadas situaciones de incompatibilidad laboral, entre ellas el denominado bloqueo de título.

Precisamente sobre estos conceptos salariales se centra el reclamo de AMProS. El gremio sostiene que los adicionales, suplementos y reconocimientos contemplados en el Régimen 38 deben aplicarse de manera equivalente a las 13 profesiones comprendidas en el Convenio Colectivo de Trabajo Ley 7759, al considerar que todas forman parte del sistema público de salud y cumplen funciones esenciales para su funcionamiento.

Pedidos al Gobierno provincial

En su comunicado, AMProS solicitó al Ejecutivo provincial la convocatoria a una instancia de negociación colectiva específica con el sindicato y el reconocimiento de la equiparación salarial al Régimen Salarial 38 para las 13 profesiones incluidas en el CCT Ley 7759.

Asimismo, pidió que se reconozcan de manera equivalente los adicionales por especialidad, subespecialidad, función jerárquica, zona, productividad, presentismo, actividad crítica, semicrítica y responsabilidad profesional.

También reclamó que se garantice la participación efectiva de la entidad sindical en las negociaciones del sector.

Advertencia por eventuales acciones

El gremio advirtió que, de persistir la situación que considera discriminatoria o la falta de respuestas a sus planteos, continuará impulsando acciones administrativas y judiciales.

En ese sentido, recordó antecedentes de presentaciones ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) vinculadas a la libertad sindical y la negociación colectiva, y no descartó recurrir a nuevas instancias internacionales si lo considera necesario.

El comunicado se conoce en el marco de las negociaciones salariales entre el Gobierno provincial y los distintos gremios estatales para definir los incrementos correspondientes al segundo semestre del año.