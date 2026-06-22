22 de junio de 2026 - 12:19

Paritarias: expectativa por la nueva propuesta salarial que el Gobierno ofrece hoy al SUTE

El Gobierno provincial se encuentra reunido con el SUTE, con motivo de una nueva propuesta salarial para el sector docente.

Representantes del SUTE y del Gobierno provincial en reunión paritaria. Archivo

Representantes del SUTE y del Gobierno provincial en reunión paritaria. Archivo

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Después del rechazo del primer ofrecimiento de un incremento salarial del 8% para el segundo semestre de 2026, el Gobierno provincial retomó las negociaciones paritarias con el Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación (SUTE) esta mañana en la Subsecretaría de Trabajo.

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El Ejecutivo debía reunirse la semana pasada originalmente pero acordó con el gremio docente postergarlo para este lunes 22 de junio con motivo de presentar una mejora oferta, atenta a los requerimientos del sindicato.

Según pudo saber Los Andes, las partes no descartan continuar la reunión en horas de la tarde, con un cuarto intermedio en el horario del partido de la Selección ante Austria, incluso.

El sindicato docente es el que mayor número de afiliados tiene dentro de la planta estatal, por lo que el gobierno de Alfredo Cornejo lo prioriza para abrir las paritarias y, de ese modo, marcar el pulso para las demás entidades sindicales.

Y de la misma forma en que abre la ronda de negociaciones, el SUTE también recibe antes que el resto las mejoras sobre ese primer ofrecimiento, que casi siempre es rechazado por las entidades sindicales, como ocurrió en esta oportunidad.

El aumento del 8% ofrecido para el segundo semestre no fue aceptado por el gremio que conduce Gustavo Correa, ni tampoco por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que lidera Roberto Macho y la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros), que encabeza Claudia Iturbe.

Ese incremento salarial al básico consiste en una suma del 5% para agosto y un 3% para noviembre. Sin embargo los tres sindicatos lo consideraron "insuficiente" y el Gobierno tomó los reclamos para presentar una mejora porcentual, pero también propuestas específicas para cada sector, que muchas veces son la llave para destrabar las negociaciones.

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