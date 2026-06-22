22 de junio de 2026 - 14:08

Paritarias: esta es la nueva propuesta salarial que el Gobierno le presentó al SUTE

El Gobierno provincial le presentó una nueva propuesta salarial al Sute, que el gremio docente bajará a las bases.

Representantes del SUTE y del Gobierno provincial en reunión paritaria. Archivo

Representantes del SUTE y del Gobierno provincial en reunión paritaria. Archivo

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Los Andes | Martín Fernández Russo
Por Martín Fernández Russo

Después del rechazo del primer ofrecimiento de un incremento salarial del 8% para el segundo semestre de 2026, el Gobierno provincial retomó las negociaciones paritarias con el Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación (SUTE) esta mañana en la Subsecretaría de Trabajo y le presentó una nueva propuesta de aumento del 11%.

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En esta oportunidad, la propuesta mejorada del Gobierno de Mendoza para el segundo semestre del año consiste en un aumento salarial del 7% para agosto y 4% para noviembre, no acumulativo y calculado sobre el básico de junio 2026.

Desde el Gobierno se informó que los representantes gremiales de SUTE han recibido la propuesta, la van a bajar a las bases y acercarán una respuesta el 1 de julio.

El sindicato docente es el que mayor número de afiliados tiene dentro de la planta estatal, por lo que el gobierno de Alfredo Cornejo lo prioriza para abrir las paritarias y, de ese modo, marcar el pulso para las demás entidades sindicales.

Y de la misma forma en que abre la ronda de negociaciones, el SUTE también recibe antes que el resto las mejoras sobre ese primer ofrecimiento, que casi siempre es rechazado por las entidades sindicales, como ocurrió en esta oportunidad.

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