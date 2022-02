Política en Off: Austeros hasta para pagar el café, el peronista que compartió un vino con radicales y el reiterado mangazo a Osvaldo

El dueño de casa invitó el café y aportó a la austeridad radical

El economista y diputado nacional Martín Tetaz estuvo en Mendoza con una agenda apretadísima. El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Tadeo García Zalazar lo acompañó en todas las actividades: desde la visita al municipio de Godoy Cruz, el conversatorio sobre “Argentina 2023: Política, economía y estrategias electorales” que organizó la Escuela de Formación Política del Frente Cambia Mendoza” y otra charla en la Bodega Tierras Altas.

El sábado seguía la recorrida por algo más relajada, con un desayuno en “La Gloria”, un coqueto local ubicado en Chacras de Coria. En la “mesaza” se sentaron desde el gobernador Rodolfo Suárez; los senadores Alfredo Cornejo y Mariana Juri; el intendente de la Ciudad, Ulpiano Suárez, entre otros.

Desde café y tostadas hasta sifón de soda se vio en la mesa. La pregunta fue, quién invitó o si cada uno pagó su consumición. “Nadie, nos invitó el dueño”, contó uno de los desayunadores. El local es una “cantina cool” propiedad de Jose Bahamonde y de Federico Ziegler que tiene una amplia oferta gastronómica para los amantes de la cantina pero con un toque moderno.

El peronista que compartió vino con radicales

Siguiendo con la visita de Tetaz, la Bodega Tierras Altas convocó a empresarios y dirigentes. El emprendimiento es propiedad de la Familia Vargas Arizu, que tiene en Rodolfo a su cara más visible y quien fuera candidato a senador nacional por dentro de Cambia Mendoza.

Desde Cambia Ya impulsó la campaña pero no reunió los votos necesarios para pasar las primarias en el frente ofialista. Sin embargo sigue vinculado al mundillo de la política y la visita del economista es una muestra. Además estuvo el presidente de la UCR, Tadeo García Zalazar, entre otros radicales.

En la mesa principal, en la que no faltó el vino por supuesto, se lo vio a Carlos Iannizzotto como uno de los pocos que no comparte ideología con Cambia Mendoza. Es de extracción peronista y a través de Compromiso Federal construyó su plataforma para ser diputado nacional, pero no lo logró.

El dirigente rural fue invitado por Vargas Arizu y asistió con Sergio Martini, presidente de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE).

Los inmortales de la UNCuyo

En 1986 se estrenó un film de acción clásico: Highlander, en algunos países se llamó “Los inmortales”. El argumento es simple: A lo largo de los tiempos, cada tanto, nacía acá y allá un ser con una característica que producía pavor y rechazo entre los miembros de tribu, clan o pueblo; era inmortal. Esa inmotalidad sólo podía revertirse cuando se perdía la cabeza.

En el film, los highlanders se perseguían unos a otros, espada en mano, forzando un duelo que terminaba con la decapitación del adversario, en busca de un premio final para el último que quedara vivo.

Era una película en la que no había muchas esperanzas, aunque la historia y la banda sonora (con Queen al frente del hit Príncipes del universo) desató una fiebre adolescente. Muchos de ellos recitaron la frase que pronunciaban esos seres cuando ejecutaban a su adversario: “sólo puede quedar uno”.

Tan exitosa fue, que Highlander se transformó en trilogía (hubiera sido mejor que no) y tuvo una serie en los ‘90 (hubiera sido mejor que no). Para los más jóvenes, que no vieron aquella primera versión, el año pasado se anunció que habrá una nueva que sería protagonizada por Henry Cavill (The Witcher).

¿Por qué mencionamos este recuerdo fílmico en Política en off? Varios medios, incluido Los Andes, vienen alertando acerca de la carrera electoral lanzada en la Universidad Nacional de Cuyo para elegir al sucesor del actual rector Daniel Pizzi. Diez precandidatos están en danza. Incluso puede aparezcan más. Lo interesante de esa carrera es que finalmente “solo puede quedar uno”.

En las últimas horas, no faltó quien recordara el filme y sugiriera que los precandidatos andarán por correteando por el campus universitario, espada en mano, tratando de cortarse la cabeza unos a otros. Es que para el 2 de mayo (cierre del plazo para presentar listas) deben quedar dos o, si hay interna en los dos grandes frente políticos, tres aspirantes al rectorado. El 9 de junio, el voto directo de la comunidad universitaria terminará decapitando a los perdedores y le dará el premio al último highlander.

Un cajero “millonario”

La inauguración de la nueva delegación junto al cajero automático en San Pedro del Atuel, el distrito alvearense conocido como Carmensa fue un hecho histórico que convocó a muchos vecinos y vecinas. Y también a la política, en donde por supuesto el intendente Walther Marcolini no disimuló la emoción por la obra terminada.

Además del vicegobernador Mario Abed, y del intendente de Capital, Ulpiano Suárez, dijo presente el titular de Vialidad provincial. Fue justamente Osvaldo Romagnoli quien “inauguró” al cajero realizando la primera extracción y certificando que efectivamente tenía dinero.

Hoy logramos cumplir un sueño que trae dignidad a nuestros vecinos. La nueva Delegación de Carmensa con cajero automático y las instalaciones para una farmacia. Esto es parte de nuestro legado para los carmensinos.

— Walther Marcolini (@WMarcolini) February 20, 2022

“¿Quién tiene tarjeta”? Y el ingeniero sacó su billetera y mostró el plástico. El jefe comunal lo invitó a acercarse y entre risas le dijo: “nos va a dejar 50 millones para el asfalto en el departamento”. La broma tenía algo de cierto porque justamente esos fondos son los que se necesitan en la comuna para obras en calles.

No fue el único mangazo. Ya con el acto iniciado, Abed daba su discurso y en un momento dice: “me voy a tomar algunas licencias (y mirando la calle sobre la que estaba parado), creo que con unos milímetros más lo vamos a transformar en un asfaltado, no es cierto señor? en el corto plazo”. Romagnoli asintió con la cabeza y los vecinos aplaudieron.

Mechi encantada con el libertario más famoso

El diputado nacional Javier Milei organizó un encuentro en la Ciudad de Córdoba el último sábado ante una multitud de militantes libertarios. Entre los participantes de la cumbre hubo una presencia mendocina, se trató de la legisladora provincial del Partido Demócrata (PD), Mercedes “Mechi” Llano.

La dirigente “gansa” viajó hasta la provincia mediterránea, se encontró con el economista devenido en político y se fotografió con él. La diputada provincial compartió la imagen en su Twitter y expresó: “Afianzando vínculos con los amigos libertarios, liberales y conservadores”.

— Mechi Llano (@LlanoMechi) February 19, 2022

Llano fue candidata a senadora nacional por Vamos Mendocinos el año pasado y sobre la marcha de la campaña electoral buscó referenciarse con referentes liberales y libertarios de Buenos Aires como Milei y José Luis Espert. Sin embargo, esa estrategia no logró instalarse en la arena política local.

Sin embargo, la cúpula del PD apuesta a seguir consolidando este vínculo político de cara al futuro político del partido, teniendo en cuenta el crecimiento mediático y político que ha tenido Milei en el último tiempo.

Yapa 1: los curiosos encuentros de Suárez y Cornejo

El gobernador Rodolfo Suárez tuvo una reunión con los legisladores catamarqueños María Alejandra Pons, Alfredo Marchioli y Luis Lobo Vergara, quienes venían a interiorizarse sobre la gestión hídrica que llevan adelante en Mendoza el Departamento General de Irrigación y la Dirección de Hidráulica. El Mandatario los recibió en Casa de Gobierno el 15 de febrero pasado y lo compartió en su cuenta de Twitter a las 18.24.

— Rodolfo Suarez (@rodysuarez) February 15, 2022

Alfredo Cornejo también se reunió con los legisladores catamarqueños María Alejandra Pons, Alfredo Marchioli y Luis Lobo Vergara, también por la gestión hídrica que llevan adelante Irrigación e Hidráulica. Lo más curioso es que también los recibió en Casa de Gobierno y lo compartió en su cuenta de Twitter a las 18.37 del 15 de febrero.

— Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) February 15, 2022

En realidad no es curioso. Suárez y Cornejo recibieron a la delegación catamarqueña en Casa de Gobierno, junto al ministro de Gobierno Víctor Ibáñez y el presidente de la Cámara de Diputados Andrés Lombardi. Lo realmente curioso es que ni Suárez, ni Cornejo se mencionan el uno al otro en sus publicaciones, como si fueran dos actividades separadas. ¿Hay un ruido interno que desconocemos? ¿O los community managers de ambos no quisieron cambiar demasiado el texto publicado en una y otra cuenta?

Yapa 2: la generosidad del concejal

Twitter es un espacio que da rienda suelta a las chicanas políticas y las problemáticas coyunturales son un terreno fértil para que dirigentes políticos la utilicen. A raíz de la emergencia ígnea que está atravesando la provincia de Corrientes por los múltiples focos de incendio en su territorio, se organizó a través de redes sociales una colecta económica solidaria para colaborar con el combate del fuego.

El concejal radical de Guaymallén, Ignacio Conte, asiduo usuario de la red social, publicó una imagen con una donación realizada y utilizó la ironía para criticar al presidente Alberto Fernández y al minstro de Ambiente, Juan Cabandié. “Ya hice más que @alferdez por #CorrientesEnLlamas #RenunciaCabadie”, escribió adjuntando una donación de apenas $120. Si bien se trataba de una chicana política, el monto podría haber sido un poco más generoso, concejal, sobre todo cuando se trata de los ediles mejor pagos de la provincia (214 mil pesos de bolsillo por mes en octubre).