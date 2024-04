Paritarias: otro gremio decidió bajar la oferta a las bases

Dos sectores representados por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) habían decidido que sus afiliados decidan si aceptan o no la propuesta salarial. Mientras se espera una respuesta para este miércoles, otro gremio tuvo la segunda reunión paritaria.

El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) negoció largo y tendido, luego del primer rechazo días atrás, para llegar a una propuesta que consideraran apta para ser debatida con las bases. Finalmente acordaron llevar las dos alternativas a plenarios. La oferta alternativa 1 consiste en: 10% abril, 10% mayo y 10% junio teniendo como referencia el básico del mes de enero de 2024.

Habrá sumas no remunerativas y no bonificables de $70 mil en abril, $50 mil en mayo, $30 mil en junio para los agentes que en marzo no hayan alcanzado un salario bruto de 2 veces y media el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Mientras que para los agentes que superaron ese umbral salarial las sumas no remunerativas no bonificables serán de $35 mil en abril, $25 mil en mayo, $11 mil en junio.

El Gobierno provincial y el Sute tuvieron otra reunión por las paritarias. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

Por otra parte, la oferta alternativa 2 contempla: 11% abril, 11% mayo y 11% junio teniendo como referencia el básico del mes de enero de 2024. Además del incremento salarial propio se adicionan el incremento del salario mínimo docente provincial que para el mes de marzo fue de $290 mil y será para el mes de abril de $325 mil, para mayo de $350 mil y $365 mil para el mes de junio y “un mayor reconocimiento para los docentes con cargos directivos o jerárquicos”, indicó el Poder Ejecutivo en un comunicado.

También habrá mejoras para docentes que trabajan en escuelas de frontera, escuelas albergue y aquellos en que tienen 100% de zona, expresaron desde el Ejecutivo. “Nos hemos reunido con SUTE representantes de los docentes y celadores de Mendoza. Hemos acercado 2 propuestas de incremento salarial para el segundo trimestre de este año”, comentó Mariana Lima, directora de Política Salarial del Gobierno de Mendoza luego de la reunión.

“Además de esta propuesta al básico, se incluyen algunas cuestiones específicas de este sector como: el incremento del salario docente provincial garantizado y mejoras para los docentes que trabajan en escuelas albergues, en escuelas de frontera y escuelas con 100% de zona. El gremio bajará las propuestas a las bases y este viernes nos traerá una respuesta”,agregó la funcionaria.