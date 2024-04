Otro gremio aceptó la oferta del Gobierno provincial pero hizo un importante aviso

El Gobierno Provincial se anotó otro sindicato entre los que firmaron el Acta Acuerdo en la Subsecretaría de Trabajo, ya que destrabó la negociación con uno de los gremios más importantes que paritan con el Estado. El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) acepta la propuesta según lo que se resolvió en el Plenario Provincial de delegados.

“Aprobar la propuesta paritaria N°1 del Gobierno provincial y la Paritaria No Salarial del día 15 de abril de 2024″ dice la resolución de las votaciones llevadas a cabo en la jornada de hoy por los delegados gremiales. Así, lo que se acepta es un incremento salarial del 10% abril; 10% mayo y 10% junio teniendo como referencia el básico del mes de enero de 2024.

Además, habrá sumas no remunerativas y no bonificables de $70 mil en abril; $50 mil en mayo;$ 30 mil en junio para los agentes que en marzo no hayan alcanzado un salario bruto de 2 veces y media el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Para los agentes que superaron ese umbral salarial, las sumas no remunerativas y no bonificables serán de $35 mil en abril; $25 mil en mayo y $11 mil, en junio.

“Se acepta la propuesta 1 por 114 a 74. Los departamentos que venían con la aceptación, venían con la aceptación de la propuesta 1. Se acepta la propuesta 1 y el concurso de jerarquía directiva”, indicaron desde el sindicato.

Por otra parte también se votó “adherir, impulsar y promover la marcha del 23 de abril junto con los estudiantes universitarios”. A esto se suma “avanzar en una concentración, en una acción el 1 de mayo junto a otros gremios y el paro del 9 de mayo que está impulsando la centrales obrera a nivel nacional”, expresaron.