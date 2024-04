Ampros rechazó la propuesta salarial del Gobierno y pidió que se reformule la oferta

La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMProS) no aceptó la propuesta salarial del Gobierno y pidió que reformule la oferta con un adicional específico, como hizo con otros gremios.

Desde el gremio consideraron que el planteo fue “absolutamente insuficiente”. Además, informaron que iniciarán reuniones y se mantendrá en estado de asamblea y movilización.

Las alternativas presentadas por el Gobierno provincial consisten en:

* Oferta alternativa 1: 10% abril, 10% mayo y 10% junio, teniendo como referencia el básico de enero de 2024. Más sumas no remunerativas y no bonificables de $70 mil en abril; $50 mil en mayo; $30 mil en junio, para los agentes que en marzo no hayan alcanzado un salario bruto de dos veces y media el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Para los agentes que superan ese umbral salarial, las sumas no remunerativas y no bonificables serán de $35 mil en abril, $25 mil en mayo y $11 mil en junio.

* Oferta alternativa 2: 11% en abril, 11% en mayo y 11% en junio, teniendo como referencia el básico de enero de 2024.

“La propuesta fue absolutamente insuficiente. Con la de la inclusión del bono, el profesional recibiría el más chico y los básicos no llegarían ni a 100.000 pesos con esta oferta. Parece un chiste, por ello solicitamos la inclusión de un adicional específico, como en el anterior reclamo”, expresó Claudia Iturbe, secretaria General de AMProS.

“No contempla la inflación, los pases a planta, las mayores dedicaciones, ni cambios de régimen. No hemos podido dialogar. Hemos pedido reflexión, coherencia y soluciones concretas a la situación sanitaria de la provincia por la falta de recurso humano”, agregó.

“La realidad que están sufriendo los profesionales de la salud en cada lugar de trabajo es muy compleja, ya que más del 50% percibe salarios que están por debajo de la canasta familiar. Lo único que hacen es favorecer el éxodo”, concluyó.