Galperin respondió a las críticas por el cobro de la AUH a través de Mercado Pago: “El placer de cortale el curro”

El fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, respondió a quienes criticaron el cobro de las asignaciones a través de Mercado Pago. El empresario dijo que sentía placer al terminar con el “curro” de los cooperativistas de la pobreza.

Este fin de semana la empresa anunció a través de sus redes sociales que los beneficiaros de la Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares y por Embarazo, Progresar y Programa Hogar podrán cobrar con esa herramienta.

Marcos Galperin respondió a las críticas por el cobro AUH a través de Mercado Pago - X

La noticia sacudió las redes sociales y los usuarios reaccionaron de manera casi inmediata. Muchos consideraron que la empresa se había agenciado un importante negocio.

“Con la nuestra. El negocio millonario que le regalamos a Marcos Galperin. Más imbéciles no podemos ser”, comentó en X, antes Twitter, la usuaria Julieta Elffman. Poco tiempo después llegó la respuesta de Galperin. “Es tal el placer de cortarle el curro a todos los gerentes cooperativistas de la pobreza y los piquetes que lo hacemos gratis”, escribió en tono irónico.

Otro de los que crítico la medida fue el periodista Ari Lijalad. “Galperin miente. La Asignación por Hijo, familiar, etc... no tienen intermediarios. Van directo a una cuenta del Banco Nación a nombre de la beneficiaria. Con la incorporación de Mercado Pago si van a tener intermediarios: Galperin, el tipo más rico del país. El negocio financiero que lo explique él, beneficencia no hace”, dijo.

“A Ari le molesta mucho que los más vulnerables tengan más opciones para cobrar sus subsidios. Asume tener una superioridad intelectual y moral y saber mejor que ellos donde les conviene cobrar. ¿Apostamos donde van a elegir cobrarlos?”, respondió a su turno Galperin.

En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, celebró el anuncio de Mercado Pago. “Sin intermediarios, sin partidos políticos y de manera transparente”, dijo.

Este mensaje provocó la respuesta casi inmediata de Malena Galmarini. “¡Siempre fue sin intermediarios! Se deposita en la cuenta de la beneficiaria o beneficiario, en el Banco Nación. Ningún partido político intermedia, del Estado al bolsillo del beneficiario. Siempre fue transparente. ¡Ahora va a ganar plata con la bici financiera un empresario privado… con la tuya contribuyente!”.

Cómo cobrar asignaciones a través de Mercado Pago

Para comenzar a cobrar por Mercado Pago, los beneficiarios pueden realizar un simple proceso a través de la aplicación “Mi ANSES”. Solo necesitan ingresar con su clave de Seguridad Social, dirigirse a la sección de “Cobros”, elegir “Cambiar lugar de cobro”, seleccionar “Billetera virtual” como tipo de medio de pago y, finalmente, optar por Mercado Pago. En caso de no tener una cuenta, es posible crear una de forma gratuita en pocos minutos.

Una vez que hagas el cambio del lugar de cobro existe un plazo de hasta 60 días para que empieces a recibir tu beneficio allí. Durante ese período seguirás cobrando donde lo estabas haciendo.

Es importante destacar que Mercado Pago no cobrará comisiones por el servicio, lo que lo convierte en una opción aún más atractiva para aquellos beneficiarios de planes sociales que buscan una forma conveniente y segura de recibir sus prestaciones.

Para Anses esta nueva alternativa representa un avance significativo en la digitalización de los servicios sociales, facilitando el acceso de los beneficiarios a sus recursos y brindando herramientas para una mejor administración financiera.