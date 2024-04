El Gobierno presentó al SUTE y ATE una propuesta de aumento salarial: qué oferta le hicieron a los gremios

El Gobierno provincial volvió a reunirse este miércoles con los gremios estatales, tras el primer fallido encuentro de la semana pasada, en la cual todos los sindicatos decidieron rechazar la propuesta de incremento salarial ofrecido en las oficinas de la Subsecretaría de Trabajo.

La oferta de este miércoles consistió en dos alternativas: por un lado, se mantenía un incremento al básico de un 10% en abril, un 10% mayo y otro 10% junio; pero con bonos de $35.000, $25.000 y $15.000; mientras que la otra opción con una suba del 11% para cada uno de estos 3 meses.

No obstante, no se llegó a acuerdos con ningún gremio, y todo quedó en stand by hasta el lunes de la semana que viene.

Desde el SUTE, Gustavo Correa, secretario gremial, sostuvo que “hay dos propuestas que estamos esperando que la revea técnicamente el Gobierno para ver cuál va a ser la respuesta que se da finalmente”.

“Ellos han traído dos propuestas que serán materializadas formalmente el día lunes, en tanto, nosotros vamos a discutir con nuestros compañeros cómo sigue esta situación, pero seguramente tendremos la semana próxima plenario en cada uno de los departamentos para discutir este tema y evaluar cuál va a ser la acción que llevemos adelante”.

Y cerró: “Nosotros no aceptamos ni rechazamos, lo discutimos con nuestros compañeros y compañeras en las escuelas y de ahí para saber cómo hacer frente a esta situación”.

Roberto Macho, secretario general de ATE, indicó que el gremio “no va a firmar ninguna propuesta salarial que no dignifique o que lleve a la miseria a los trabajadores estatales”.

En este sentido, aclaró que “se rechazó un aumento que había propuesto el gobierno del 30% en tres veces más un bono de $35.000 para el mes de abril, $25.000 el próximo mes y $15.000 para el próximo mes; y entendemos que tiene que haber una nueva base de cálculo”.

“El salario tiene que estar acorde a la canasta básica alimentaria y no tiene que haber montos en negro”, planteó.

Además, consideró que los trabajadores estatales “no pueden estar cobrando $260.000. No estamos pidiendo un salario de un diputado, ni de ningún funcionario, estamos pidiendo un salario que esté acorde al monto de la canasta alimentaria, no por debajo de la línea de la pobreza”.

Y zanjó: “Es una propuesta que la va a rever el gobierno y esperamos que el viernes a las 16 podamos tener una nueva oferta para evaluarla”.