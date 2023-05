Orozco rompió el silencio: “No quise contestar todas las barbaridades que se dijeron”

El intendente de Las Heras, Daniel Orozco, mantuvo un largo silencio después de su ruptura con Cambia Mendoza y la sorpresiva candidatura como vicegobernador de Omar De Marchi, con La Unión Mendocina.

Tal es así que el lunes, no asistió a la apertura de sesiones legislativas del gobernador Rodolfo Suárez y por lo tanto evitó el contacto con la prensa. Este martes habló con Radio Mitre Mendoza y confirmó los motivos que había anticipado su pareja, Janina Ortiz: dijo sentirse apartado del armado provincial y que tampoco le permitieron elegir a su propio candidato a sucederlo.

“Yo en la política no personalizo, hay que tener proyectos y programas. Yo dije que quería formar parte del armado y del equipo. No formé parte de ninguna de las dos cosas. No nos contuvieron. Yo solo pedía la misma condición que le dieron a otros intendentes de poder elegir a sus candidatos”, aseveró.

Desde el cornejismo deslizaron que Orozco intentaba imponer en un principio a Ortiz como candidata y luego buscó que su pupilo, Martín Bustos, no tuviera internas. El médico desmintió ambas conjeturas. “Yo no he hablado para no confrontar. Para que haya una pelea se necesitan dos personas y yo nunca contesté a todas las barbaridades que dijeron”, sostuvo.

Y aclaró que “no hay ningún dato escrito ni ninguna declaración que diga que yo pedí que Janina Ortiz tenía que ser candidata”.

En cuánto a la interna departamental, que habría buscado esquivar, dijo: “No es así. Eso queda a disposición de ellos. Cada uno es rehén de sus propias palabras. No he dicho nada de eso. Soy un tipo muy democrático y busco construir sobre las diferencias”.

En tanto, sobre su faltazo a la asamblea legislativa, respondió que fue por el asado que compartió con trabajadores municipales: “Ayer decidí estar con los trabajadores. El discurso del gobernador lo seguí”.

Por otra parte, dijo que los “cargos están cubiertos” después de la ola de despidos y renuncias que hubo en su gabinete. “Estamos operando al 100%” aseguró y también confirmó que los sueldos de los empleados fueron pagados la semana pasada.

El salto a La Unión Mendocina

El precandidato a vicegobernador aseguró que el contacto con De Marchi lo tuvo recién el mismo jueves del anuncio y que Jorge Difonso fue clave en la negociación.

“No lo tenía pensado para nada. Si tenía una excelente comunicación con Difonso, él era uno de los nexos que teníamos. Con Omar el mismo jueves recién tuve charlas. Pero Difonso fue el que motorizó todo esto, teníamos una comunicación muy fluida”, confesó.

En ese sentido, dijo que lo sedujo de La Unión Mendocina “el trabajo en equipo” y que coincidió con las propuestas de De Marchi. “En LUM vi el consenso y la escucha, que podés aportar soluciones. Somos muy pragmáticos con Omar”, afirmó.

Finalmente, su candidato si tendrá interna en el nuevo frente y será con Diego Martínez Palau, ex ministro de Francisco Pérez. El intendente está confiado en que LUM ganará las PASO en el departamento y Bustos se impondrá: “Yo estoy totalmente seguro que acá vamos a ganar nosotros y que el candidato va a ser Martín Bustos. Yo tengo el pulso de la gente”, completó.