Janina Ortiz reveló las dos razones por las que Daniel Orozco dejó Cambia Mendoza

Una semana después del “bombazo” que significó el salto de Daniel Orozco desde Cambia Mendoza al frente La Unión Mendocina, sin que el intendente lo explique con sus propias palabras, se conocieron los principales motivos que lo llevaron a tomar la decisión.

Janina Ortiz, secretaria de Gobierno de Las Heras y pareja del intendente, contó cuáles fueron para ella las dos razones de la sorpresiva salida. En diálogo con Los Andes, primero aclaró que “es algo que tiene que contestar Daniel” y entonces comenzó su explicación: “Desde mi punto de vista, hace unos días se ha cambiado solamente de frente político. Cambia Mendoza no es la UCR”, dijo.

Entonces aseguró que el precandidato a vice de Omar De Marchi “siempre cumplió con su palabra”, en el sentido de que se corrió de la carrera por la gobernación cuando se postuló Alfredo Cornejo. “Lo cumplió, pese a tener legítimas aspiraciones y haber caminado la provincia como no lo hizo ningún otro precandidato hasta ese momento”, señaló.

Orozco y De Marchi con Martín Bustos, uno de los precandidatos de Las Heras.

“El cumplió con sus palabras y jamás pidió un cargo”, aseguró Ortiz e indicó que Orozco buscó en cambio, dos cosas “para sentirse parte de un equipo”. En primer lugar el intendente quería “ser parte del armado provincial” y “evaluar las propuestas para los mendocinos”, con el aporte de la plataforma que había desarrollado. Decisiones de las que no fue parte.

Por otro lado, Ortiz comentó que el segundo motivo fue que Orozco no obtuvo el “respeto y la confianza, totalmente ganada y merecida”, para la elección de su candidato a sucederlo, el presidente del Concejo Deliberante, Martín Bustos.

“Orozco no está en el lugar dónde está, porque una coalición lo puso. Ni por obra del azar. A él lo eligieron y reeligieron los vecinos. Entonces, creo que al igual que los otros intendentes, tenía el derecho” de elegir a su propio candidato, argumentó la funcionaria municipal.

El Intendente de Las Heras Daniel Orozco (derecha )en la presentación de su libro MTD e IDEAS PARA UNA MENDOZA MEJOR, acompañado por el Senador Nacional Alfredo Cornejo Foto: José Gutierrez / Los Andes

También sostuvo que Cornejo lo destacó como “el mejor intendente de Las Heras” y sin embargo no lo reconoció políticamente como tal en su departamento. “Que no se le diera ese voto de confianza y se le generaran conflictos con otros dirigentes, que incluso no eran parte de la gestión, pueden haber sido las razones por las que decidió dar ese paso”, deslizó.

“Mucho se habló de mí, se cansaron de decir que el conflicto era por mí y nunca públicamente fui yo la candidata (a intendenta). Porque si hubiera sido así, yo hoy sería la candidata de La Unión Mendocina y no lo soy. Sigue siendo Martín Bustos”, aseveró Ortiz.

Si bien la secretaria de Gobierno no irá por la intendencia, si participará finalmente en las elecciones como precandidata a diputada provincial detrás de Jorge Difonso por el Primer Distrito.

Sobre esto, respondió: “La verdad me sorprendió. Cuando Daniel se integró al frente La Unión Mendocina, me hicieron esta propuesta y me gustó porque es la posibilidad de seguir trabajando para mí Las Heras”.

“Yo iría de legisladora del Primer Distrito, que incluye a mí amado departamento. Así que voy a seguir trabajando para mis vecinos, que es lo que me impulsa y realmente me gusta. Nunca haría algo que no me motive. El hecho de saber que podría trabajar y sumar a la gestión municipal desde allá, fue algo que me incentivo y por lo cual acepté”, aseguró.