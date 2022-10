Operativos de ATM dejan al descubierto deudas de hasta $4 millones y una alta morosidad

El resultado de un operativo vial de ATM para detectar morosos sorprendió por el alto porcentajes de deudores de los impuestos patrimoniales que reveló.

La acción fue realizada el viernes en horas del mediodía, en Acceso Sur y Boedo, y de ella participó el ministro de Hacienda, Víctor Fayad. El funcionario comentó a Los Andes, el resultado: “Frenamos 200 vehículos y cerca de la mitad tenía algún tipo de deuda”.

Fayad explicó que los morosos son detectados en apenas “20 segundos”, mientras la Policía, que trabaja a la par de los agentes de ATM, les pide papeles a los conductores. “Mientras se produce el control policial, nosotros escaneamos la patente y el sistema no solo nos da las deudas del vehículo, sino los inmuebles vinculados al CUIT del conductor”.

Fayad en un operativo vial.

La caza de deudores se realizó también hace poco en restoranes de bodegas, estrategia que adoptó el Gobierno frente a la alta ocupación turística de la provincia. En ese caso, también se descubrieron varios morosos.

Los operativos, según Fayad, apuntan siempre a los vehículos caros. Y aunque generan reacciones negativas, el ministro los defiende: “Cómo le hablamos al contribuyente que paga cuando no estamos tomando medidas con los que no pagan. Al que tiene capacidad de pago y no paga, tenemos que cobrarle y secuestrarle el auto”, expresó.

En este sentido, las facturas de Automotor e Inmobiliario serán bastante más caras el año que viene, aunque el Gobierno insista en que no fijó subas, ya que los incrementos se deben a la inflación, no al aumento de alícuotas. Así las cosas, para los vehículos con valores de hasta 2.5 millones de pesos, el tope del aumento de la patente será del 60%.

Mientras tanto, en los operativos viales hay enojo y hasta insultos, pero sirven para confirmar el alto número de incumplidores. Fayad dijo que en vehículos de alta gama suelen saltar deudas de 400.000 pesos. O mucho más inclusive.

“Hace poco secuestramos un Porsche que debía 4 millones de pesos. Pero cuando fuimos a secuestrar ese vehículo tuvimos que correr una Ferrari que era del mismo propietario”, rememoró el ministro.