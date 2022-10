Bullrich promete “cambiar la ley” para “entrar al Sur y a Rosario” con las Fuerzas Armadas

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, cuestionó el accionar del gobierno nacional en el conflicto mapuche en Villa Mascardi y la violencia narco en Rosario. En ese sentido, aseguró que “ingresaría el primer día con las fuerzas federales” a ambas ciudades y modificaría las leyes para involucrar a las Fuerzas Armadas en los operativos.

“Si a mí me tocase gobernar, entro al Sur y a Rosario el primer día con las fuerzas federales, con las que vos podés entrar”, aseveró la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio y sobre esta última, aseguró: “No podemos seguir dejando que se expanda el narcoestado”.

La exministra de Seguridad incluso teorizó con que ya la posibilidad de que la territorialidad esté en riesgo ante la violencia, habilitaría la participación legal de fuerzas como el Ejército en los escenarios planteados.

En ese sentido, remarcó que leyes como la de Defensa y Seguridad Interior habilitan para que las Fuerzas Armadas “puedan acompañar los procesos en los que [pueda haber] pérdida de territorio”, apuntó y dio de ejemplo las tomas de tierras como la de Villa Mascardi.

Cuando en LN+ le repreguntaron si evaluaba modificar las leyes, Bullrich no lo descartó. “La función de las Fuerzas Armadas [es] la defensa, el primer elemento fundamental es la soberanía territorial. Si vos perdés frente a un narco o frente a un grupo violento, tenés la posibilidad, con una ley muy clara y muy concreta, [de] utilizar a las Fuerzas Armadas para ayudar a las fuerzas federales a que en ese territorio rija la ley y la Constitución”, argumentó.

En este marco, Bullrich caracterizó como un “grave error” y un “contrasentido” que Alberto Fernández se haya reunido con miembros de la comunidad mapuche Curruhuincha en el marco de su visita a la provincia de Neuquén. “No me siento en esa mesa 5 días después del desalojo y no junto a los mapuches y a la RAM”, sostuvo.

La dirigente opositora criticó al Gobierno no solo por su política de seguridad, sino también por la crisis económica. Señaló que el Poder Ejecutivo “no sabe para dónde ir, no hay dirección y nadie sabe lo que hace”. Para Bullrich “Cristina Kirchner solo se ocupa de lo que le interesa para su poder” y Alberto Fernández “es un presidente fantasma”.

“Estamos en un laberinto de dólares”, añadió luego del anuncio del Dólar Qatar. Si fuese presidenta, Bullrich dijo que “habría un solo dólar”. Habilitaría “legalmente” el uso de la divisa norteamericana, cuyo valor “se acomodaría de acuerdo a las circunstancias en que recibamos el país”.

Si bien considera que “el kirchnerismo ha perdido cualquiera idea de futuro”, advirtió que “hay que tener cuidado” porque “es un animal herido” y puede “ser agresivo”. Por ello, reafirmó que Juntos por el Cambio debe “trabajar muy firme en la propuesta” de cara al 2023 y en “los cambios que vamos a hacer”.

Para Bullrich, el Gobierno “cree que poniendo plata en el bolsillo de la gente gana la elección”, sin embargo sostuvo que “si hacen un ‘plan platita’, nos van a llevar a cualquier lugar donde la inflación que tenemos hoy no es nada”. “Van a intentar un ‘plan platita’ y se va a ir todo a la miércoles”, concluyó.