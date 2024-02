Gastón Manes contra Milei y JxC: “No lo respeto intelectualmente”

El presidente Javier Milei dio luz verde desde Roma para avanzar en un acuerdo político con Mauricio Macri y el PRO, lo que termina por destruir lo que queda de la alianza política que llevó a Patricia Bullrich como candidata a presidenta. Así lo confirmó el presidente de la Convención Nacional de la UCR Gastón Manes: “Juntos por el Cambio no existe más”.

Hoy, el presidente Javier Milei volvió a cargar contra distintos sectores políticos de la oposición, donde están los radicales, que tienen un bloque de 34 diputados. Ante esto, según lo informado por Clarín, el que recogió el guante fue el presidente de la Convención Nacional de la UCR.

La Convención Nacional de la UCR.

“Felizmente no lo escuché (al presidente), el fin de semana cuido mi salud mental. Independientemente de que haya criticado al radicalismo, que lo hace desde que entró en la vida pública, el Presidente no acredita ningún mérito ni prestigio para hablar de los demás de esa manera. Echarle la culpa a los demás es la forma más fácil de hacer política”, detalló Manes en diálogo con el programa “Toma y daca” de AM750.

Y agregó: “Lo que diga el presidente de los radicales me tiene sin cuidado porque no lo respeto intelectualmente”. Esta semana, después de que cayó la ley ómnibus, el presidente replicó en redes sociales un mensaje que calificaba al radicalismo como “putitas del peronismo”.

En dicha entrevista, le preguntaron por el acuerdo político de Milei con el PRO después del golpe con la ley ómnibus en el Congreso: “Veo como positivo que quede todo blanco sobre negro. El radicalismo formó una coalición electoral en 2015 junto al PRO, cuando veníamos de 12 años de kirchnerismo que tenía una propuesta hegemónica”.

El comunicado de la Oficina del Presidente y el retuir de Javier Milei desde Roma.

Y continuó: “Esa coyuntura ya no existe más. No existe ninguna razón para estar en una coalición con el PRO, con quienes no tenemos ideas comunes sobre cómo resolver los problemas de Argentina. Si el PRO se acerca al gobierno cada vez más, se aleja del radicalismo”.

“Juntos por el Cambio no existe más desde que Bullrich y Macri decidieron juntarse con Milei de manera inconsulta. Quedó en evidencia que nuestra postura era la acertada en términos políticos”, rectrucó Manes.

Y concluyó: “No hay mesa de diálogo entre los partidos de Juntos por el Cambio. En el futuro el radicalismo tiene que analizar las posturas. La UCR es amplia y hay matices muy marcados entre las posturas de los distintos dirigentes, cruzados con los intereses genuinos que tienen los gobernadores de defender su gestión y muchas veces choca con una visión más purista con quienes no tenemos la responsabilidad de gobernar un distrito”, evaluó Manes.

Sobre el posicionamiento de la UCR, Manes aseguró: “El radicalismo debe conformar un centro popular porque tenemos dos minorías muy intensas, una de derecha con Milei con Macri y lo que era el kirchnerismo duro, y el centro es la postura del radicalismo pero el centro es difícil que sea intenso”.

Gastón Manes fue elegido este viernes como el nuevo titular de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR)

Manes duro contra Javier Milei

El presidente de la Convención Nacional de la UCR, cargó duro contra el economista liberal que le ganó a Sergio Massa en el balotaje: “Milei ataca a los radicales que no gobiernan hace 25 años y no habla de Cristina Kirchner. Habla de la casta y tiene en el gobierno la casta más casta de Argentina”.

“Es vergonzoso en la manera en la que se está dirigiendo el Presidente. Me hace acordar al ‘76, cuando Martínez de Hoz con el mismo lenguaje hablaba de las soluciones que iba a traer el neoliberalismo y ya sabemos lo que pasó”, manifestó el radical.

Tras esa fuerte declaración, el hermano del diputado Facundo Manes destacó: “Independientemente de lo trágico de la dictadura, en términos económicos también fue trágico y la política de Milei es una calco a la política de Martínez de Hoz”.

Luis Petri y la juventud radical

La fuerte crítica de Javier Milei a los radicales, provocó la reacción del presidente de la Juventud Radical y diputado provincial jujeño, Adriano Morone, que lanzó una pregunta incómoda al ministro de Defensa, Luis Petri, integrante de la UCR. “El Ministro Luis Petri es afiliado a la UCR Nacional y no puede hacerse el distraído frente a las acusaciones de Javier Milei”, reflexionó Morone.

Adriano Morone apuntó contra Petri. Foto Captura: X

“Debe aclarar si al igual que el presidente piensa que nuestros gobernadores son delincuentes, que Maxi Pullaro es narco y que nuestros legisladores son coimeros”, cuestionó el presidente de la Juventud Radical a Petri.

Seguí leyendo: