El PJ y la UCR se cruzaron muy duro por la deuda en dólares de la Provincia

Dirigentes del Partido Justicialista salieron a criticar al radicalismo por las cuentas públicas que gestiona el Poder Ejecutivo y sobre todo por la deuda en dólares que se tomó a comienzos del 2016, por parte del entonces gobernador Alfredo Cornejo, en momentos en los que el Gobierno intentará refinanciar vencimientos en dólares a través de un crédito en pesos en 2023.

Todo surgió a raíz de declaraciones del ministro de Hacienda, Víctor Fayad, quien sostuvo en una entrevista a Los Andes que “es positivo tomar deuda en pesos para pagar lo que se debe en dólares”, en referencia al roll over que planea sin la necesidad de contar con autorización legislativa. En total, Mendoza deberá pagar U$S 120 millones, en dos cuotas de U$S 60 millones (marzo y septiembre), producto del crédito por U$S 500 millones que se tomó en el comienzo de la gestión de Cornejo para afrontar deudas que provenían, según marcaron en varias oportunidades desde el radicalismo, de gobiernos peronistas.

Uno de los que salió al cruce de Fayad fue Nicolás Aroma, asesor del partido y uno de los principales referentes que tiene el peronismo en términos económicos. “Se dieron cuenta muy tarde, y cuando el daño a la provincia ya está hecho ¿No? Reconocimiento oficial de que la deuda en USD de Cornejo fue el gran problema”, consideró.

Otro de los que salió a cuestionar fue el ex ministro de Hacienda del peronista Francisco Pérez, Marcelo Costa, quien aseguró que lo positivo es “pagar las deudas, no patearlas para adelante”, en referencia al “rolleo” que plantea el Ejecutivo. Y agregó: “Lo negativo fue haber tomado deuda en dólares y a tasas carísimas. Estuvieron más de 8 años para darse cuenta que la deuda que debieron tomar en el 2016 debía ser en pesos”.

Además, el hoy síndico del banco Nación, hizo referencia a declaraciones por parte de la senadora nacional, Anabel Fernández Sagasti, quien “lo dijo por primera vez en el 2018, y después en reiteradas oportunidades lo repitió en todos los medios. La deuda de Cornejo en dólares era, es y será impagable. Hoy lo reconoce el Ministro de Hacienda, que la deuda que tomó Cornejo fue un error”.

Quien salió a responder por el radicalismo fue la senadora provincial Mercedes Rus, quien contestó las declaraciones de Costa: “Ante el cuento repetido, nada mejor que cuentas claras. A continuación, la deuda real que dejó su gob y la abultada deuda flotante 2015, la peor de todas, que fue transformada y luego reducida paulatinamente. El descalabro del ‘14 y ‘15, tuvo un gran costo”, acotó, y agregó un gráfico del stock de la deuda año a año.

Precisamente, Fayad dijo en la entrevista, respecto a la situación macroeconómica actual y el plan de administración de la deuda que se tiene, que “el mercado internacional no existe para la Argentina porque nadie nos quiere prestar un dólar. Pero otra realidad es que sobran pesos en el mercado local, por la política errática nacional. Una provincia como nosotros se puede endeudar a tasas reales cercanas a cero, incluso negativas. Lo que cambió también es que tenemos un vencimiento grande de amortización de deuda. Es positivo para la Provincia tomar deuda en pesos con las tasas que podemos tener y pagar la deuda en dólares ¿En qué cabeza entra que una normativa de administración financiera impida hacer eso cuando uno puede demostrar las mejoras en todos los aspectos?”.

También sostuvo que la tasa del crédito en pesos es baja “porque sobran pesos. El Estado nacional imprime billones de pesos para financiar el déficit. Cada vez que hacemos una emisión los acreedores nos ofrecen cuatro o cinco veces más de lo que salimos a pedir, porque somos un buen crédito y porque necesitan diversificar sus carteras, ya que están llenos de títulos del Gobierno nacional. En la última colocación colocamos casi 5.000 millones de pesos a Badlar más 3% (NdR: alrededor del 73%) que con la inflación proyectada es una tasa real negativa de cuatro puntos”.