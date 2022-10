Suárez anunció cuatro obras pero necesita el aval de la oposición

La pauta de gastos enviada por el gobernador Rodolfo Suárez viene con pedido para financiar obras, y para avanzar en su concreción, necesita de los votos opositores en la Legislatura. Después de la sesión de la Cámara de Diputados de hoy, arrancarán las conversaciones formales.

El paquete de proyectos contempla cuatro iniciativas. Dos ya están avanzadas como la doble vía Rivadavia-Junín y el acueducto Monte Comán-Horqueta. Más atrás aparece la extensión del Metrotranvía y una planta potabilizadora que motoriza Agua y Saneamiento. El pedido total es por U$S 282 millones.

La rosca política no se toma descanso después de las arduas negociaciones que tuvo el proyecto para reformar el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia. La media sanción saldrá hoy casi por unanimidad, y todo el escenario se despeja para negociar el presupuesto provincial.

A decir verdad, la pauta de gastos que ronda los $770 mil millones para el engranaje financiero 2023 no tendrá inconvenientes en la votación. Con los números oficialistas es más que suficiente para aprobarlo. La lupa se posa en cuatro artículos que hacen referencia a obras específicas cotizadas en dólares.

Este aval se obtiene solamente con los dos tercios de los y las presentes en el recinto. Cambia Mendoza no tiene estos números ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado, por lo que sí o sí hay que acordar con la oposición. Y el rol del Frente de Todos es clave porque sobre todo en la Cámara Alta, que no tiene representantes de las terceras fuerzas, hay que contar con su voluntad.

Las charlas arrancarán hoy después de la sesión de la Cámara de Diputados. En una mesa de dimensiones muy reducidas se sentarán referentes para exponer posiciones y buscar acercamientos. La intención es “limpiar” la negociación en la Cámara Baja para que no tener complicaciones en la otra.

Habrá tiempo para conversar porque está previsto que en estos días desfilen funcionarios de las distintas carteras y organismos exponiendo sus presupuestos. El feriado extra largo dilata las presentaciones y hasta ahora está confirmada la presencia de la cúpula de la Administración Tributaria de Mendoza (ATM), cerca del mediodía y por la tarde, la de Planificación e Infraestructura Pública, liderada por Mario Isgró.

Ni viernes ni lunes próximo hay actividad, acotando la disponibilidad de la agenda. Todo se dirimiría después del 14 de octubre y recién allí podría empezar a hablarse de una fecha tentativa para el tratamiento en el recinto.

De conseguirse un acuerdo, se cicatrizará la herida del presupuesto vigente. El año pasado, el Gobierno no pidió autorización para deuda, pero sí roll over para afrontar vencimientos y recibió un revés opositor. Ahora el proyecto viene invertido: no hay roll over, pero sí pedido de deuda para obras.

La nueva planta potabilizadora

Con la exposición realizada por parte del ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad en la Casa de las Leyes, hubo una segunda ronda en la Casa de Gobierno. También participó el funcionario provincial pero el protagonismo lo adquirió el gobernador Rodolfo Suárez. Completó la mesa el titular de Agua y Saneamiento (Aysam), Alejandro Gallego.

La presencia de Gallego tenía un motivo: el anuncio del Plan Director de Optimización y Expansión de la Provisión de Agua Potable que proyecta obras en el Gran Mendoza. El proyecto está pensado para hacer frente y resolver los problemas de abastecimiento de agua mirando los próximos 25 años.

El gobernador Rodolfo Suárez, Víctor Fayad, ministro de Hacienda de Mendoza, junto a Alejandro Gallego, presidente de AySAM dieron detalles de las obras. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

Según explicaron desde Aysam a Los Andes, el plan está cotizado en U$S 200 millones y tiene tres partes. Por un lado 150 mil medidores para medir casas y grupos de casas, lo cual demandaría una inversión en U$S 60 millones. A esto hay que agregarle la construcción de la planta potabilizadora en la zona de Álvarez Condarco y 120 kilómetros de red troncal que insumirán U$S 140 millones.

“El consumo de agua en el Gran Mendoza es de 7,3 litros por segundo, que es lo que actualmente se extrae del río Mendoza. La idea es mantenerlo en el largo plazo, para que dentro de 45 años sigamos así”, indicó Gallego en la presentación.

El artículo 41 del proyecto de ley del presupuesto dispone “la ampliación del plazo y del monto previstos por el artículo 5 de la Ley 8.270 hasta el año 2027″ y por la suma U$S 130 millones o su equivalente en otras monedas.

La legislación a la que se hace referencia fue publicada en el Boletín Oficial el 15 de marzo del 2011 y le permitió al ex gobernador Celso Jaque obtener financiamiento para el Plan Estratégico de Obras y Mejoramiento Operativo de Agua Potable y Saneamiento de Mendoza. Una parte del remanente fue utilizada por Francisco “Paco” Pérez para gastos corrientes y fue parte del acuerdo político que suscribió con Alfredo Cornejo antes de que éste asumiera la Gobernación.

Alejandro Gallego, titular de AySAM junto a Víctor Fayad, ministro de Hacienda de Mendoza. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

Al iniciar la gestión de Alejandro Gallego en Aysam, en 2019, el fondo tenía U$S 100 millones, por lo que en caso de haberse utilizado para financiar distintas obras, podría utilizarse ese remanente. Se pide incorporar al objeto, es decir al destino, el plan anunciado por Suárez. En las planillas anexas hay detalladas 20 obras (la mayoría acueductos) que forman parte de este paquete y que está sujeto al financiamiento.

Una de las obras es esperada por el peronismo

En el resto del articulado aparece el acueducto Monte Comán-La Horqueta, una obra ubicada en el sur provincial y que sufrió la quita del financiamiento por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en medio de denuncias cruzadas por las empresas oferentes.

En ese momento, el Frente de Todos a través de sus espadas sanrafaelinas puso el grito en el cielo y pidió explicaciones. Finalmente la provincia anunció el llamado a licitación que se concretará durante la primera quincena de este mes y de acuerdo a lo solicitado en el proyecto de ley, la obra costará U$S 15 millones.

A priori, este aval es el que menos resistencia tendría porque es una obra esperada y postergada desde hace años. Aunque nadie quiere animarse a dar ninguna garantía por ahora. Pero en San Rafael la esperan y mucho.

Si hablamos de esperas, en el este también demandan. La doble vía Rivadavia-Junín venía pidiendo permiso para créditos desde la era de Alfredo Cornejo. Tras idas y vueltas, terminó licitando la provincia la primera etapa, de 4 kilómetros y por $2.264.082.270.

Ya se abrieron los sobres de las tres empresas oferentes y resta conocer la adjudicataria. Para la segunda etapa que completará los 12 kilómetros se piden U$S 22 millones en el tramo que va desde la Ruta Provincial 60 y la Ruta Nacional 7.

Finalmente resta una de las promesas de campaña hecha en octubre del año pasado. El anuncio consistía en la construcción de dos tramos del Metrotranvía. Uno va desde la estación Avellaneda hasta el Aeropuerto. Y por el otro lado, el tramo sur que va desde la Estación Pellegrini y Pedro Pascual Segura, en Godoy Cruz hacia Chacras de Coria, en calle San Martín y Pueyrredón.

En este caso se pide facultar al Poder Ejecutivo a hacer uso del crédito “a los efectos de la emisión y colocación de un título de deuda de tipo SVS (Social, Verde y Sustentable”, por hasta U$S 115 millones o su equivalente en otras monedas, “debiendo priorizar el financiamiento con moneda local, con destino a la financiación de la obra Metrotranvía”.