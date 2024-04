Fue a visitar a sus padres pero una desconocida le abrió la puerta y se llevó una tremenda sorpresa

Las sorpresas gozan de un carácter dicotómico que las dota de la posibilidad de ocasionar momentos de tensión o confusión. Es que, si no se llevan a cabo en circunstancias controladas, como lo puede ser la celebración de una fiesta de cumpleaños, pueden terminar de la peor forma para las partes implicadas.

Una prueba de ello fue el embarazoso episodio que experimentó una joven que tuvo la inocente intención de visitar a sus padres sin previo aviso. Si bien para la mayoría de los progenitores esta es una buena noticia, la sorpresa se volvió en contra de la joven y le jugó una mala pasada.

Según trascendió, un día como cualquier otro la joven tuvo la repentina necesidad de ver a sus padres. Por lo que se dirigió, en su auto, hacia la vivienda familiar y fue hasta la puerta esperando que uno de ellos atendiera. Sin embargo, la primera que la recibió en la entrada principal fue una desconocida que hizo “fracasar su plan” al verla abrir la puerta.

Lo primero, y tal vez más lógico, que pensó la joven fue que su padre estaba con una mujer en la casa mientras su madre no estaba presente. “Le pregunté si sabía que mi padre estaba casado y casualmente dijo que sí. Me quedé estupefacta. Mi madre no estaba a la vista y la supuesta ‘novia’ de mi padre parecía no tener idea de dónde estaba ella”, recordó la joven.

“Ella también estaba saliendo con alguien más... Dijo que se suponía que yo nunca debía enterarme así", reveló la joven sobre la conversación que tuvo con su madre. Foto: Imagen ilustrativa / web.

Sobrepasada por el shock y el enojo del momento, la joven ingresó a la casa y se dirigió directamente a la oficina de su padre: “Quería que me dijera qué estaba pasando, empezando por la chica al azar que pasaba el rato en nuestra casa mientras mamá no estaba”. El hombre, que ni siquiera sospechaba que su hija pudiera pasar por la vivienda, estaba en una reunión virtual por Zoom en ese momento.

Ante la falta de respuesta de su padre, quien estaba sorprendido por las circunstancias y el enojo de su hija, tomó la decisión de contactar a su madre. No obstante, la explicación de su progenitora la desconcertó aún más.

Tras escuchar a la joven, la mujer le explicó con calma que ella estaba al tanto de que su padre estaba saliendo con otra mujer, y agregó que ella misma también lo estaba haciendo. “Ella también estaba saliendo con alguien más... Dijo que se suponía que yo nunca debía enterarme así, pero que estaba en un matrimonio abierto con mi padre”, agregó.

Para bien o para mal, la joven logró sorprender a sus progenitores y, a su vez, se llevó una impactante sorpresa ella misma.