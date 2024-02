Boda y escándalo: en vez de decir sus votos, leyó delante de los invitados los mensajes de su novio infiel

La historia de Casey y Alex revela el giro sorprendente que tomó su vida justo antes de su casamiento, cuando un mensaje anónimo cambió todo el rumbo de los acontecimientos.

En la víspera de su gran día, Casey se encontraba con sus amigas, disfrutando de los momentos previos a la ceremonia. Sin embargo, la tranquilidad se vio interrumpida por un mensaje inesperado que llegó a su teléfono, desencadenando una serie de revelaciones impactantes. “Yo no me casaría con él” decía el texto.

Imágen ilustrativa

El mensaje, proveniente de un remitente desconocido, contenía capturas de pantalla de conversaciones entre Alex y otra mujer, revelando una relación clandestina que desmoronó las expectativas de Casey sobre su relación.

Los textos estaban fechados desde hacia meses hasta sólo unos días antes. “De repente, los pequeños momentos se sumaron y me di cuenta de que era una tonta.” aseguró Casey en la publicación online bodyandsoul.

Qué decían los mensajes

Casey leyó uno a uno cada una de las capturas de pantalla que le llegaron a su celular.

“Este fin de semana. Tú y yo. Está encendido, algo candente. Trae tu juego A”.

“Tu cuerpo es jodidamente increíble. Y mierda, ¿sabes cómo usarlo? Ojalá mi novia tuviera la mitad de las habilidades que tú tienes”.

“Te extraño mucho. No puedo dejar de pensar en L, S, Fing you. Nunca antes había tenido este tipo de conexión”.

Las palabras íntimas y comprometedoras entre Alex y la desconocida eran como puñaladas para Casey, quien se vio enfrentada a una verdad dolorosa en la noche previa a su boda.

Cómo fue el momento de la verdad

A pesar del shock y la angustia, Casey decidió no cancelar la boda, sino confrontar la situación de frente. En el altar, frente a sus seres queridos y con el corazón lleno de dolor, tomó la valiente decisión de compartir la verdad sobre Alex.

Imágen ilustrativa

“Llegué al frente de la sala, respiré hondo y me enfrenté a nuestros amigos, a nuestros padres y les dije la verdad sobre Alex.” aseguró. Con cada palabra de los mensajes reveladores, el velo de ilusión se desvanecía, revelando la verdadera naturaleza de Alex.

Imágen ilustrativa

La reacción de la multitud fue de sorpresa y consternación, mientras Alex quedaba sin palabras ante la exposición de su traición. Sin embargo, Casey no se detuvo ahí. “Los amo a todos y por más horrible que sea esto, me alegro de que estén todos aquí. Hoy no habrá una recepción de boda, sino que habrá una celebración de la honestidad, de encontrar el amor verdadero y de seguir tu corazón incluso cuando duele”, declaró frente a la concurrencia

Seguí leyendo