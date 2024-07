Video: un grupo de vacas usaron una fogata como estufa y el insólito momento se volvió viral

En las redes sociales abundan los videos insólitos y el más reciente en captar la atención es el de unas vacas que utilizan una fogata como estufa para combatir el frío. Las imágenes muestran a las protagonistas buscando calorcito de una manera muy peculiar.

Así como todos buscamos permanecer abrigados, las vacas también tienen derecho a buscar un poco de calor en estas épocas heladas. La escena se volvió viral en redes sociales, no solo por el curioso comportamiento, sino también por los comentarios humorísticos de los usuarios sobre la situación.

En medio de una ola polar que dejó temperaturas de hasta -10°C en San Luis, en la filmación se puede observar a tres vacas reunidas alrededor de una fogata en Villa Mercedes, como si estuvieran en una cálida reunión de invierno.

El video fue posteado por Marcelo Ortiz, un usuario de X y periodista. La publicación rápidamente se viralizó, consiguiendo casi 700 mil visualizaciones y 6 mil “me gusta”. La mayoría de los internautas no pudieron evitar hacer bromas sobre la escena, mencionando asados improvisados o leche caliente de los vacunos.

“No sabía que ya habían sacado el asado autónomo que se va haciendo solo”, bromeó un usuario. Otro comentó: “Para mí que el asado no se hace así, pero como no soy un hombre del campo, mejor no opino”. “La tecnología avanzó de tal manera que el asado se hace solo”, insinuó un joven irónicamente.

Video: un joven aprovechó la lluvia y sacó a pasear a su carpincho por la ciudad

Los carpinchos son roedores que van ganando popularidad no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Originarios de hábitats húmedos y con cauces de agua, en nuestro país ganaron popularidad luego de que barrios privados en Nordelta los incorporaran como “decoración” y luego su presencia se saliera de control debido a que se reprodujeron y aumentó el número de ejemplares.

No obstante, estos simpáticos animales no solo son furor en estas tierras sino que van ganando adeptos en otras latitudes. En las últimas horas, un joven asiático se volvió tendencia mundial luego de ser filmado mientras paseaba a un carpincho –con correa y pechera- por las calles de una ciudad.

El hecho ocurrió en China y la escena fue tan curiosa que ambos fueron retratados con celulares en cada rincón en el que se frenaban. Tanto en la vereda, como en una esquina al esperar para cruzar la calle, los testigos de la escena no dudaron en sacar fotos y videos del ejemplar recorriendo el lugar.