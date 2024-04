Terminó una relación tóxica, fue a terapia para afrontar la ruptura y descubrió que su psicóloga sale con su ex

Estar en una relación tóxica, con una persona que genera traumas e inseguridades, es una situación difícil de afrontar. Por ello, quienes logran salir de este tipo de vínculos muchas veces buscan ayuda terapéutica para lidiar con sus problemas. Sin embargo, la vida puede jugar una mala pasada y empeorar la situación.

Esto le sucedió a una joven tiktoker que, conocida por relatar “sus desgracias” en la red social asiática, contó cómo fue que encontró a su psicóloga con su expareja, “el mismo pibe por el que fui a terapia seis meses y te conté que estaba enfermo de la cabeza”, acotó.

En un video de casi 3 minutos, Camila Galleano (@camilagalleano), hace un Story Time de la vez en que se vio forzada a abandonar a su psicóloga por un insólito motivo. “Hace muchos años yo había cortado una relación con el tipo más tóxico, violento y narcisista que a vos se te puede ocurrir. Un Tincho, pero no un Tincho bien, un Tincho mal”, comenzó.

Su relación con ese joven fue tan peligrosa para su salud mental que, cuando la joven comenzó una nueva relación, sus inseguridades y temores salieron a la superficie. “Afloran un poco mis traumas y entonces digo ‘voy a ir a terapia, quiero que esto funcione’”, agrega.

Entonces, comienza a buscar a un profesional que pueda entenderla y brindarle un tratamiento que le genere resultados positivos. Con varias experiencias fallidas de antecedentes, Camila logró dar con una psicóloga “joven” con la que se sentía cómoda hablando sobre sus preocupaciones.

“Yo empiezo a contarle todos mis dramas y a medida que iba, más yo me daba cuenta de que no era tan leve, estaba bastante ‘friqueada’ por este chico”, explica la joven. De pronto, un día la profesional le dice, tajante, a Camila que “no la puede ver más”. “No me dio explicaciones, no me derivó. Yo con el corazón roto nuevamente, porque uno se encariña con la persona que lo arregla mentalmente, dije: ‘Ok, no voy más’”.

Un mes más tarde, Camila se volvió a encontrar con la profesional pero en una circunstancia comprometedora. Es que, mientras se encontraba bailando en un boliche, vio a la joven detrás de ella “chapando” con un chico. Sin prestarle mayor importancia, siguió mirándola hasta que descubrió que la pareja de su psicóloga era su exnovio.

“Estaba chapando con mi ex, el mismo pibe por el que fui a terapia seis meses y te conté en cada p*ta sesión que estaba enfermo de la cabeza”, expresó en el metraje que suma casi 3 millones de reproducciones. Tras revelar que la psicóloga también se percató de su presencia, ella siguió bailando, pero luego terminó “en una ambulancia con un ataque de asma y oxígeno”.

“Este Story Time termina en una parte graciosísima que es que ahora estoy pagando la terapia de haber ido a terapia” concluyó la joven.

“Sospecho que se conocían desde antes”; “Por eso nunca vayan con psicoanalistas”; “Ya ni en la psicóloga se puede confiar”; “Mi psico se enamoró de mí”; “Pero quizás ella ya estaba con él y cuando se dio cuenta que era el mismo del que hablabas te dejó como paciente y eso está bien”, fueron algunas de las opiniones de los usuarios.