Su marido la engañó con el esposo de su amiga en las vacaciones y la historia se hizo viral

Una mujer compartió su impactante historia en la que un viaje de parejas, aparentemente amigable, se convirtió en un escenario de infidelidad sorprendente. Según la usuaria @marian_acosta, quien compartió la experiencia en primera persona, la protagonista del relato sospechaba que su esposo estaba involucrado con su mejor amiga. Sin embargo, la realidad resultó ser aún más chocante, era el esposo de ella.

La pareja, junto con otra amistad conocida en la escuela de su hija, solía compartir vacaciones, salidas y cenas. A medida que el tiempo pasaba, la relación se volvía tensa, y la mujer comenzó a notar el nerviosismo de su marido en situaciones íntimas.

Durante un viaje a un río, la mujer, preocupada por la relación de su esposo con su amiga, decidió sorprenderlos llevándoles mate mientras pescaban en el muelle durante la noche. La impactante revelación ocurrió cuando descubrió a su esposo y el esposo de su amiga en una situación comprometedora.

“No puedo describir lo que estaban haciendo, yo entré en un ataque de llanto y crisis”, compartió la mujer con indignación. Luego salió corriendo a la cabaña en la que se hospedaba su amiga para contarle y, cuando creyó que ya había vivido lo peor, se percató de que había sufrido la traición. “Cuando le conté, le vi la cara y me di cuenta que sabía. Ella sabía todo”, sostuvo. Después de ese hecho, reveló que nunca más volvió a retomar esa amistad.

Finalmente, luego de una noche de nervios y angustia, la pareja se separó y ya han pasado seis años y siguen sin retomar contacto, ni siquiera por la hija que tienen en común. “Fue como que se lo tragó la tierra, pero yo gané libertad”, concluyó.

El video que compartido en TikTok rápidamente se hizo viral, llegando a mas de 1 millon de reproducciones y miles de comentarios en los que varios usuarios compartieron relatos de historias similares.

Por ejemplo, un usuario contó una situación de incesto: “A mí me pasó con mi esposa con su propio hermano. Eso me costó una dura separación y seguido de divorcio”; otra internauta dijo “tremendoooo yo descubri a mi ex marido con la mujer del hermano!!! automáticamente lo dejé y crié a mis hijos solita”.

