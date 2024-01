El video que incriminaría a Nico de Brigada Cola en el robo a un supermercado

Javier Belgeri, el actor recordado por su papel de Nico en “Brigada Cola”, quedó envuelto en un hecho sospechoso luego de que en las imágenes de las cámaras de seguridad de un supermercado se lo ve en una actitud sospechosa. El programa Desayuno Americano publicó el video y comentaron la situación.

En el programa de América TV informaron que el hecho tuvo lugar alrededor de las 11 de la mañana de este viernes en una sucursal de la cadena de supermercados Día.

Y en las imágenes puede verse al actor parado frente a una heladera, mientras se agarra el pantalón y sostiene algo debajo de la remera. Al percatarse de esta situación, un hombre que estaba en el comercio salió a perseguirlo.

Belgeri, quien es conocido por su trabajo en la exitosa tira argentina de los ‘90, no sería la primera vez que es involucrado en un hecho aparentemente delictivo, ya que en 2017 quedó detenido tras asaltar un gimnasio del partido bonaerense de San Martín.

Javier Belgeri estuvo internado por su adicción a las drogas

Además, ese mismo año quedó internado en el Hospital Borda por su adicción a las drogas. Sobre esto habló en el ciclo Seres libres, el programa que conduce Gastón Pauls en Crónica TV y un intenso mano a mano con el actor contó a corazón abierto su lucha contra el consumo de sustancias psicoactivas.

“Arranqué a los 13 años. Mi primera adicción fue al alcohol. Ahí fue donde me agarré mi primer pedo y le daba duro. Esa fue una puerta que se abrió, física o espiritualmente, a que yo pase directamente sin escalas a la cocaína”, explicó.

“El mambo era sentir esa adrenalina de creerme el león y hablar, me sentía más lúcido. Tenía 14. Y a los 15 ya estaba hundido en un mar de cocaína que no me terminó matando porque creo que estuvo la mano de Dios”, se sinceró.

Sobre ese momento admitió: “Tenía alucinaciones. En una habitación tapado y acostado veía ratas que me miraban con los ojos iluminados y se iban y, hasta he visto en un refleja la parca. Esas cosas me hicieron asustar, pero igual seguía porque el cuerpo me lo pedía. Me encerraba solo a tomar.