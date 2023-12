“No saben qué robar”: la furia de Lourdes Sánchez por el insólito robo que sufrió en su casa

Lourdes Sánchez grabó un video que subió a sus historias en el que contó que les habían robado y por esa razón no podría bañarse, lo que la tenía bastante preocupada. Si bien se tomó muy liviano lo que les había ocurrido, debía ocuparse pronto para poder usar el agua caliente de su casa.

La bailarina salía de su casa y aprovechó para contar en su Instagram qué les ocurrió en la propiedad en la que viven con El Chato Prada y su hijo Valentín, que los dejó sin gas y, por ende, sin agua caliente.

“Chicos si algo le faltaba a este día... me robaron y no van a creer qué me robaron”, arrancó el video y soltó una risa irónica. “Me robaron el cobre que conecta el gas con la casa”, agregó.

Luego comentó que a raíz de esta situación, se quedaron sin el servicio hasta nuevo aviso y manifestó su molestia con la situación. “Estoy sin agua caliente, estoy sin gas. No saben qué robar, cualquier cosa ya roban. ¿Para qué un cañito chiquito de cobre?”, cerró.

En la siguiente historia, aclaró que los usuarios la verán todo el día con la misma ropa, ya que ensayó con su equipo para el Bailando 2023 y no se pudo bañar, por lo tanto, tampoco se puso ropa limpia.

El talento oculto del Chato Prada

Nadie duda de las capacidades del Chato como productor. Su recorrido al lado de Marcelo Tinelli es una garantía. Lo que no muchos conocen de él, es el talento desconocido que tiene y que vio la luz gracias a los contenidos que Lourdes compartió en sus redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Lourdes Sánchez mostró que El Chato tiene una gran afición por la jardinería y que esta habilidad la adquirió de su madre y de su abuelo. Sin embargo, no es lo único que sabe hacer bien.

Leonardo, el hermano de la artista correntina fue padre recientemente.

A la hora de ser consultado, en las historias de la cuenta de la red social de la camarita de la también cantante, sobre si le hubiera gustado ser jardinero en algún momento de su vida, El Chato Prada no dudó y asintió con la cabeza.

Acto seguido, no tuvo inconvenientes en revelar los secretos para mantener el pasto en buenas condiciones. El productor de 58 años contó que la clave es regalarlo bastante “cuando baja el calor”, para que las raíces no absorban el calor y también “lo abono bastante”.

El jardín de la casa de Lourdes Sánchez y el Chato Prada.

