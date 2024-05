Lourdes Sánchez anunció que tiene una oferta laboral que podría alejarla de la televisión por varios años

Lourdes Sánchez está lista para volver a Buenos Aires tras haber participado en la edición número 47 de la Fiesta Nacional del Surubí en Corrientes y pasar unos días en México.

Previo a su regreso tras haber pasado varios días en su provincia, la bailarina se vio obligada a aclarar los rumores que la señalaron como la sucesora del cargo del Instituto de Cultura de dicha provincia.

Entre los nombres que aparecieron en la lista tras confirmarse que Gabriel Romero, actual presidente del Instituto de Cultura de Corrientes, dejaría su cargo se encuentra el de la pareja del Chato Prada.

Por lo que se filtró, las autoridades están interesadas en un perfil menos político y así fue cómo surgió el nombre de Lourdes Sánchez. Eso sí, hay que destacar que no es la primera vez que la artista resulta tentada para un cargo en su ciudad de origen.

Ante la cantidad de comentarios, Lourdes aclaró en diálogo con LAM: “Me ofrecieron un cargo, que eso sí es seguro, ser la directora del Teatro Vera de Corrientes. Está buenísimo, es un teatro que amo”.

Luego de esto, agregó: “Después salieron a decir que iba a ser directora de Cultura, que iba a tener un Ministerio, pero eso desmiento. Siento que eso lo puedo hacer, pero el otro todavía no, tengo toda una vida por delante”. Al mismo tiempo, habló sobre esto en un programa radial.

“Sí, me enteré de esa lista y ese posible cargo, pero no, desmiento totalmente. Primero, nadie me lo propuso. Y no está en mi radar ser la directora de Cultura, una de las tantas fake news”, detalló dejando claro que no está mentalizada en cambiar su vida laboral, al menos por el momento.

De todas maneras, Lourdes no confirmó si estará por tomar el cargo, sino solamente dejó entrever que lo está evaluando. De hecho, lo tratará de confirmar en los próximos días.