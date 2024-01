Lourdes Sánchez se lesionó en pleno vivo del Bailando y peligra su continuidad en el certamen

Lourdes Sánchez preocupó a todos este lunes en el bailando tras haberse lesionado en vivo en plena coreografía. La bailarina hizo un mal movimiento durante un truco y casi que no termina su presentación.

Esta noche la conductora y su compañero bailando cuarteto, pero no tuvieron final feliz como cada vez que pisaron la pista más famosa del país. Es que se habría desgarrado en uno de los trucos del principio del baile por un mal movimiento.

Al finalizar la apuesta, Lourdes rompió en llanto por un fuerte dolor que sintió cerca de la pelvis y eso llamó la atención de todos en el piso, sobre todo de Marcelo Tinelli y del jurado.

“Parece que Lourdes se acaba de lesionar, no lo sabe pero está muy adolorida”, dijo el conductor. Lourdes explicó qué fue lo que pasó: “Lo sentí en el primer truco, pensaba que no iba a terminar la coreo. Me duele mucho, es el psoas”.

De esta manera, peligra la continuidad de Lourdes en el programa, en caso de que la lesión sea de gravedad, ya que en pocas semanas es la final. El programa finaliza a fines de enero y es una de las candidatas a llegar a esas instancias.

Lourdes Sánchez, una de las posibles finalistas del Bailando

No hay dudas de que es una de las participantes que más se destaca en el Bailando 2023 por su talento y la experiencia que tiene en el programa que conduce Marcelo Tinelli. Además, es de las más polémicas y protagonizó grandes cruces esta temporada.

La artista se cruzó duro con Flor Vigna, Coti Romero y Charlotte Caniggia, por mencionar algunas de las famosas con quien tuvo tensos idas y vueltas.

Además, sus compañeros la señalan como la “acomodada” y aseguran que tiene “privilegios” por ser pareja del Chato Prada, uno de los productores del programa de América TV.

Lourdes Sánchez bailó con Ecko y calentaron la pista. (Captura)

Sin embargo, ella argumenta que sus performance resaltan sobre el resto por la experiencia que tiene en el reality por los años que lleva como participante. Incluso, en ocasiones reemplazó a miembros del jurado.

Lourdes Sánchez debutó en el Bailando 2023.

Si bien la bailarina participó de diferentes ediciones de este certamen de baile, nunca logró llegar a la final y mucho menos ganar el gran premio, una meta que se puso para este ciclo.

Este año era una de las candidatas a quedarse con el título de campeona por sus brillantes presentaciones y ahora peligra su continuidad a pocas semanas de la final.