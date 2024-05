El verdadero motivo por el que Lourdes Sánchez canceló su casamiento con el Chato Prada

Lourdes Sánchez fue la angelita invitada de LAM del día miércoles y dio de qué hablar cuando confesó por qué no se casará con el Chato Prada, el famoso productor que durante el último tiempo se convirtió en noticia por su pelea con Marcelo Tinelli.

Según contaron, Tinelli habría dejado sin trabajo a la pareja de Lourdes Sánchez al desvincularlo de la productora LaFlia. Sin embargo, el Chato no dijo nada al respecto sobre el gran escándalo que se desató.

Este es el motivo que hizo que se suspenda la boda de los famosos.

Cabe recordar que el conductor fue duramente criticado en “Angel”, una de las canciones de Tini Stoessel en la que lo acusa de haber dejado si trabajo a su padre hace años y traicionarlo cuando decían ser como hermanos. Tras esa polémica, Marcelo Tinelli enfrentó una nueva.

Por lo que dijeron, fue un pedido de Federico Hoppe. Pero ninguno de los tres dijo algo al respecto sobre el escándalo y las acusaciones contra el padre de Cande y Juanita Tinelli. Ahora bien, quien desató una nueva polémica fue nada más ni nada menos que Lourdes Sánchez, histórica bailarina del Bailando.

Lourdes Sánchez no se casará: los motivos

La bailarina estuvo como invitada en LAM y contó el verdadero motivo por el que canceló su casamiento con el Chato Prada. Todo se dio cuando Nazarena Vélez le preguntó qué había pasado con la boda que tanto promocionaron los famosos.

Fue entonces que la correntina culpó a su novio y padre de su único hijo de cancelarlo y lanzó: “No nos vamos a casar. El Chato fue, esta vez yo no tengo nada que ver. A mí me parece que es una pérdida de plata, por eso no me caso. De canje no porque después hay que hacer mil chivos”.