El Chato Prada, furioso con Flor Vigna por picantes sus declaraciones contra Lourdes Sánchez

Flor Vigna y Lourdes Sánchez llevan un tiempo enfrentadas, pero todo empeoró cuando la pareja de Luciano Castro apuntó contra la bailarina en la posta del Bailando 2023. Las declaraciones de la cantante desataron un escándalo en el programa de Marcelo Tinelli y el Chato Prada salió en defensa de su esposa.

Las bailarinas se cruzaron en diferentes oportunidades, pero esta vez fueron las palabras de Flor Vigna, quien se refirió a la intimidad de Lourdes, las que generaron polémica y la dejaron en un lugar incómodo con la producción del ciclo.

“El otro día le dije a Luciano (Castro) que Lourdes Sánchez había dicho que era su permitido y me dijo ‘ah, desde antes de la pandemia’... como que venía insistente la cosa. Me dijo que lo venía tiroteando. También me contó varios affaires que tuvo, estuvo con mucha gente”, dijo Vigna sobre la correntina.

Además, deslizó que esto era pre-pandemia y no fue clara con los tiempos, por lo que dejó entrever que podría haberle sido infiel a su pareja, lo que molestó a Lourdes.

Habló el Chato Prada tras la pelea de Flor Vigna y Lourdes Sánchez

Ante esta situación, el cronista de LAM buscó al productor en los pasillos del Bailando y le consultó sobre esta situación, que lo dejó a él también en un lugar incómodo. “Desubicada, desubicada...”, dijo Prada sobre lo que ocurrió en el programa del miércoles.

“Fue feo”, agregó visiblemente molesto con la participante. Además, dejó en claro que con su pareja no atraviesan ni atravesaron una crisis: “Nosotros estamos súper bien con Lourdes asi que si intento desestabilizar algo, fue feo, es algo vintage”.

“¿Te sorprendió?”, le consultó el cronista. “¡Si, si! Si habla, que hable las cosas…si quiere decir algo, que lo diga bien y que diga todo lo que tenga que decir”, expresó sobre el comentario de Vigna en pleno vivo.

