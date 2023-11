Luciano Castro se sintió incomodado por una periodista paraguaya y la frenó en pleno vivo

Luciano Castro fue como invitado a La mañana de Unicanal, un programa paraguayo en el que protagonizó un momento incómodo con una de las conductoras del ciclo. Al ingresar al set, se refirieron al cuerpo y a la belleza del actor, algo que no le gustó y se lo hizo saber a los periodistas.

El artista fue a promocionar la obra “El divorcio”, que tuvo gran éxito en calle Corrientes en Buenos Aires. Dallys Ferreira, quien trabajó varios años en Argentina, fue quien lo presentó y, cuando fue a saludar a la otra conductora, ella señaló el brazo del Castro y exclamó: “¡Es de verdad, señora! ¡Es de verdad!”.

A continuación, le dio el doble beso, y el periodista Jorge Riveros le dijo: “Perdón, Luciano, por todo esto”. En ese momento, la producción puso el clásico tema que da clima de sensualidad y Dallys le preguntó si estaba acostumbrado a ese tipo de halagos.

“Lamentablemente sí”, contestó el actor. “¿Por qué? ¿No te gusta?”, indagó la conductora. “No me molesta, pero si yo lo hago al revés tengo una demanda. Si yo te digo ‘a ver si es de verdad…’, todos dirían ‘¡ehhh!’. Y vamos todos presos. Si lo hacés vos es gracioso; si lo hago yo voy preso. Pero no pasa nada, sigamos”, respondió el actor algo molesto.

“Me gusta que traigas este tema acá, porque…”. Pero Castro no la dejó terminar y afirmó: “Porque la igualdad (entre el hombre y la mujer) no existe. No la vendamos como humo. Pero no importa, vinimos a otra cosa...”.

“Vos conocés porque estuviste mucho en la Argentina. A mí no me molesta porque yo me sienta ‘prostituido’ por eso, sino que me molesta la desigualdad”. “Ah, me encanta”, concluyó Ferreira y lo invitó a sentarse en el living para iniciar la entrevista.

En 2019, el público y los medios de comunicación se vieron sorprendidos por la difusión de fotos íntimas de Luciano Castro, en un momento en que él atravesaba un impasse en su relación con Sabrina Rojas, su pareja en ese entonces.

La revelación de estas imágenes desencadenó un escándalo mediático. Sabrina Rojas, conocida por su desenvoltura en los medios, salió a hablar en nombre de la pareja en ese momento, explicando la situación y cómo habían vivido la separación.

La modelo compartió detalles de cómo ella y Luciano afrontaron el escándalo. Sabrina aclaró que ambos eran conscientes de la existencia de las fotos y que, en realidad, las esperaban en cierto sentido.

La separación que habían atravesado les había llevado a tener sus propias experiencias y aventuras durante esos tres meses separados. Sabrina admitió que ella también se había entretenido durante ese tiempo.

Sabrina Rojas también comentó sobre su reacción cuando Luciano le mostró las fotos que se había sacado en Instagram, mostrando sorpresa y preocupación.

Ella mencionó que era obvio que su exposición pública estaba casi garantizada, lo que la llevó a enojarse con él en ese momento. La falta de confianza en la mujer con quien Luciano había compartido las imágenes contribuyó a su malestar.

El impacto de la exposición mediática fue algo que ambos vivieron con dolor. Sabrina explicó que Luciano se sintió afectado por cómo la situación los expuso a ellos, a sus hijos y a ella misma.

No obstante, destacó que esperaba que él hubiera aprendido a manejarse de manera más cuidadosa en el futuro. Como una medida de precaución, después de reconciliarse, Sabrina retomó el control de las redes sociales de Luciano.

Años después del escándalo, Flor Vigna, la actual pareja de Luciano Castro, abordó el asunto de una manera relajada y desinhibida. Cuando el conductor de “Socios del Espectáculo” la mencionó, Flor Vigna bromeó al respecto y afirmó que para ella era un motivo de orgullo.

