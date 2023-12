Brutal ataque al actor Charlie Sheen en su casa: una mujer intentó asesinarlo

Charlie Sheen, reconocido actor estadounidense, fue víctima de un grave episodio en su vivienda de Los Ángeles, California. Días atrás, una vecina ingresó a su casa, lo estranguló e intentó matarlo, informó Noticias Argentinas.

La mujer identificada como Electra Schrock, de 47 años, forzó la entrada de la casa del actor con el solo objetivo de entrar para matarlo. Afortunadamente, Sheen no sufrió heridas de consideración.

El hecho ocurrió el pasado miércoles, pero trascendió en las últimas horas. Schrock fue detenida por efectivos policiales y enfrenta cargos por agresión con un arma letal, uso de la fuerza que puede generar una lesión corporal y robo residencial.

Según informó TMZ, la policía llegó rápidamente gracias a un llamado al 911 que alertaba sobre una pelea entre vecinos.

Charlie Sheen, el famoso hijo del actor Michael Sheen y hermano de Eugenio Estévez, tiene 58 años.

La mujer logró rasgar la camisa del actor de “Two and a half men” e intentó estrangularlo, pero la detuvieron a tiempo y Charlie Sheen no resultó herido, por lo que no fue necesario trasladarlo a un centro médico.

Esta no sería la primera vez que la mujer ataca al actor. Hace poco tiempo la acusó de arrojarle un líquido pegajoso a su auto y un día antes del ataque le habría tirado basura en la puerta de la casa del actor.

Charlie Sheen tiene una vida marcada por los excesos y los escándalos, aunque en el último tiempo parecía estar tranquilo y nuevamente enfocado en su trabajo. El pasado 30 de noviembre, el actor de 58 años debutó en Estados Unidos con la serie “How To Be a Bookie”.