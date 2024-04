Bajaron las tasas de los créditos, pero las empresas no pueden aprovecharlas

El Banco Nación anunció una reducción de las tasas de interés de los créditos para empresas, que ronda el 14%. Además, hay beneficios específicos para las del agro. Sin embargo, desde el sector empresario plantearon que, por la reducción del consumo y la caída en las ventas, están evaluando cómo tienen que ajustarse más que planeando inversiones.

“Con el objetivo de estimular la actividad económica, facilitar el proceso de inversión productiva y perfilar el rumbo de crecimiento, el BNA dispuso una nueva reducción del orden del 14% en las tasas de interés de los créditos para MiPyMEs y grandes empresas”, anunció la entidad bancaria en un comunicado. Y el presidente del BNA, Daniel Tillard, resaltó que apuntan a promover las inversiones en todo el campo productivo de la Argentina.

El presidente de la Federación Económica de Mendoza (FEM), Santiago Laugero, comentó que hace aproximadamente un mes empezaron a recibir ofrecimientos de créditos por parte de los bancos, lo que reconoció que no venía sucediendo. Sumó que, por un lado, las entidades bancarias no mostraban interés en emitir préstamos y, por el otro, tampoco las empresas en tomarlos, porque las tasas eran altísimas.

En las últimas semanas, sin embargo, han notado que ha crecido la búsqueda de colocar créditos, con reducciones de tasas. En el caso concreto del Banco Nación, mencionó que la reducción oscila entre el 10 y el 15%, dependiendo de las líneas y de las empresas. Laugero añadió que las de capital de trabajo rondan el 43% y otras están más altas, pero le han informado que están por bajarlas a un valor similar en los próximos días.

El titular de la FEM reconoció que se trata de un cambio muy importante, ya que tres meses atrás las tasas se ubicaban en el 100%. Analizó que hay un correlato en la baja de inflación, pero también una necesidad por parte de los bancos de realizar colocaciones, ahora que las Leliqs ya no son una opción.

Añadió que se ha dado vuelta el escenario, porque hasta hace poco había muchas empresas pidiendo financiamiento y poca respuesta de los bancos, mientras ahora sucede lo contrario. Manifestó que espera que en el corto a mediano plazo se produzca un acople de intereses, ya que, por ahora, lo que han manifestado las empresas socias de la FEM es que, en general, están evaluando posiciones y analizando posibilidades para reubicarse en la nueva realidad.

De todos modos, Laugero planteó que las tasas actuales ameritan acelerar decisiones de inversión. Pero reconoció que es probable que muchas empresas tomen estos créditos para pagar gastos corrientes, cuando lo que se necesita es financiamiento para inversión.

En cuanto a la situación de las empresas, añadió que no sólo les afecta la recesión, sino también el aumento de costos, como el del combustible, la energía eléctrica y el gas. Precisó que, en particular, las subas en las facturas de electricidad están teniendo un impacto muy grande, al punto que están siendo determinantes de ciertas decisiones. Manifestó que entienden que la transición energética requiere de plazos que no pueden ser tan cortos, sobre todo cuanto hay perspectivas de nuevos aumentos.

Agro

Fabián Ruggeri, presidente de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Acovi), manifestó que ya estaba al tanto de esta reducción en las tasas de los créditos del Banco Nación y resaltó que son “extremadamente negativas” (el último Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central mostró que los especialistas que participan del estudio pronostican una inflación acumulada de 203,8% para 2024).

Pese a eso, indicó que sigue resultando difícil invertir en el agro, porque la situación es distinta a la de otras pymes. En primer lugar, porque, por lo general, las del sector agrario son micropymes y las tasas de retorno no alcanzan el 43 a 45% que tienen las líneas de financiamiento más accesibles. Ruggeri planteó que, en el caso de las empresas vitivinícolas, el precio del vino no ha aumentado al mismo ritmo que el IPC, mientras que los insumos y los salarios sí han estado más cerca de la evolución general de los precios. Por eso, la rentabilidad no les permite poder pagar un crédito con ese interés.

Agregó que, en los últimos dos años, las tasas han sido elevadas para el retorno que tienen las actividades agrícolas, mientras antes de eso estaban entre el 12 y el 18%, y en ciertos casos sí resultaban accesibles. Pero subrayó que se debe considerar que, en todo el mundo, rondan del 2 al 2,5%. Y si bien en Argentina un 15% puede resultar muy beneficioso, no es una tasa lógica para invertir en el agro ni en ninguna empresa.

Analizó que el interés va bajando porque el mercado se va quedando sin pesos, por lo que los bancos tienen que ser más agresivos y reducir las tasas, pero con el poder adquisitivo a la baja, las empresas están vendiendo menos y tienen menor capacidad de pagar un crédito. Consideró que habrá que ver si el costo del financiamiento sigue bajando y si el país crece. Porque si se pide préstamos recurrentes para capital de trabajo, la situación es complicada, pero tomar uno para invertir en mejoras de productividad, para vender en un mercado recesivo, no tiene sentido.

Cuáles son las nuevas tasas

Los préstamos para las pymes tuvieron una reducción de 16 puntos en los préstamos para capital de trabajo, con una tasa de interés a 180 días que pasó de 59% al 43%. Para los clientes del segmento Agro, bajó el mismo porcentaje, pero a un plazo de hasta 300 días. Además, podrán acceder a la compra de maquinaria agrícola de producción nacional, en pesos, al 51,62%, anual.

El financiamiento para inversiones de Grandes Empresas tiene ahora una tasa fija del 44% -15 puntos menos que la vigente hasta el pasado lunes 15 de abril-, a un plazo máximo de 3 años. Y para las operaciones de inversión productiva de las MiPyMEs se dispuso una disminución de tasa del 13%, con lo que se pasó del 51% con Badlar a 38%, a un plazo de 3 años.

Para el segmento de microempresas y, en particular, para aquellos que tengan “Cuenta Comercio BNA” y operan a través de “+Pagos Nación”, se dispuso una línea de crédito destinada a capital de trabajo por un monto máximo de $ 15 millones, con una tasa fija que bajó del 65% al 48%.

El BNA también aplicó una reducción en asistencia financiera para MiPyMEs agropecuarias que sufrieron inclemencias climáticas: se bajó del 99% al 60% fija para el destino Inversión, mientras que para Capital de trabajo la tasa cayó del 112% al 65%, fija.

Además, descendió 11,4% la tasa para la operatoria “Descuento de Documentos”, lo que beneficiará a miles de pequeñas y medianas empresas que utilizan esta modalidad financiera para el funcionamiento habitual de sus acciones productivas y comerciales.