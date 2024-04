Mendoza no tendrá stand en la Feria del Libro de Buenos Aires: aseguran que el costo era millonario

La noticia suena antipática y ciertamente lo es: como sucedió en 2016, la Provincia de Mendoza no tendrá este año stand propio ni participación oficial en la Feria del Libro de Buenos Aires 2024, que comienza en una semana en la capital argentina y que puede ser considerado el mayor evento en su tipo de Sudamérica. Ahora bien, cuando se conoce la trastienda de la decisión de no invertir en ese puesto, que históricamente sirve para mostrar las publicaciones y los autores que salen desde nuestra provincia ante los ojos de un populoso público, la perspectiva ayuda, al menos, a entenderla.

Y es que, según explicó el subsecretario de Cultura del Gobierno de Mendoza, Diego Gareca, la decisión se tomó por estrictas cuestiones presupuestarias: el presupuesto previsto el año pasado para estas actividades se quedó extremadamente corto a la luz de los precios que la producción de esas acciones ha alcanzado en este momento “No vamos a estar presentes con un stand, eso está confirmado”, reconoció Gareca. Y explicó: “Entre el alquiler del lugar, la construcción del stand, y todos los gastos de producción, viajes, alojamientos y viáticos elevaba la cifra a unos 297 millones de pesos. Era mucho y no era lo presupuestado”.

Para dar más detalles, el titular de la cartera dedicada a la difusión y promoción de actividades relacionadas con el arte, en todas sus ramas, desde el Estado provincial, dijo que “en el pasaje de una gestión a la otra, vemos que hoy el país no es lo que se había pensado. Tenemos que trabajar con un presupuesto que debe realizarse en 2023 y para la actualidad no existen los costos que eran y ni siquiera los previstos”.

Diego Gareca, subsecretario de Cultura de Mendoza. Foto: Orlando Pelichotti

Gareca se permitió acotar que esto no se atribuye a “mala fe” de la gestión previa. “No fue por eso, sino porque el contexto actual nos muestra que todo está desfasado, y lo que se creyó que podía estar costando este año 30 millones de pesos, ahora cuesta 80, y eso hace imposible llevarlo adelante”.

El funcionario reconoció que hubo intentos por no dar de baja ese emblemático stand, que marca presencia mendocina en la Feria del Libro de Buenos Aires. “Analizamos distintas opciones para hacerlo. Una era asociarnos con San Juan y con San Luis, pero nos encontramos con que esas provincias han tomado decisiones similares, que es no estar presentes. No porque no se quiera, sino por los costos”.

A pesar de ello, Gareca contó que “sí van a viajar representantes de las bibliotecas populares de Mendoza y algunos escritores que ya tenían programada su actividad, en colectivos proporcionados por Cultura. También viajará el director de Ediciones Culturales de Mendoza y de la Biblioteca Pública San Martín, Pablo de Bartolo”.

Consultado al respecto de la particularidad de que un funcionario esté a cargo de esas dos áreas, Gareca dijo que esto se ha dado en otros ministerios y secretarías también, pero que en este caso “la reconfiguración no tiene que ver con lo administrativo, sino con hacer potenciar las dos expresiones expresiones a la vez, la de Ediciones Culturales y la de la Biblioteca”.

Feria del Libro 2022 Las librerías ya lo saben y la Feria del Libro, que cierra hoy sus puertas, lo confirmó: los jóvenes están impulsando el consumo de ejemplares y se posicionan como el segmento más fuerte. en el Julio Le Parc Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

La ausencia de Mendoza en la feria porteña tendrá, además de la falta de stand, otra expresión: y es que no se han editado todavía los libros correspondientes a los premios Vendimia 2023, el certamen literario más importante de la provincia y que tiene como parte de su galardón la edición del libro ganador y el viaje de su autor a la presentación en Buenos Aires. “Los libros todavía no han podido editarse y estamos en ese proceso. Van a publicarse, pero de cara a esta feria del libro está claro que no van a viajar”. A pesar del anuncio de la impresión de esos libros (se trata de cinco obras, correspondientes a las categorías Poesía, Cuento, Novela, Juvenil y Dramaturgia), Gareca no pudo confirmar la fecha en la que verán la luz.

Lo que sí pudo confirmar el subsecretario de Cultura de Mendoza es que habrá Feria del Libro de Mendoza este año, y volverá a Guaymallén. “El cuidado del presupuesto nos va a permitir hacer este encuentro. Será en el Le Parc entre fines de septiembre y principios de octubre”, aseguró. Además, dijo que se buscará también hacer episodios de la Feria en los departamentos, aunque por ahora eso no está confirmado. “Hoy garantizamos la Feria del Libro en Espacio Le Parc, que tendrá el lema ‘Las letras de Cuyo’, y a la que sumaremos actividades de San Juan y de San Luis”, cerró Diego Gareca.