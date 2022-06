Mendoza está perdiendo plata por tener los fondos de Portezuelo inmovilizados

El gobernador Rodolfo Suárez tuvo una interesante agenda en Buenos Aires, en la cual se reunió con el presidente Alberto Fernández en Casa Rosada, para presionar por ampliar el destino de los fondos de la ya complicada megaobra Portezuelo del Viento, a sabiendas que se espera un laudo negativo. Pero además, solicitó rapidez en el laudo presidencial, teniendo en cuenta que el dinero que tiene Mendoza reservado para ese fin está inmovilizado y “está perdiendo valor”, sobre todo por la creciente inflación a nivel mundial.

A la salida de la reunión, el Gobernador, que también consiguió fondos por $400 millones para obras cloacales en el Valle de Uco, dialogó con los medios de comunicación y expresó que hubo un “compromiso” de parte del mandatario nacional para resolver rápidamente el laudo sobre la megaobra Portezuelo del Viento, aunque habló sobre la necesidad de poner la plata que ya tiene Mendoza reservada con ese fin “a producir en forma inmediata”, ya sea con esa obra, o con otras de índole productiva, teniendo en cuenta que Fernández ya anticipó un laudo en contra de la provincia.

Por otro lado, Suárez marcó la necesidad de tener disponibles los dólares que ya se han recibido por parte de la Nación, para que no pierdan valor y que tampoco se pierda más tiempo, en un contexto de crisis económica y de falta de generación de empleo.

Según marcó el Gobernador, el Presidente escuchó y “se comprometió” a resolver pronto el tema, “ya que hay un dinero que tenemos depositado y que hay que utilizarlo porque es necesario para generar empleo genuino”.

Mientras Suárez hablaba en Buenos Aires sobre tener acceso rápido a los dólares de Portezuelo del Viento (que hasta el momento han llegado U$S 442 millones), en Mendoza, el jefe de bloque de senadores de Cambia Mendoza, Martín Kerchner, informaba que la Provincia tiene “perdidas millonarias” por el “costo de oportunidades” a las que no se pueden acceder, según el ex funcionario de la gestión de Alfredo Cornejo.

“Habiendo ya recibido nuestra provincia 11 desembolsos desde el gobierno nacional, que totalizan U$S422,3 millones, estimamos un costo de oportunidad financiero aproximado de U$S2,6 millones (que serían $312 millones) de hasta abril de este año, reflejado en pagos de impuesto a las ganancias, monto que indudablemente podría haber sido utilizado para innumerables fines de políticas públicas en Mendoza”

“Hoy Mendoza tiene dos problemas: no poder realizar la obra, y el impedimento por parte de la Nación para invertir adecuadamente el capital recibido que podría destinarse, entre otras, cosas a obras, por eso debemos poner nuestras energías en que Alberto Fernández resuelva pronto”., decía el senador.

Para Kerchner, hay una “renta renunciada” para la provincia, que se está recibiendo desde hace más de 2 años en los desembolsos desde Nación para la obra Portezuelo del Viento.

“El dinero que se pierde y al cual la provincia no puede darle uso alguno, ni edilicio, ni financiero, por lo que sólo lo estamos acumulando en un fideicomiso del Banco Nación, del cual no se puede hacer ningún tipo de inversión financiera”.

Obras hídricas en mente

El mandatario, que viajó junto al ministro de Infraestructura, Mario Isgró; y el titular de Emesa, Pablo Magistocchi, comentó que se planteó el tema de Portezuelo del Viento, en el cual “hay una oposición de las otras provincias”, pero que también puso en valor la posibilidad de destinar parte de ese dinero a obras hídricas.

“Para Mendoza, como también para el mundo, el recurso estratégico es el agua. Ante un periodo de escasez, que viene para quedarse, es necesario optimizar el uso de agua, y eso se optimiza mediante obras necesarias, para que el recurso no se pierda, para reservarlo y para destinarlo a aquellas áreas productivas que hagan crecer a la provincia”, expresó.

En este sentido, marcó que “eso tiene que ver con los alimentos que va a requerir el mundo en el futuro y es una gran oportunidad que tenemos, con esos fondos, pensar en la Mendoza a 30, 40 o 50 años”.

De igual manera, expresó que van a “esperar el laudo” e insistió en que la audiencia “fue principalmente para pedir celeridad en el laudo e ir definiendo estas cosas. Sea cual sea la decisión que tome Fernández, asumimos el compromiso de que estos fondos sean destinados a obras que hagan crecer a Mendoza y que hagan triplicar las exportaciones. Si no es Portezuelo, será El Baqueano u otras obras hídricas. Esa es una decisión que vamos a tomar entre todos, no solamente este gobernador”.

Respecto a si es optimista o no sobre el laudo, Suárez aseguró que lo que le genera optimismo es la posibilidad de que se puedan “liberar los fondos”, y enfatizó en que “lo malo es tener la plata paralizada en un mundo donde hay inflación en el dólar”.

Y agregó: “Tener dólares inmovilizados implica que se va perdiendo plata con el tiempo. Tenemos que poner esa plata a producir en forma inmediata”.

$400 millones para un departamento peronista

Antes de la reunión con Fernández, Suárez consiguió la firma tras una reunión con el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, de un crédito por $400 millones para construir la primera etapa del colector cloacal de Tunuyán que beneficiará también a los otros departamentos de la región del Valle de Uco y a Rivadavia.

El dinero, que provendrá de un préstamo a través del Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional (FFFIR), será utilizado para la primera etapa de la obra y se desarrollará a través de Aysam. La idea es renovar el colector cloacal principal de Tunuyán que se ubica sobre la avenida San Martín del departamento.

En esa reunión participaron el intendente tunuyanino, Martín Aveiro; el ministro de Infraestructura, Mario Isgró; y la secretaria de Provincias, Silvina Batakis.

“Es una obra importantísima no sólo para Tunuyán sino también para todos los departamentos de la región, ya que se podrá renovar todo el sistema. Por eso también estamos con el intendente Aveiro que nos ha acompañado para la firma de este préstamo y esto es bueno para toda la provincia”, aseguró el Gobernador.

En tanto, Aveiro marcó que la obra significará una “posibilidad de crecer” para la región: “Esto permite ayudar a Tunuyán, pero también la posibilidad de cloacas en Tupungato, generar nuevas zonas irrigadas y, como dijo el Gobernador, seguir cuidando el ambiente, con la importancia que eso tiene”.

Intensa agenda en Buenos Aires

Además de la reunión con el ministro del Interior De Pedro y el presidente Fernández, el mandatario mendocino mantuvo un encuentro con el ministro de producción, Matías Kulfas; mientras que de Mendoza también participó el presidente de Emesa, Pablo Magistocchi. Allí se hablaron de temas y posibles obras “relacionadas con la producción y la generación de energía”, marcaron.

En tanto, pasadas las 14, Isgró estuvo con el ministro de Economía, Obras y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis. Allí el ministro pidió acelerar la nueva licitación de la ruta 40 entre Bardas Blancas y Ranquil Norte, en el sur de Malargüe. Esa obra, detenida desde 2018, por la quiebra de la empresa que ganó la licitación anterior, es clave para las gestiones realizadas el martes en Neuquén con YPF, que perforará dos pozos exploratorios para Vaca Muerta y, para las que viene haciendo para reactivar la mina de sales de potasio en el extremo sur provincial.

Hablando de sales de potasio, a las 16 el mandatario provincial se dirigió a la Embajada de Canadá, donde dialogó con el embajador Reid Douglas Sirrs, de cara a la visita de Suárez a la feria minera de la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), la más importante del mundo, en la cual planteará a inversores la reactivación de Potasio Río Colorado (PRC).