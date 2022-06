Caso Salgado: no iría preso hasta que la Corte provincial decida si hay causas prescriptas

El caso de Sergio Salgado, ex intendente de Santa Rosa, con una condena de 5 años de prisión por 4 causas vinculadas a delitos económicos, tuvo movimientos ayer. La Corte Suprema de la Nación, a la que acudió el sanatarrosino, rechazó los planteos de la defensa por cuestiones formales.

La condena podría quedar firme, pero primero la Sala 2 de la Suprema Corte provincial debe resolver si a Salgado se lo juzgó por causas ya prescriptas. Esto abriría la puerta a la revisión de la pena, algo que pedirá la defensa, que insiste en sostener que hay 3 causas ya prescriptas, quedando solamente pendiente la acusación por concusión en el estacionamiento del predio de La Salada.

“En los próximos días la Sala II resolvería el tema de las causas prescriptas, o no, de Salgado”, indicó a Los Andes una fuente con acceso a la causa del ex jefe comunal peronista de Santa Rosa. La decisión del máximo tribunal podría tener un efecto dominó en la situación procesal del ex intendente de Santa Rosa porque de considerar que las causas están prescriptas, la defensa pedirá una reducción de la pena.

En junio del 2020, un fallo de la Sala II fundamentado por el ministro José Valerio y al que adhirieron las dos juezas de cámara Alejandra Orbelli y Marina Isuani. Esta instancia fue apelada y recayó en el máximo tribunal nacional.

Los movimientos en el caso se dan luego del rechazo unánime de sus cuatro miembros de la Corte nacional, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Los jueces desestimaron la presentación realizada por incumplimientos de los recaudos establecidos en el reglamento sobre los escritos de interposición del recurso extraordinario y del recurso de queja por denegación de aquél.

Para Carlos Moyano, abogado defensor de Salgado, hubo “excesivo rigorismo ritual manifiesto” por parte de la Justicia nacional e interpondrá un recurso de reposición. Sin embargo, indicó a Los Andes que si hay o no prescripciones en las causas es algo que debe resolverse porque “le han dado 5 años por varias causas, si hay prescriptas como decimos nosotros, la pena debe ser menor”, aseguró.

No obstante, entiende que su defendido “podría ir preso, pero no debería porque no está resuelto el tema de las causas prescriptas”.

A la espera de la Corte provincial

La Sala II que deberá dar precisiones sobre el futuro de Sergio Salgado deberá conformarse con nuevos integrantes, distintos de los originales. De los siete ministros de la Corte, solamente María Teresa Day no ha intervenido en el caso, por lo tanto será una de las que conformen la sala además de dos camaristas civiles.

Si para el órgano judicial las causas no han prescripto, la posibilidad de que Salgado vaya a prisión es más concreta. “La Fiscalía es la que pide la detención, la Cámara es la que debe otorgarla y la Policía es la que lo detiene”, agregó una fuente que sigue de cerca el proceso judicial.

Cabe recordar que Salgado estuvo preso en abril de 2016 -a los pocos meses de haber asumido su tercer mandato como intendente- por la emisión de cheques sin fondo con la firma de la municipalidad. En total, pasó 6 meses en prisión hasta que la Corte le revocó la prisión preventiva en un fallo firmado por Omar Palermo, Jorge Nanclares y Julio Gómez.

En junio de 2018, los tribunales de San Martin ya habían declarado culpable a Salgado pero la sentencia del organismo encabezado por Armando Martínez no quedó firme porque se trataba de la primera instancia. Por lo tanto, Salgado no quedó detenido pero tuvo que ir todos los meses ante la Justicia a notificarse.

Cuatro años después, su situación judicial puede tener un vuelco si la Sala II de la Suprema Corte entiende que las causas no están prescriptas y por lo tanto la condena debe quedar firme. La defensa de Salgado, por supuesto, recurrirá a las máximas instancias para evitar que el santarrosino termine tras las rejas.