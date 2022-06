Bonarrico: un aliado del Gobierno pidió que Ibañez vaya a dar explicaciones a la Legislatura

Un aliado del oficialismo votó a favor de que el ministro Víctor Ibáñez acuda a la Legislatura a dar explicaciones sobre el subsidio millonario al pastor Héctor Bonarrico. El diputado provincial Jorge Difonso (Unión Popular) sorprendió a propios y extraños al considerar que es “razonable” la solicitud que presentó el peronismo.

“Me parece razonable que se explique lo que ha sucedido y por eso voté a favor. Nosotros no tenemos ninguna conducta partidaria que acatar”, aseguró el legislador sancarlino en relación al pedido que presentó el Frente de Todos esta mañana..

Y afirmó: “En lo personal he votado en lo que creo. Me parece bueno que se explique y que se aclare lo que ocurrió. Yo recuerdo a Bonarrico cuando votó a favor de la modificación de la ley 7722″.

“He seguido todo por lo que ocurre en la prensa. El bloque está integrado no sólo por personas del radicalismo y he votado conforme a lo que creo. No viene mal que se explique porque son fondos públicos y se ha generado una duda sobre el desempeño de un funcionario”, argumentó Difonso.

Y cerró en su alocución: “Acá con seriedad se debe explicar lo que ha ocurrido y no debería haber ningún tapujo para hacerlo, con transparencia”.

El Frente de Todos reclama que el ministro de Gobierno, Víctor Ibañez, acuda a la Legislatura a explicar el subsidio de 18 millones de pesos que el Ejecutivo había destinado y posteriormente derogó a la fundación Acción Social del pastor Héctor Bonarrico.

Ante esto, desde el oficialismo el encargado de responder fue el jefe del interbloque Diego Costarelli, quién aseguró que el peronismo “hace un show de esto” y sostuvo: “No tenemos nada que esconder”.

“Nosotros no podemos manifestarnos a partir de las declaraciones de una persona. El convenio estuvo bien realizado y no tiene ningún vicio de ilegalidad. ¿A quién se le podría ocurrir que el Ministro ibañez haría un convenio que sea ilegal para Mendoza?”, afirmó el legislador radical.