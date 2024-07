El acuerdo de los empleados judiciales reabrió una fuerte interna en la Suprema Corte de Mendoza

La polémica por el paro de casi 20 días de los empleados judiciales y su posterior acuerdo entre las partes generó un punto más de conflicto, en este caso dentro de la Suprema Corte, ya que el ministro José Valerio criticó cómo gestionó desde el día 1 el presidente de la Corte, Dalmiro Garay, todo el proceso paritario y de conciliación obligatoria.

El supremo consideró que el acuerdo no estuvo bien diagramado por Garay, ya que aseguró que el Estado “no puede devolver dinero”, tal como acordó este martes por la noche la Corte con el gremio de empleados judiciales, liderado por Ricardo Babillón.

por lo que podría tener un problema luego a la hora de realizar los “reintegros” del sueldo, tal como anticipó la Suprema Corte en un comunicado.

En diálogo con radio Jornada, Valerio dijo que es un “crítico de la resolución del Presidente”, en relación a Garay, al indicar, en primer lugar, que “no tenía las atribuciones para hacerlo”. Pero también cuestionó que se “ejecutaran” los descuentos.

“Yo creo que no tiene atribución el Presidente solo para descontar, sí lo tenía si la Sala Administrativa le daba la atribución”, marcó, por lo que consideró que hubo una decisión unipersonal en este tema. No obstante, desde la Suprema Corte respondieron a Los Andes sobre estos cuestionamientos y aseguraron que sí estaban al tanto el resto de los ministros.

En sus declaraciones Valerio comentó además que hubo empleados “a quienes les descontaron sin haber hecho un solo día de paro. ¿Qué pasará con estas personas?”, se preguntó, y ejemplificó que incluso uno de ellos tenía un descuento “injustificado” del 30 de abril y que aún no recibía el dinero.

No obstante, el ministro amplió con otro interrogante: “El otro problema es que el Estado no puede devolver dinero. ¿Cómo va a devolver? ¿Cuál es el justificativo? Acá el problema es que no se tendría que haber descontado, como lo anticipé. Lo que había que hacer era poner en conocimiento a los empleados sobre la situación y hacer el mayor esfuerzo por la conciliación”.

Sobre los descuentos, también sostuvo que en algunos casos “se descontó más que el límite del embargo, que es el 30%. Les descontaron más allá de los límites de lo disponible”, esgrimió.

Desde el Poder Judicial insistieron a este medio en que hubo “reuniones en pleno” de la Corte, donde se definieron las medidas a tomar; y además agregaron que podrán devolver el dinero a los empleados, “como ocurrió en diciembre del 2022, cuando se les devolvió el dinero de los días de paro descontados a los funcionarios judiciales”.

LOS PUNTOS DEL ACUERDO Y LA DEVOLUCIÓN DEL DINERO DESCONTADO

En primer lugar, la Suprema Corte informó que reintegrará el descuento salarial que les realizó a los empleados que se plegaron a las medidas de fuerza, pero con condiciones, ya que deberán devolver “con trabajo, los días de paro que hayan realizado”.

Tanto la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa y Pupilar se comprometieron, en tanto, a “instrumentar la habilitación -a través de sus respectivas direcciones de Recursos Humanos- de un formulario de adhesión, a los fines de proceder al reintegro de los días descontados por las medidas de acción directa, para aquellos agentes que quieran devolver los días no trabajados”.

Los empleados podrán prestar servicios durante la feria judicial de julio, “en horarios normales y habituales o en contraturno”. La otra opción es con licencias compensatorias, “con la posibilidad de combinarlas hasta el 30 de septiembre”.