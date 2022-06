Caso Bonarrico: qué pedirá la UCR sobre todos los subsidios que se entregaron en la gestión de Francisco Pérez

El oficialismo y la oposición han seguido esta semana la polémica por el caso Bonarrico en la Legislatura provincial. Tras las denuncias que ya han sido formuladas por distintos partidos políticos para que se investigue el convenio que se había acordado -y que fue derogado- entre el Gobierno y la Fundación Acción Social, presidida por el ex senador Héctor Bonarrico, por $18 millones, la lupa está puesta ahora en los subsidios entregados en los últimos años.

Este martes, el Frente de Todos presentó un pedido de informes, que fue aprobado por el Frente Cambia Mendoza, para que se informara sobre todos los acuerdos en subsidios a organismos y ONG en los últimos 6 años, es decir, durante las gestiones de los radicales Alfredo Cornejo y Rodolfo Suárez.

No obstante, el oficialismo presentó un proyecto in voce, en el cual pedían ampliar esta solicitud y tomar los últimos 10 años de la provincia en concepto de reparto de subsidios, lo que abarcaría a la mayor parte de la gestión de Francisco Pérez. No obstante, no consiguió los 2/3 de los votos necesarios (porque el proyecto fue presentado en el momento), ya que el peronismo decidió votar en contra, y salieron a acusar al oficialismo de “querer embarrar la cancha”, sumando esta gestión peronista.

El radicalismo avanza en el pedido de informes sobre subsidios

Sin embargo, ayer la presidenta provisional del Senado, Natacha Eisenchlas, en conjunto con otros senadores, presentaron nuevamente un pedido de informes, que se votará el martes, que tendrá el mismo espíritu de lo presentado el martes, ya que amplía la solicitud del PJ respecto a todos los subsidios entregados por el Gobierno a 10 años, en vez de 6 como solicitó la oposición.

“Nosotros entendíamos la posición del Frente de Todos en su momento y creímos importante acompañar el pedido de informes que solicitaron en su momento. No obstante, les pedimos que incluyeran los últimos 3 años de la gestión de Francisco Pérez -es decir desde el 2012 en adelante - para conocer cómo se habían manejado los subsidios en los últimos 10 años, pero nos dijeron que no”, comentó a Los Andes.

Natacha Eisenchlas, presidenta provisional del Senado.

En este sentido, señaló que el oficialismo podría haber modificado el proyecto de ellos, y aumentarlo a los 10 años, “pero decidimos no hacerlo”.

Eisenchlas, de esta manera, disparó contra el peronismo: “En virtud de la negativa del Frente de Todos, nos hace dudar que sus intenciones sean que se sepa sobre este tema de los subsidios; y no tener un viso de utilización política que no corresponde, porque estamos hablando de un tema importante para muchísimas organizaciones que cumplen un fin social”.

Y finalizó: “Por eso presentamos este proyecto. No entendemos de qué manera, pedir más información sobre el tema implicaría ‘embarrar la cancha’ como sugirió el martes el senador Lucas Ilardo”.

El pedido de informes de la UCR

Precisamente, el pedido de informes solicita en su artículo 1 al Poder Ejecutivo que “remita informe sobre los subsidios, aportes, condonaciones de deuda, actos administrativos similares y demás egresos monetarios provenientes de las finanzas públicas provinciales realizados en virtud de convenios y/o instrumentos asimilables relacionados con Organizaciones de la Sociedad Civil desde el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2015″.

Respecto a esta solicitud, pide específicamente información en relación a los siguientes puntos:

a) Listado y descripción de las organizaciones participantes, situación legal de las mismas en el periodo comprendido en el presente proyecto y montos respectivos.

b) Objeto y motivos que dieron origen a los actos administrativos correspondientes, como así también el periodo de vigencia de los mismos.

c) Seguimiento, rendiciones y controles realizados.

d) En caso de corresponder, copia de los convenios y/o instrumentos administrativos correspondientes.

Entre los fundamentos del proyecto, que se aprobará con seguridad ya que Cambia Mendoza cuenta con mayoría para hacerlo, señalaron que en los últimos días “ha tomado trascendencia en la agenda pública la temática relacionada con la vinculación económica y financiera del Estado provincial con Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) de distintas características”.

En este sentido, argumentaron desde el oficialismo que sostienen “la pertinencia de la colaboración del Estado con las OSCs cuya finalidad sea contribuir al desarrollo humano en sus distintas aristas, ya que las mismas realizan una labor muy importante incluyendo en sus actividades a una gran porción de la población que en muchas ocasiones no tiene relación directa con el Estado”, y agregaron que la implementación de las políticas públicas “se perfecciona a través de la participación de la comunidad organizada, por lo cual desde hace décadas que las leyes de Presupuesto provincial incluyen partidas destinadas a fortalecer el rol del Estado en este sentido”.

De esta manera, señalaron que la información solicitada “debe ser lo más completa posible” para fomentar la transparencia en la gestión pública, y finalizaron que, “en virtud de que esta Cámara ya ha aprobado pedidos de informes en este mismo sentido correspondientes a un determinado periodo de tiempo, el presente proyecto tiene como objetivo completar la información solicitada abarcando un lapso mayor”.