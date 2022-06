Sube la tensión: el Gobierno convocó a 60 para que vuelvan a trabajar y el viernes hay otra reunión

Una resolución del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, firmada por Ana María Nadal intima a 60 anestesistas, que prestaran servicios previos al 31 de marzo, a retomar sus tareas. De lo contrario serán sancionados. Mañana habrá una nueva reunión entre el Gobierno y los anestesistas.

Este jueves el Gobierno provincial oficializó la emergencia en anestesiología que obliga a los profesionales de la salud a retomar las labores que habían suspendido por su reclamo laboral. Con nombre y apellido publicó quiénes deben volver a sus puestos de trabajo y quien deba justificarlo lo deberá hacer ante la Dirección General de Recursos Humanos y la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

La Resolución 996, publicada en el Boletín Oficial, intima formalmente a 60 anestesiólogos a que se dirijan a trabajar a los hospitales y centros médicos dónde prestaban servicios. La normativa se publica un día antes de la segunda reunión que llevarán adelante en Casa de Gobierno ambas partes en el conflicto: representantes del Gobierno provincial y de los anestesiólogos.

Según quedó establecido en la emergencia por el servicio de anestesiología, la convocatoria a los puestos de trabajo “se realizará bajo la modalidad y condiciones que cumplía el profesional previo al mes de marzo de 2022″.

De todos modos, esas condiciones podrían modificarse “de acuerdo a las necesidades del servicio y previa notificación fehaciente al profesional convocado” por parte de las autoridades de los hospitales.

Por otro lado, la medida sostiene que los profesionales deben prestar el servicio efectivamente durante un plazo de 120 días que podría ser prorrogado.

Quienes no asistan deberán justificar su ausencia ante la Dirección General de Recursos Humanos y la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Esta última tendrá la potestad de elevar al Honorable Consejo Deontológico “las actuaciones a los fines de evaluar el inicio de sumario”.

Una vez concluido ese proceso, el Comité Deontológico podrá suspender las matrículas desde 1 hasta 5 años, lo que implicaría también la inhabilitación para trabajar en el sector privado.

Se presentaron sólo 4 personas

Desde el ministerio de Salud provincial indicaron que durante la semana pasada y ayer se enviaron las notificaciones formales, tanto por mail como en el domicilio para que los prestadores volvieran a prestar servicios. Según se indicó, fueron 63 las citaciones (hay cinco que no fueron convocados nuevamente) y de ellos cuatro se presentaron de manera voluntaria. También reconocieron posibles errores en los documentos, pero dijeron que eso no invalida la notificación.

“Se manda la notificación al hospital y al prestador. Luego, los hospitales informan la nómina y avisa quienes no regresaron. Ahí se inicia el proceso de sumario, que no es inmediato. Pero se va a aplicar la ley”, indicaron agregando que en caso de que estos no regresen se recurrirá a otros de los 229 anestesiólogos que tiene la provincia para cubrir las vacantes.

La segunda reunión

La Mesa de Diálogo se reunirá por segunda vez mañana a las 11 en el Salón de Acuerdos del Ministerio de Salud luego del primer cónclave que tuvo lugar el pasado 20 de mayo. Hasta allí llegará la titular de la cartera, Ana María Nadal y los representantes como el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, la senadora oficialista Natacha Eisenchlas, el senador peronista Juan Pablo Gulino y la diputada Paola Calle (PJ) quienes escucharán las demandas de los profesionales de la salud y estudiantes residentes, en busca de crear acuerdos.

Por el lado de los anestesiólogos se espera por Arturo Salassa y demás referentes del sector que mantiene un duro conflicto con el Gobierno provincial y la intención es acercar posiciones.