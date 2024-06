Ley Bases: los senadores de Mendoza tienen decidido sus votos pero crecen las críticas y enfrentamientos

Con una alta expectativa en el Congreso Nacional, el Senado iniciará este miércoles a las 10 el debate en el recinto de la Ley de Bases y el paquete fiscal, ambos mega proyectos promovidos por la Casa Rosada en el inicio del mandato del presidente Javier Milei.

Con una votación que se presenta reñida y con un Gobierno Nacional que cuenta voto a voto, en Mendoza, los 3 senadores que representan a la provincia no votarán en conjunto. Por un lado, los radicales Rodolfo Suárez y Mariana Juri, acompañarán la Ley Bases y la propuesta con modificaciones del gobierno de Javier Milei; mientras que con una posición férreamente en contra, estará Anabel Fernández Sagasti, de Unión por la Patria.

El voto en contra de Fernández Sagasti

Quien salió este mismo martes a criticar el proyecto fue la propia Fernández Sagasti, quien aseguró que a Mendoza no le irá bien si se aprueba la ley. Si bien hace algunos días señaló que la provincia perdería como costo fiscal unos $6.500 millones este año, indicó que el rojo “será mayor”.

“Lamentablemente esa estimación quedó muy corta y el perjuicio será el CUÁDRUPLE por los cambios realizados en el último dictamen”, dijo en redes sociales. Y agregó: “Por los cambios recientes realizados en el dictamen (y con los cuales logró conseguir las firmas que le faltaban) Mendoza perderá $25.000 millones durante 2024″.

La senadora afirmó que el presidente Javier Milei “se salió con la suya”, y apuntó contra Suárez y Juri, a quienes los acusó de “cómplices”; mientras que sobre el gobernador Alfredo Cornejo, dijo que está “calladito”.

Fernández Sagasti indicó que, según el informe actualizado de la Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional (OPC) “el efecto Neto de la ley Fiscal con las modificaciones incorporadas le hace perder a Mendoza incluso más recursos que los que ya perdía con el texto original, dado que lo que se pierde por reducción de alícuotas y beneficios en el Impuesto sobre los Bienes personales se amplifica, mientras que lo que se recuperaba por mayor recaudación del impuesto a las ganancias, será menor a lo previsto principalmente por el régimen para trabajadores patagónicos y otras actualizaciones”.

Es un cambio INJUSTO Y REGRESIVO



Debido a que se transfiere la carga del ajuste desde quienes tienen altos patrimonios a quienes obtienen rentas derivadas del trabajo personal. Es decir, se hace caer el peso del ajuste otra vez sobre los asalariados. No sólo que (al contrario de… — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) June 11, 2024

“Esto rompe con uno de los argumentos más importantes del gobierno provincial: que la ley Bases nos beneficia con mayores recursos fiscales en un contexto de fuerte caída de los mismos. Mendoza perderá y mucho, el único que gana es Cornejo en su afán por ser obsecuente de Milei”, acotó.

La aprobación radical

Del lado de Mariana Juri, a fines de mayo publicó en redes sociales su acompañamiento a la Ley Bases, con una foto junto al senador Suárez: “Avanzamos con la firma del dictamen de la Ley Bases en el Senado. El Gobierno nacional debe contar con las herramientas que solicitó para mejorar la situación de millones de argentinos y gestionar soluciones.

Avanzamos con la firma del dictamen de la #LeyBases en el @SenadoArgentina.



El Gobierno nacional debe contar con las herramientas que solicitó para mejorar la situación de millones de argentinos y gestionar soluciones. pic.twitter.com/DpkfbtyJRv — Mariana Juri (@mariana_juri) May 29, 2024

En el caso de Suárez, en las últimas semanas sostuvo que la ley Bases “impacta bien en la Argentina” si se aprueba; y adelantó que podría ser “muy perjudicial para la economía argentina, para la visión que el mundo está teniendo de la Argentina” si se vota en contra en el Senado.

Para Suárez, es “un paso que se da” este proyecto y adelantó la necesidad de “modernizar el Estado y avanzar en reformas que formenten la inversión, que es lo que necesitamos”.

“Yo puedo adelantar mi voto. Voy a votar en forma favorable a las dos leyes. Lo hemos hablado con el gobernador, queremos apoyar. Queremos que este Gobierno tenga las herramientas para que pueda hacer en definitiva lo que la gente votó”.

También expresó que una eventual votación positiva podría ser “el puntapié inicial” para el progreso del país y transitar un sendero de recuperación. }

Voto a voto

De tener la luz verde de la Cámara Alta, deberán regresar a la de Diputados por las modificaciones que sufrieron durante el tratamiento en comisiones. Tanto la Ley de Bases como el paquete fiscal se debatirán por separado y la votación será por capítulos, según quedó diagramada la discusión en el hemiciclo senatorial durante la reunión de labor parlamentaria que encabezó ayer la vicepresidente y titular del Senado, Victoria Villarruel, con los jefes de los bloques.

En el cónclave, los presidentes de los espacios acordaron que tendrán 10 oradores por bloque en el tramo que comprenderá la ley de Bases.

El peronismo, que se divide en dos bloques, pero funciona como interbloque en la práctica, también se ajustará a la propuesta realizada por el oficialismo.

Es decir, el bloque Unidad Ciudadana, que conduce Juliana Di Tullio (Buenos Aires), y el Frente Nacional y Popular, que lidera José Mayans (Formosa), se repartirán los 10 discursos de un total de 33 senadores que componen ambos espacios. Por otro lado, en el paquete fiscal la lista de oradores se reduce a 5 por bloque con la misma lógica que en Bases. A esto se sumarán los discursos de cierre de los presidentes de los bloques y miembros informantes.

A su vez, no descartan que la sesión pueda dividirse en dos partes con un cuarto intermedio como ocurrió en la Cámara baja durante el debate de la ley de Bases madre, en febrero pasado.

“Si amerita va a haber”, sostuvo a Noticias Argentinas una de los protagonistas de la reunión.

Esta modalidad vaticina una profunda discusión en Bases que contiene capítulos sensibles como facultades delegadas, privatizaciones, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El dictamen de mayoría que logró llevarse el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el pasado 29 de mayo no conformó. Eso quedó plasmado con la gran cantidad de firmas en disidencia.

Por esa razón, la votación por capítulos se vuelve un escenario utópico para La Libertad Avanza, ya que varios senadores aspiran a modificar artículos durante la votación en particular.

Hasta el propio oficialismo podría impulsarlos para salvar alguno de ellos. El ejemplo más nítido en este sentido es el caso de Aerolíneas Argentinas.

La aerolínea estatal se encuentro dentro un paquete de empresas sujetas a privatización y las voluntades negativas en el hemiciclo por su eventual venta podría hacer caer el capítulo completo. Algunos senadores propusieron quitarla del anexo y votarla por separado, pero Francos, aquella noche, no aceptó. Por el lado del paquete fiscal, las dudas se posan sobre qué sucederá con la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias. La exención del 22% para los patagónicos no garantiza todavía el voto en bloque de los senadores sureños, algunos le advirtieron a NA que no lo votarán bajo ninguna alternativa que podría presentar el Gobierno.

En este contexto, se espera que la discusión de la ley de Bases, previa al inicio de su votación en general y particular, respectivamente, dure más de 6 horas. Por lo tanto, el proceso de votación se extendería hasta el final del miércoles.

Este escenario resalta la idea de un eventual cuarto intermedio que se retomaría con el debate del paquete fiscal el jueves.

El dilema por el quorum y la jugada de los santacruceños..La intransigencia de Francos con Aerolíneas no se plasmó en otros capítulos o en la inclusión de un nuevo artículo como fue el caso de las regalías mineras.

Le concedió al senador José María Carambia (Santa Cruz) un incremento del 3 al 5%, triunfo que el santacruceño se encargó de difundir, tras haber amenazado con presentar un dictamen de minoría propio.

En los pasillos de la Cámara alta todavía remarcan la contradicción entre lo que propone la Casa Rosada en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). De hecho, estos dichos coinciden con el comunicado de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) que salió a cruzar la propuesta plasmada en el dictamen. “La presión impositiva en Argentina es alta y altamente regresiva. Tenemos una oportunidad única para desarrollar un sector estratégico, pero aumentar las regalías, lejos de ser la solución inmediata para los desafíos económicos actuales, podría generar el efecto contrario”, señaló el texto de la entidad.

A pesar de lograr introducir su pedido en el dictamen de mayoría, según pudo consignar Noticias Argentinas, este martes Carambia negó que la acción haya sido una moneda de cambio para su voto favorable en general.

Pasadas las 18 de este martes, el sureño difundió un video junto a Natalia Gadano, su compañera de bloque, en el que llaman a no dar quorum directamente.

Los representantes provinciales aspiraban a que, en primer lugar, se trate el paquete fiscal y que se incluya la recomposición en las jubilaciones que obtuvo la media sanción en Diputados el martes pasado. Esto cambió el escenario diagramado por La Libertad Avanza y puso en jaque el quorum.

En este nuevo escenario, Villarruel se reunió con el senador y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau (CABA), quien presentó su propio dictamen de minoría.

Fuentes consultadas por NA en el oficialismo aseguraron que Lousteau estará presente en el recinto este miércoles a las 10:00, algo que ratificaron en su entorno.

Antes de la pirotécnica acción de Carambia y Gadano, el Gobierno contaba con 38 voluntades para abrir el debate de mayoría. Ahora, sin los santacruceños, quedaría en 36.

Por esa razón, Lousteau se volvió una pieza fundamental ya que su presencia le garantiza el piso 37 senadores presentes mínimo para habilitar la sesión.

Despejada la duda por el quorum, el oficialismo se apresta a enfrentar un ajustado panorama de cara a la votación general y en particular.