Los frentes electorales contienen agrupaciones sin personería jurídica y partidos que “caducaron”

Los frentes electorales que fueron presentados el miércoles a la noche ante la Junta Electoral provincial incluyeron agrupaciones que no han reunido los requisitos legales para convertirse en verdaderos partidos políticos, ya sea provinciales o municipales, y otros que alguna vez lo fueron, pero hoy se encuentran con la personería jurídica vencida.

Estas situaciones fueron observadas por la Junta Electoral en tres de los cuatro frentes que protagonizarán las elecciones del 3 de junio (PASO) y 24 de setiembre (generales) próximos, en las cuales se elegirán gobernador, vice y legisladores provinciales, además de intendentes y concejales para 11 departamentos.

La nómina inicial de Cambia Mendoza estuvo conformada por los partidos UCR, Libres del Sur, Partido Socialista, Partido Federal, Partido Fe, Partido Renovador Federal y PRO. A ellos se sumaron dos partidos departamentales, Todos por la Ciudad (Capital) y Unidad en Acción por Junín.

Pero Cambia Mendoza también incluyó “adherentes” o agrupaciones que no llegan a ser partidos políticos. Se trata del Partido Demócrata Progresista, Demócratas en el Frente, Republicanos Unidos, + República, MID, Activá Mendoza y Encuentro Federal para el Desarrollo de Mendoza.

“Las agrupaciones no existen para nosotros, no actuamos con ellas”, aclararon desde la Junta Electoral. También se consignó desde ese ámbito que los adherentes “no pueden presentar candidatos por sí mismos”. O sea, dependen del ánimo de los dirigentes de los partidos de verdad para ser candidatos en sus listas, porque no pueden tener una propia.

Sí pueden hacerlo, en cambio, los partidos provinciales y departamentales, los primeros para los cargos generales y los segundos para los municipales.

Respecto de los partidos en regla, hubo una presentación por parte del abogado Mauricio Guzmán sobre el Partido Fe. Guzmán, quien ha militado en Protectora, se presentó en este caso como interventor de Fe para pedir que el partido sea incluido en el frente que lidera Omar de Marchi, pero la Junta Electoral señaló que no consta esta intervención, por lo cual el partido creado por el dirigente de la UATRE Gerardo Momo Venegas debería permanecer en Cambia Mendoza.

Frente Elegí, con dos partidos caducos

Por el lado del frente liderado por el PJ, no hubo adhesiones de agrupaciones que no pueden presentar candidatos propios, pero sí partidos que la Junta Electoral considera “caducos”.

El frente “Elegí” presentó como socios políticos al PJ, partido Nuevo Encuentro por la Democracia y la Equidad, partido del Trabajo y el Pueblo, Partido Solidario, Partido Intransigente, Instrumento Electoral por la Unidad Popular, Kolina, Protectora, Partido de la Victoria y Concertación Forja.

Desde la Junta se explicó que el problema lo tienen los últimos dos partidos: Partido de la Victoria y Concertación Forja. Estos partidos existieron pero perdieron la personería jurídica, algo que ocurre, por ejemplo, cuando una fuerza no se presenta a dos elecciones.

Los socios “sin papeles” de La Unión Mendocina

En el frente de De Marchi también aparecieron partidos políticos y “agrupaciones” sin peso propio para disputar la elección.

Por el lado de los partidos, la sociedad estará conformada a nivel provincial por el Pro, Partido Libertario, Coalición Cívica, Partido Demócrata, Partido de los Jubilados, Compromiso Federal, Fe y Unión Popular. A ellos se suman tres partidos departamentales: Encuentro por San Carlos, Más Luján y Nuevo Tupungato.

O sea, el frente de De Marchi “comparte” con Cambia Mendoza dos partidos en litigio: el Pro y Fe. Hay que recordar que el diputado nacional está dando batalla en la Justicia Electoral por no perder el sello amarillo, a pesar de que fue intervenido desde la conducción nacional.

Pero a los partidos verdaderos, La Unión Mendocina sumó “agrupaciones” que no llegan a serlo. Se trata de Encuentro (liderado por Carlos Iannizzotto), Éxito (cuyo referente es Hugo Laricchia, creador del “Mendoexit”) y UCR Futuro (se referencia en el ex legislador radical Jorge Palero).

La lista de acompañamientos es más larga todavía en este caso e incluye a Unión del Centro Democrático, Mesa Gremial, Ser Parte (donde milita Issac Morales, un pastor y concejal del PJ maipucino), Partido de la Ciudad en Acción, Vientos de Cambio, Unidad Latina, UNIR, Cruzada Renovadora, Grupo Arístides y Unidos por Luján.

Requisitos

Para ser partidos políticos provinciales, la normativa exige cumplir una serie de requisitos. Según consignó Jorge Albarracín, secretario de la Junta Electoral, deben contar con una carta orgánica, una plataforma para la acción política y, fundamentalmente, 6.000 adhesiones que le dan un “reconocimiento provisorio”. Con el correr del tiempo, deben convertir las adhesiones en 6.000 afiliaciones.

La Junta Electoral además emplaza a los partidos en formación a celebrar elecciones internas para la designación de autoridades en un plazo de 90 días, porque si no caducan.

Para esta elección, la Junta indicó que la única coalición que cumplió con las exigencias respecto de los partidos integrantes fue el Frente de Izquierda Unidad.

No obstante, muchos sellos que no tienen los papeles en regla también se promocionan en el escenario provincial y son una realidad de la política mendocina. Más allá de que las autoridades electorales las califiquen apenas como “corrientes de opinión”, sin relevancia legal, que militan a favor de los partidos de verdad.